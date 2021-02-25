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Московский листок

Москабельная угроза жильцам

Опубликовано 25.02.2021 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Москабельная угроза жильцам

18 февраля 2021 года Рахим Шарипов, житель общежития по улице Международная д. 15, был госпитализирован с сердцем, ему пришлось делать срочную операцию.

Несколько дней подряд, начиная с 12 февраля, представители «Москабеля» пытались выселить его семью из квартиры 118. Выселить из той самой пустой квартиры, которую он занял по решению жильцов данного общежития. Такое коллективное решение было принято после того, как Шариповы были лишены «Москабелем» своей ордерной квартиры 42 (под предлогом ремонта), и которую сделали частью гостиницы, занявшей под себя практически уже весь 4-й этаж. Взамен Шариповы получили небольшую комнату-изолировку.

17 февраля участковый Александр (скрывающий свою фамилию от жильцов) под обманным предлогом пригласил Шарипова в Следственный комитет, что на улице Талалихина — 60-летнего сердечника продержали там несколько часов, предъявив ему обвинение по статье 139 — Нарушение неприкосновенности жилища.

По возвращении вечером домой и вовсе началась психологическая атака - семье Шариповых угрожали, что если в течении двух дней они не покинут квартиру 118, то Рахима Шарипова "закроют", а его жену Гульшан (гражданку Узбекистана) – депортируют. 13-летнюю дочь Шариповых довели до нервного срыва, у неё поднялась температура, ей был прописан постельный режим и покой, а самого Рахима 18 февраля и вовсе увезли на скорой в больницу в инфарктном состоянии. Жена и дочь Шарипова, под сменяющейся охраной жильцов, остались в 118-й квартире. И не зря под охраной. Как обещали представители «Москабеля», что это дело так не оставят, так и явились снова.

24 февраля они стали стучать в дверь 118-й квартиры, где в это время находилась дочь Шарипова (под присмотром соседки) и пытались угрозами заставить её открыть им дверь. Дверь им не открыли.

После этого они стали названивать Гульшан Шариповой на работу, чтобы та немедленно явилась к администрации общежития. После отказа бежать к ним, бросив работу, они позвонили в больницу и стали угрожать Рахиму Шарипову, настаивая на том, чтобы его жена явилась к ним в администрацию общежития. Видимо, администрация общежития твёрдо намеревается довести Шарипова до нового сердечного приступа, столь активно выступая в интересах гостиницы «Москабеля». Теперь на 4-м этаже остаётся лишь одна жилая квартира — семьи Ежовых, которые получили это жильё по ордеру «Москабеля» ещё в 1979 году.



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