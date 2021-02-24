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Московский листок

Абрамович получит новую 145-метровую яхту

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 1

На верфе Lloyd Werft в немецком Бремерхафене строится новая яхта для миллиардера Романа Абрамовича. Как сообщает Forbes, 145-метровое судно Solaris готово к выходу в море, в ближайшее время начнутся ходовые испытания. Владелец футбольного клуба "Челси" получит яхту в свое распоряжение летом 2021 года. По оценке аналитиков, судно могло обойтись миллиардеру в 450 миллионов евро (более 547 миллионов долларов).

Новая яхта насчитывает 48 кают, в которых можно разместить более 35 пассажиров и 60 членов экипажа. Для пассажиров оборудованы 8 палуб из тикового дерева, лифт, тренажерный зал, лифт, джакузи, бассейн, вертолетная площадка, ангар для вертолетов и гараж для сопроводительных катеров.

Издание напоминает, что на этой же немецкой верфи в 2010 году для Абрамовича была построена 115-метровая экспедиционная яхта Luna, впоследствии проданная Фархаду Ахмедову. Также миллиардеру принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире - 162,5-метровая Eclipse.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А что же получили чукчи,которых фарцовщику очень жалко?
Может быть недвигу в Израиле? написал 24.02.2021 13:04
Или долю в ФК Чесли?
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