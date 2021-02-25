В церкви "святого коронавируса" даже евреев за дураков держат

Именно так и приходится писать – не о секте свидетелей коронавируса, а уже о полновесной церкви этих свидетелей.

Сравните сами. Верующие в любой конфессии не видели Того, кому возносят молитвы, но свято верят попам, что Он есть! И молятся Ему, и молятся, воздавая Ему смрад свечей и вопли молитв. И точно так же верующие в коронавирус SARS-COV-2, никогда не видели того, в кого верят и кого боятся, но свято верят попам, виноват, учёным, что коронавирус SARS-COV-2 есть, посему боятся его и возносят, и возносят ему вакцины.

Дебилы мне не верят, поскольку своими куриными мозгами не могут понять – как так? Они и таблицу умножения не понимают, а Мухин не врач, но пишет даже на темы медицины! Ну, вот специально для таких дебилов (хотя и это им не поможет) даю выступление американского врача Тома Коуана (Tom Cowan). Врача!

https://rumble.com/ve2ian--tom-cowan-sarscov-2-c-covid-19-c-.html

Кто, как и я, предпочитает не слушать, а читать, тому вот текст того, что Коуан сказал:

«Для понимания происходящей вокруг как бы пандемии, центральный вопрос, ответ на который надо понять каждому, звучит так: каким образом учёные и вирусологи узнают и доказывают, что новый вирус является причиной какой-либо болезни.

Ответ на этот вопрос удивительно ясен и однозначен. Тем способом, которым обычный человек для понимания чего-либо выстраивает цепочку причинно-следственной связи.

Посему первое что надо сделать вирусологам - это найти людей предположительно заболевших интересующей их болезнью. Это может быть COVID 19, СПИД или гепатит С.

Затем с помощью стандартной и общепринятой в вирусологии техники выделения и очищения вирусов - это та техника, которая на протяжении десятилетий используется в каждой вирусологической лаборатории, - искомый вирус выделяется и очищается от всех других веществ и фрагментов, находящихся в образце крови, слюны или больной ткани заразившегося человека или животного.

А затем с помощью электронного микроскопа делается снимок взятых у этих больных чистых выделенных частиц, называемых вирусами той болезни, которую ищут. Все эти вирусы должны выглядеть одинаково.

Следующим шагом должен быть анализ генетического материала этих одинаковых частиц при помощи общедоступных компьютеризированных инструментов - генетического секвенирования, - которые, в свою очередь, также используются уже на протяжении десятилетий. Эти генетические последовательности должны быть одинаковыми у этих частиц.

И, наконец, этими выделенными очищенными сфотографированными и секвенированными вирусами должны быть заражены подопытные животные и при строгом контроле должно быть установлено развитие болезни идентичной той которая была у донора этого вируса.

Только после того, как будут пройдены все эти этапы, мы сможем с уверенность сказать, что этот вирус, скорее всего, является причиной данной болезни.

За последний год я посвятил много часов поиску доказательств того что вышеперечисленные простые этапы были выполнены в отношении болезни COVID 19, и вирус, называемый SARS-COV-2 должным образом был выделен и классифицирован. К моему шоку и удивлению, ни я, ни кто-либо другой, занимающийся этой проблемой, до сих пор не обнаружили ни единого опубликованного документа, в котором были бы предприняты хотя бы попытки осуществить эти простые и выполнимые эксперименты.

К моему ещё большему шоку и удивлению я обнаружил что эти эксперименты не были проведены не только в отношении SARS-COV-2, но и в отношении СПИДа, гепатита С, кори или другой болезни, предположительно вызываемой вирусными возбудителями. Я понимаю, что это звучит дико, и поэтому всем, кто хочет это оспорить я прошу предоставить публикации, в которых подтверждается успешное проведение этих простых экспериментов.

Обычно невозможность проведения должных научных экспериментов оправдывают следующими заявлениями: «в больных людях недостаточно вирусного материала чтобы можно было разглядеть». Или, например: «вирусы являются внутриклеточными организмами и поэтому их нельзя найти вне клеточной среде.»

Я отвечаю: если электронным микроскопом нельзя обнаружить достаточное количество вирусов в ткани или в секреции больных людей, то каким образом эти же самые вирусы, которых невозможно обнаружить, способны убить нас всех? И если вирусы нельзя обнаружить вне клеток, и значит они не существуют вне клеток, то каким образом они передаются от человека к человеку?

И, наконец, неправильно утверждать, что та процедура, которую я описал выше, является всего лишь одним из путей выделения и классификации вирусов, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ путь!

Логика и здравый смысл требуют понять одно: если вы не выделили (не нашли) то, что вы ищете, то невозможно и установить из чего оно состоит или каковы его характеристики. Последствия того о чём я сейчас говорю колоссальны.

Если нет доказательств существования патогенных вирусов, то чем в таком случае болеют люди? Что является причиной того, что люди называют симптомами COVID 19? Почему некоторые болезни, распространяющиеся между людьми, распространяются не всегда?

И самое главный вопрос: почему мы запираем весь мир на замок и тем самым рискуя потерять целое поколение наших детей, и всё это из-за страха перед вымышленным вирусом?»

Понимаете, сегодняшние вакцины (скажем, пресловутая «Спутник V») - это выращенный на куриных яйцах достаточно страшный вирус – аденовирус – сеющий реальную смерть, особенно среди детей. Но в вакцине у этого аденовируса как бы отрезан ген, при помощи которого этот вирус размножается, тем самым этот аденовирус сделали теоретически как бы безопасным. И на этот кастрированный аденовирус навешивают одну из молекул белков, из которых, якобы, состоит вирус SARS-COV-2. Иммунитет, увидав этот белок верхом на аденовирусе, по идее, начинает вырабатывать способы борьбы не только с аденовирусом, но и с теми микроорганизмами, у которых есть такой белок, и, по идее, когда после вакцинации в организм попадёт SARS-COV-2, то иммунитет его убьёт.

На мой взгляд, идея очень убогая, но других технологий того, как создаётся вакцина против SARS-COV-2 и как она действует, просто нет.

Теперь вопрос, как на аденовирус нацепить белок SARS-COV-2, если SARS-COV-2 не выделен и никто не знает, из каких белков этот вирус состоит? Это вопрос?

А ведь на него ответ один – на страшно убойный аденовирус цепляют «что-то». И единственное основание цеплять это «что-то» – это уверения «учёных», что это «что-то» есть у вируса SARS-COV-2, который напоминаю, никто никогда не видел. Посему и вакцин уже десятки, поскольку каждый умник цепляет на аденовирус своё «что-то», и вся эта вакцинация по сути является чем-то вроде вакцинации от собственно вводимого в организм аденовируса. «Чем-то вроде», поскольку на самом деле против аденовируса вакцины как раз нет и никогда не было.

В предыдущей моей статье на тему коронавируса «Недосказанное по коронавирусу», я показал, что «мировая наука» не выделяет вирус SARS-COV-2, потому что при попытках это сделать выяснилось, что выделения больных COVID-19 не заражают клеток человека, то есть эти сопли и чихи больных COVID-19 вообще не заразны. «Триада Коха» не получается и создать «золотой стандарт» вируса SARS-COV-2 просто невозможно.

Вообще-то раньше на свои статьи на эту тему я получал отклики типа я из-за своей некомпетентности не знаю, что вирус SARS-COV-2 давно выделен и т.д. А вот на эту мою статью оппонент уже не утверждает прямо, что вирус выделен, - теперь довод такой, что выделять вирус в общем-то и не надо, если уже есть вакцина. Типа «на кой чёрт нам знать, кто убийца и было ли само убийство, если мы уже арестовали и забили тюрьмы тысячами подсудимых»? Логика железная!

В общем, отклик получился такого содержания: «Честно говоря, схоластический спор о том, «выделен» или нет вирус SARS-CoV-2 вызывает уже некоторую нервную усмешку: на основе «невыделенного» вируса производится в мире уже добрый десяток вакцин, привиты уже сотни миллионов жителей земли, в США больше 60 миллионов, в Англии 18 миллионов, в Индии 11, в Китае - 40 миллионов!».

Да кто же спорит, что ушлый народ на вакцинах уже гребёт деньги лопатою? Но вопрос остаётся – против чего эти вакцины «на все вкусы и капризы»? Против не мифических, а реальных сифилиса или туберкулёза? Так, вроде, нет. Или, всё же, против того единственного, против чего эти вакцины действенны, - против дебильного перепуга?

Но против вакцин от перепуга, кто же возражать будет? Если дебилам с этой вакциной спокойнее, то подставляйте плечи под иглу! Не скроем, что кое-кто после вакцинации помирает, но ведь не это главное, - главное, что помирает он спокойный и уверенный, что всё сделал для победы над проклятой «короной».

Правда, наш «забившийся в бункер» (вы поняли, о ком я) сообщает, что он до осени вакцинироваться не будет. Дурак-дураком, а понимает, что к чему!

Но в данном случае оппонент выкатил против меня моё же оружие – статистику, - которая ему кажется наповал убойной:

«Естественно, эффективность вакцинации уже видна там, где процент привитых значителен. В том же Китае меньше 5 тысяч умерших, В Израиле привили почти 7,5 миллионов человек, почти всех. Кривая заражений говорит сама за себя.

https://forum-msk.org/images/2021/02/23/1614069689_90330.png

Вчера было выявлено 5 тысяч новых зараженных, сегодня пока ни одного. Выздоровевших и выписанных из больниц сегодня 10 тысяч.

Карантинные меры, тем не менее, сохраняются - есть некоторое количество непривитых, есть вероятность завоза «свежего» мутировавшего вируса, но в целом результаты обнадеживающие.

У нас пока привито около 2,5% населения, так что говорить о какой-то статистике бессмысленно».

Кстати, в области вакцинации Россия мощным рывком опередила Китай: в России уже 2,5% привитых, а в том же Китае всего 0,3% (разделить 40 миллионов на 1 миллиард 400 миллионов не так уж и сложно).

Ну и да - «кривая» красивая. Ну и что? О чём она говорит?

Чтобы понять происходящее в Израиле, сам ищу полные данные по Израилю на 23 февраля – на дату, когда по приведенному графику свершилось очень радостное событие – с начала эпидемии осталось всего 40 тысяч заражённых. Итак:

«За последние 24 часа в Израиле официально подтверждены 4677 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1306 с полуночи. Днем ранее этот показатель составлял 3041. Данные публикует минздрав в обновленной сводке по состоянию на 9:02 вторника, 23 февраля.

Всего с начала эпидемии выявлено 757.150 случаев заражения. По этому показателю Израиль занимает 27 место в мире - между Бельгией (754.473) и Ираком (667.937).

За сутки скончались 19 израильтянин. Число жертв коронавируса составило 5604.

К утру 23 февраля первой дозой были привиты 4.459.874 (днем ранее - 4.376.970) гражданина, а второй - 3.075.669 (2.997.642). Таким образом первую дозу получили более 70% граждан в возрасте старше 16 лет. За сутки сделано около 157.000 прививок».

Ну и что толку просто так на эти числа пялиться? Цифирки и цифирки. Для того, чтобы они стали статистикой, надо сравнить эти числа с числами заболеваний в государстве похожей численности населения (чтобы не пересчитывать на 100 тысяч). В Израиле население 9,3 миллиона человек, а в Белоруссии – 9,4.

Там 11-12 февраля собрались высшие законодатели – представители народа Белоруссии. И в Минске, в зале на заседании Всебелорусского народного собрания, помимо прессы и гостей, плечом к плечу сидели 2400 делегатов! И все без масок! Издеваются, сволочи, над обоссавшимися от перепуга лучшими умами России и Израиля!

Интересно, что в ноябре Минский совет потребовал носить маски в общественных местах Минска. А все делегаты плюнули на это указание! Они власть, а не банда трусливых мерзавцев, навесивших намордники и прячущихся в бункерах. Как они могут показывать народу, что боятся какого-то сезонного гриппа?

Ну и сообщения из Белоруссии на 23 февраля - через две недели после Собрания, когда, по мнению самых выдающихся учёных всего мира, уже все белорусы обязаны подохнуть от страшного колронавируса:

«Напомним, сейчас в Беларуси от коронавируса прививают медиков, затем будут вакцинировать педагогов, социальных работников. В апреле, планируется, начнут прививать всех желающих, а в целом привьют 5−5,5 млн белорусов».

Как видите, с этой заведомой хернёй, простите, вакцинацией, в Белоруссии никто никуда не спешит. А результат?

А результат:

«По информации Минздрава, на 23 февраля в стране зарегистрировано 280 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Суточный прирост составил 972 человека — это на 172 меньше, чем было вчера.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1930 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 9 человек».

Итак:

- в Израиле, привитом на 70%, число заразившихся с начала паники – 757 тысяч, а в Белоруссии почти в три раза меньше – 280 тысяч;

- умерших с коронавирусом за всё время в Израиле 5604, а в Белоруссии почти в три раза меньше – 1930;

- за сутки в Израиле число заразившихся увеличилось в полтора раза – до 4677, в Белоруссии число заразившихся за сутки уменьшилось на 18% и составило всего 972 человека – почти в пять раз ниже;

- умерших в Израиле за сутки 19 человек, в Белоруссии более чем в два раза меньше – 9 человек.

Ну и что - сильно помогла израильтянам эта вакцинация против неизвестно чего?

От редакции: Возможно, граждан прививают неизвестно чем, но статистика говорит, что заболеваемость и смертность после массовой вакцинации резко снижаются.

Хотя, конечно, если люди умирают не от вируса, а от страха, то плацебо может снизить такую смертность.

Но откуда тогда смертность и заболеваемость в Белоруссии, где никто ничего не боится? Более того, от чего храбрые белорусы начинают прививать врачей, учителей а с апреля и всех желающих? Ведь нет же никакого вируса!

Правда, белорусы, выходит, в 2 раза храбрей евреев - об этом говорит белорусская статистика, самая честная в мире - ведь это в Белоруссии же насчитали 80,1 процент голосов за Лукашенко. И откуда только взялось столько народу на улицах протестовать против такого подсчета?

Так что, может, белорусы и не такие храбрые, просто евреи считают лучше? Денег у них точно больше - ведь в Израиле уже заканчивают массовую вакцинацию, а в Белоруссии только начнут с апреля.

Из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысяч человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч.

Цитата: "умерших с коронавирусом за всё время в Израиле 5604, а в Белоруссии почти в три раза меньше – 1930". Зато общий прирост смертности всего лишь за 2 квартал прошлого года - те самые 5,6 тысяч человек. Просто им забыли поставить диагноз... Умерли от страха.

А.Б.