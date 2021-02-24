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Московский листок

Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофаг?

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 0

Фильм Алексея Навального про «дворец Путина» нельзя рассматривать исключительно с точки зрения неуемных аппетитов и коррупции в высших эшелонах власти, полагает политолог Андрей Иванов.



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