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Московский листок

В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 0

В России могут вырасти тарифы на тепло и электричество

Тарифы на отопление и электроэнергию могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского, направленное в Минэкономразвития и Минпромторг.

Сборы на спецтехнику, в том числе на бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, планируется повысить в 2021 году в два-четыре раза, а на автомобили - на 25%.

Про слова Яновского, это приведет к повышению цен на эти машины, "что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию". По данным Минэнерго, доля топливной составляющей угольной станции в стоимости электроэнергии в РФ может достигать 65%.

В министерстве отмечают, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифов для населения региональными бюджетами, а это потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора.

Напомним, общий объем задолженности населения России за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд рублей, достигнув 66,6 млрд рублей.

 



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