К итогам митингов 31 января. Правозащитник Эдуард Рудык выведен из состава присяжных

31 января 2021 года во время мирных протестов против политических репрессий в Москве был задержан известный правозащитник и политический активист, член МОБПО «Комитет за гражданские права», бывший ответственный секретарь ОНК Московской области, член ЛСД, член ЦК ОКП, заместитель председателя исполкома ООД «Трудовая Россия» - Рудык Эдуард Яковлевич.

Он был остановлен сотрудником полиции на станции метро "Комсомольская" (кольцевая), куда спустился, чтобы поехать в офис для оказания помощи задержанным и их близким после проведения правозащитного мониторинга во время массового скоплению людей.

Задержавший Рудыка старший сержант полиции, назвал его, Эдуарда, фамилию и препроводил в «автозак». Далее политический активист и правозащитник был доставлен в ОМВД. Судя по всему, доказательств вины по делу об административном правонарушении не было, ввиду чего протокол об административном правонарушении не составлялся, и после беседы и заполнения какой-то странной анкеты с вопросами о наличии автомототранспортных средств и росте, Эдуард Рудык был отпущен.

Вроде бы, всё нормально. По сравнению с тысячами задержанными, сотнями избитых, множеством валящимися за решётками на железных кроватях без матрасов, хорошо отделался. Как бы без последствий. Но!

Эдуард Яковлевич являлся присяжным заседателем по уголовному делу в Павлово-Посадском районном суде, его рассматривала судья Ромичева Галина Геннадьевна. 10 февраля Эдуард Рудык был вызван отдельно от коллегии присяжных, и прокурором, участвующем в деле, ему были заданы вопросы о задержании в г. Москве. Рудык объяснил, что, несмотря на то, что задержание имело место, протокол об административном правонарушении не составлялся. Эдуарду стали задавать вопросы уже по теме его правозащитной деятельности, были сделаны намёки на то, что, если он занимается защитой прав человека, защищает заключённых, был членом ОНК, то является заинтересованным лицом и не может быть присяжным. В итоге Эдуарду Яковлевичу был заявлен отвод, и он был выведен из состава присяжных.

Интересное совпадение - больше месяца Рудык исполнял свои обязанности присяжного заседателя и никто не обращал внимания на его правозащитную деятельность (о занятии которой он сразу же заявил при формировании коллегии присяжных).

После отвода Рудыка коллегии стало недоставать необходимого числа присяжных, и она была распущена. В результате опять «зависла» судьба подсудимого, которого в течении двух лет не могут признать виновным, и который находясь всё это время в СИЗО, возлагал надежды именно на присяжных!

Понятно - это не совпадение! Режим избавляется и давит на неугодных самыми изощрёнными способами. То одного активиста вдруг ни с того ни с сего забирают в армию, то второго сокращают, хотя до этого на работе всё было нормально, к третьей зачастила «опека», мол, кто с детьми, когда вы бываете на акциях? А вот теперь и таковой способ давления.

А может здесь дело в другом? Власти видят, что человек, имеющий свою политическую позицию, защищающий права человека, не будет «кивалой» и правильно решит судьбу подсудимого, возможно, не так, как этого хотят власти. Но вот беда в том, что в первую очередь, уже пострадал подсудимый, простой человек, рабочий, даже не выражавший никаких политических предпочтений! А у Эдуарда Рудыка, наоборот, будет больше времени проявлять гражданскую и политическую активность, бороться с режимом. Кому хуже сделали те, кто принял участие в отстранении присяжного заседателя?

Елена Сидоренкова