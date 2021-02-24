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Московский листок

Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Опубликовано 24.02.2021 в разделе комментариев 2

Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность граждан за нарушения и неповиновения сотрудникам полиции в ходе митингов, а также при организации и финансировании публичных акций. Документ был опубликован в среду, 24 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Штрафы за нарушения повышаются с 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении размер вырастет с 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За передачу денег на организацию мероприятия лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.

Если организатор публичного мероприятия нарушит установленный порядок сбора и расходования средств на организацию и проведение мероприятия, несвоевременно представит отчет о расходовании собранных средств или представит его в неполном объеме или в искаженном виде, ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей (для граждан), от 20 до 40 тысяч рублей (для должностных лиц), от 70 до 200 тысяч (для юрлиц).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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жжжжжжжжж написал 24.02.2021 15:55
Так придурки толпари носят плакатик: "Я не боюсь".
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Истовая вера Вовки Путина,
что полицейские меры решают все проблемы. написал 24.02.2021 15:50
"Мой народ любит меня", - говорил Николай II за два года до своего расстрела.
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