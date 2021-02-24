Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность граждан за нарушения и неповиновения сотрудникам полиции в ходе митингов, а также при организации и финансировании публичных акций. Документ был опубликован в среду, 24 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Штрафы за нарушения повышаются с 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении размер вырастет с 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За передачу денег на организацию мероприятия лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.

Если организатор публичного мероприятия нарушит установленный порядок сбора и расходования средств на организацию и проведение мероприятия, несвоевременно представит отчет о расходовании собранных средств или представит его в неполном объеме или в искаженном виде, ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (для граждан), от 20 до 40 тысяч рублей (для должностных лиц), от 70 до 200 тысяч (для юрлиц).