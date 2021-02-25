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Московский листок

Ветеранов решили порадовать статьей в УК

Опубликовано 25.02.2021 в разделе комментариев 0

победа бессмертный полк
Ветеранов решили порадовать статьей в УК

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 млн рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в среду, комментируя поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. 

***

В прошлом году численность ветеранов ВОС в России была 49 тысяч 300 человек. Сейчас, наверно, уже меньше - эта цифра неизбежно сокращается, и поделать тут ничего нельзя.

Когда-то почти в каждой советской семье были ветераны, теперь, увы, остается только память. И за прошедшие с окончания войны 75 лет почему-то никому не приходило в голову вводить закон об оскорблении ветеранов. Как не приходило в голову их оскорблять. Ну и вопрос этот относился целиком к компетенции общества, государству не было нужды вмешиваться.

Что ж такого у нас теперь случилось, что для защиты чести и достоинства ветеранов потребовалось принимать новый закон? Леша Навальный некрасиво высказался? 

Так что, теперь после каждого высказывания Навального будем принимать новый закон? Закон об оскорблении владельцев зарубежной недвижимости, закон об оскорблении строителей апарт-отелей, закон о засолке огурцов... Яровую занять больше нечем?

А вы бы дали оставшимся ветеранам пенсию, как зарплата у Яровой! У нее хорошая зарплата, министерская. А ветеранов уже совсем немного осталось, не обеднеет Государство Российское. Ну, Абрамович себе яхту новую не построит, или построит, но попозже.

Абрамович получит новую 145-метровую яхту

Или Ротенберг строительство апарт-отеля в Геленджике притормозит. Усманов с Кончаловским новое кино снимут чуток попозжей. Не долго ждать-то - последний ветеран Первой мировой скончалась в 2012-м году, так что лет через 10-15 повышенную пенсию и платить-то будет уже некому. Не жлобитесь, заплатите.

А вот без посадок неизвестно за что ветераны как-нибудь преживут, они в своей жизни таких посадок много видели.

А.Б.



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