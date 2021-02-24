Госдолг России вырос на 40% в 2020 году

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов социальных фондов.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП)", - говорится в материалах СП.

Внутренний долг составил 14,7 триллиона рублей, за год он вырос сразу на 45%. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 23,6% и составил 4,1 триллиона рублей.