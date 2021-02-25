Власть Путина находится в ближайшем магазине. Столько потребительских благ не было в лучшие годы Советского Союза. Поэтому иной даже трудящийся подумает-подумает, да и плюнет на воровство и яхты олигархов и чиновников. Машина-дача-квартира-нормальный магазин имеются под боком, и на баррикады лезть пока не охота.

Тем более, и о чем подробнее ниже, допусти «левых» к власти, и магазины-дачи-машины исчезнут вместе с олигархами. Шило на мыло. А вот если бы олигархов не было, а магазины-дачи-машины не только остались, но прибавились – это резонный разговор. Но пока таких левых партий днем с огнем не найти.

***

Критика режима со стороны самых умных деятелей в левом стане – а это процентов десять, не больше – упирает на отсутствие денег в кошельке. Блага-то имеются, но на какие шиши. Хоть что-то разумное. Потому что остальные девяносто процентов просто-напросто маразматически реакционные идиоты. Верните прежний Советский Союз, и вплоть до психоза. Но уже молодежь-рабочий класс-бюджетники-индивидуальные предприниматели выросли десятками миллионов, и которым такое возвращение не нужно ни с какого боку. Но «левая общественность» не хочет видеть объективную реальность, а лишь варится в собственном соку. Это не политика – а обыкновенный отстой.

Но значит ли это, что левая и социалистическая идеология в России не нужна?.. Конечно же, нужна! Но она должна быть в образе… СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Когда деньги олигархов пойдут не на яхты, а на еще большие машины-дачи-дома-магазины. И даже если таковых левых инициаторов будет хотя бы пять процентов из еще вменяемых десяти, уже хорошо. Уже не безнадежно.

***

Хоть ругайся прямо-таки от рутины, да такова настоящая политика. Чем более оная серьезная и массовая, тем более требующая постоянную агитацию и пропаганду. То есть, некоторые «левые» не перестают бросаться из крайности в крайности в духе критики «парламентского кретинизма», с одной стороны; и восхваления профсоюзного «органайзинга» с семинским «высоким образованием», с другой. Да и неофиты «общественных фондов потребления» наводят тень на плетень. Следовательно, стоит отделить зерна от плевел еще раз; а в свете поднятой темы особенно.

К примеру, автор этих строк получает по почте ни больше, ни меньше… предложение написать партийную программу за два дня! Ух ты, обалдеваешь, вот это да. Да пожалуйста. Но, увы, текст представляет из себя бессодержательную компиляцию в духе брежневского «экономика должна быть экономной». Разве что с выдержанным стилем, нормальной пунктуацией и без грамматических ошибок (уже прогресс по нынешним временам). Но все же начинаешь голову ломать, как бы не обидеть молодого человека явно из семинских пенатов «высокого марксистского образования»; и подвинуть к реальным проблемам модернизации советского и партийного строительства. Но не получилось. Стоило поинтересоваться, а с кем, собственно, имею дело, с рабочим, юристом, экономистом, технарем – корреспондент тут же обиделся, что не оценили высокий полет мысли, и исчез.

Это к тому, что новомодное течение сидеть по кружкам и зубрить идеалы становится похожим на лакированную бестолковщину. Но настоящая политика выражается в ясных и четких вещах в аспекте формы правления и национально-государственного устройства с политическим режимом. Конституционные законы – это и политэкономически серьезно, и юридически практично. То есть, с идеалами как-нибудь по пути, а вот о структуре современного социалистического государства желательно уже сейчас; и концепция этакой партии социалистического предпринимательства (ПСП) с логически вытекающим СССР на базе поголовных советских республик подходит как нельзя кстати.

Или шараханье в другую крайность в виде многочисленных профсоюзных «практиков». Мол, вы там ерундой маетесь, а мы занимаемся реальной жизнью. Тогда автор отвечает следующим образом: а знаете ли вы, товарищи ходячие органайзинги, что чуть ли ни все черноморское побережье в Советском Союзе было в собственности профсоюзов?!.. А знаете ли вы, что чуть ли ни каждый трудоспособный был членом советского профсоюза?!.. И что?!.. А ничего в виде распада этого самого Союза вместе с этими самыми профсоюзами. Следовательно, профсоюзы без политической связки с государственной и партийной модернизацией недостаточны. Так что вот вам примерный устав ПСП и конституция СССР, и высылайте свои предложения. Только тогда и будет деловой разговор.

А уж о критиканстве «парламентского кретинизма» говорится-говорится, но до молодых мозгов доходит не сразу. Граждане-хорошие марксистские неофиты: да по ядреной фене, зарегистрируют или нет. Да по ядреной фене, будут собраны все подписи или нет. Да по ядреной фене, попадешь в депутаты или нет. Все дело в легальном и поэтому очень удобном ПОВОДЕ для создания предвыборного штаба с соответствующим финансированием и связями - а под его крышей можно думать и о создании фактически параллельных органов власти в виде Советов. Штаб создать можно и нужно – а вот распускать ни в коем случае! Поэтому ни о каком «парламентском кретинизме» и речи нет. Это совершенно разные вещи.

И не надо наводить тень на плетень насчет роста социальной защищенности. Последняя не имеет никакого отношения к фактической уравниловке. К примеру, никто не отрицает необходимость общественных фондов потребления. Кстати, большой спор на эту тему помнится до сих пор, и в ЦПКИО прямо-таки в духе большевистских сходок под летним небом, тем более с участием приехавших на Байкал испано-латиноамериканских товарищей (хоть кто-то учит русский язык вполне сносно). Но, увы, что касается содержательной части, согласиться с кубино-чавистским уравнительством было невозможно.

Никто не спорит, что общественные фонды потребления становятся широчайшими при социализме. Но они не падают с неба в готовом виде, а являются отчислениями от заработка по труду. Следовательно, чем больше этот заработок с соответствующим предпринимательским стимулом, тем больше фонды. А вот если отчисления зашкалить путем больших сумм - то и стимул затухнет, и фонды уменьшатся. Не понимать этого лишь копать яму самому себе. В принципе, что и произошло с Советским Союзом.

К примеру, один работает на пять рублей, а другой на десять. И бюрократы, чтобы отрапортовать здесь и сейчас, делают отчисления в общественные фонды в семь рублей. Первому лентяю лафа. Напился, заболел, и в нормальную больницу за семь рублей. А второй заболел, и то редко, но заплатил на два рубля больше. И пофиг это нужно, думает он, и тоже работает на пять рублей. И доходит до того, что зарабатывается мало по отсутствию роста, и отчислить семь рублей в фонды уже невозможно.

Автор не будет отяжелять текст ссылками, но уравнительно-иждивенческие перекосы происходили сплошь и рядом в Советском Союзе; и когда бюрократия пользовалась общественными фондами даже больше, чем рабочие. А вот если бы все отчисляли по пять рублей, то черт с ним, с первым лентяем, сколько заработал, столько и провалялся по больницам. А вот второй и лечился бы, и зарабатывал нормально, поэтому наделал бы кучу детей; те растили бы своих детей; мощь страны увеличивается по большому рынку, и по нарастающей.

Так что раздувать общественные фонды потребления с ущербом для заработка по труду – не социализм, а уравниловка. И такая уравниловка продолжается до сих пор на Кубе и отчасти в Венесуэле. Еще пока специфическая ситуация выручает во втором случае, и можно и нужно расти за счет экспроприации буржуазии. Но если Мадуро начнет темнить и в этом смысле, пытаясь замириться, то не столь далекие перспективы будут плачевными. А Куба уже вынуждена переходить к хозрасчетным мерам, потому что уравниловка Че Гевары в духе «бюджетного финансирования» перестала работать. Автор понимает, какой шанс дает «девяноста процентам» повыть о предательстве идеалов, но вот ссылка, и куда уж конкретнее http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/che_econom.html Следовательно, сам факт перехода Кубы к хозрасчетным тенденциям весьма нагляден.

Это к тому, что социалистическое предпринимательство с развитым институтом заработка по труду и умеренными общественными фондами – ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, а не случайность. И коренная разница с капиталистическим бизнесом очевидна. Последний не существует без монополизма в принципе, и когда условия экономического соревнования не равны. Современный капитализм и называется просто-напросто государственно-монополистическим. А социализм существует на основе общенародной собственности с обязательной платой за ресурсы, и стартовые экономические условия – РАВНЫ! Куда уж яснее.

Но поэтому и надо ставить вопрос в принципе! Нужна не уравниловка с раздутыми общественными фондами потребления, и даже не столько общественными, сколько бюрократическими, - а нужно именно социалистическое предпринимательство вкупе с достойными, но разумными фондами для устойчивого экономического роста! Вот тогда будут и больницы, и машины-дачи-магазины-дома, и без буржуазной олигархии.

А пока ситуация доходит до маразма. Автор, бывало, переписывается с человеком в соцсети или по почте, и тот аж тельняшку рвет на груди, как любит социализм и Советскую власть. Автор и спрашивает по логике вещей – так вы хотите восстановить буквально прошлый Советский Союз или что-то другое?.. Упс, и большинство исчезает уже на этом этапе. Прямо-таки фьють, и нет. Но некоторые еще держатся, и говорят, что нужен современный Союз. Тогда второй вопрос – а что это такое?.. И вселенское молчание с последующей аннигиляцией. Но один из десяти все-таки не сдается, и начинает нести такую чушь про предателей, что материалистический принцип истории отвергается напрочь. Только субъективные предатели-Наполеоны двигают историю, и никто больше.

Да даже черт с ним, продолжает автор все равно - а предатели откуда берутся?.. Да вот, недобитки остались с Гражданской. А почему остались?.. Товарищ Сталин не перебил всех. А почему не перебил?.. Ох, много недобитков. А почему так много, если тут же признается, что социализм построен, и товарищ Сталин великий гений?!.. Извините, но тогда нихрена не сходится при малейшем логическом рассуждении. С одной стороны, недобитков, оказывается, настолько много, что они заполонили все и вся, и восстановили капитализм – а с другой стороны, социализм был построен кругом и рядом, и товарищ Сталин остается великим гением. А не кажется ли вам, уважаемый оппонент, что одно другое исключает напрочь. Чтобы и волки сыты, и овцы целы - так не бывает!

Следовательно, все произошло абсолютно по-другому. Валовые принципы первично-уравнительного «военного коммунизма» Гражданской войны ни то что не исчезли, а даже получили взрывоподобное распространение во время индустриализации и коллективизации. Про колхозников и говорить нечего, и все выгребалось фактически под гребенку. А вот они-то и составляли большинство населения вплоть до шестидесятых. Это уравниловка в социальном масштабе?.. Это уравниловка! И никакого отношения к РЕАЛЬНОМУ СОЦИАЛИЗМУ, и когда даже пенсий не было с отсутствием паспортов и свободой передвижения, – такое состояние не имеет. Кто не понимает этого, тот бюрократическая сволочь просто-напросто, жравшая свой паек под одеялом.

Социализм не наступил и с косыгинским фондом оплаты по головам (нет голов, нет фонда, отсюда та же уравниловка), но тут и доказывать не надо по той простой причине, что хрущевско-брежневский период не нравится и сталинским реакционерам. Пусть по разным причинам, но один и тот же итог.

И вот что удивительно до сих пор. Автор даже и не отрицает необходимость масштабного «военного коммунизма» двадцатого века против фашизма и атомного шантажа янки. Иначе не выжили бы. Ан нет! Оппоненты настаивают на обозначении того времени именно «социализмом», и с пеной у рта. К чему бы это, а?!.. Никакого другого объяснения нет, кроме как желания вернуть именно буквально прежний строй с патернализмом для одних и бюрократической нирваной для других. Но, чтобы обмануть народ и заставить вернуться - и замазывают глаза названием «социализм». Вот и все! Иной причины в нежелании признать нужный, но исторически истекший «военный коммунизм» - просто-напросто нет.

Следовательно – АБСОЛЮТНО ЗАКОНОМЕРНО – сначала в глубине умирающего строя, а затем все больше и больше, и появились зачатки более прогрессивного государственно-монополистического капитализма. Абсолютно точно также, как разлагались общины Фурье и Оуэна. И если громадная община была с ядерным оружием технически, и в силу больших природных ресурсов – это не исключает того факта, что социальная структура была ужасающе примитивной. То есть, стандартная хрущевка с унитазом была гигантским прогрессом для дикого крестьянского парня, только что вырванного из фактического феодализма. И Советский Союз и понастроил всякие Северные Кореи с Кубами по своему образу и подобию. И когда не какие-то недобитки, а такие же крестьянские парни стали делать полуподпольные цеха и кооперативы, чтобы заменить уродские шинели-пальто и милитаристские «Скороходы» нормальными продуктами по западным лекалам, то и наступила эра государственно-монополистического капитализма. Еще больший прогресс мог бы получиться в том, чтобы проскочить от перестройки сразу к основам социализма. Да, это отдельный и деловой разговор. Но коль не получилось, то современный капитализм и остался в сухом остатке.

И хватит тень на плетень наводить. Тосковать по прошлому – бред! А надо строить реальный социализм с подлинным хозрасчетным и кооперативным предпринимательством, не только заменяющим, но и превосходящим путинских олигархов. Вот это и будет назревшим и перезревшим прогрессом. И такую партию поддержат ВСЕ трудящиеся!

***

Путинская администрация тоже не лыком шита. Если социалистические настроения в свете вышесказанного стали расти в массах – вот вам обманка в виде… блин, как там эту уродину… «Социалистическая партия «За правду».

Тогда социалистические названия реальной оппозиции типа СПРФ не очень подходят по однородной размытости, и некоторые трудящиеся могут спутать одно с другим. Про коммунистические названия и не стоит говорить, и для этого давний симулякр в виде зюгановской КПРФ. Что ж, надо парировать удар, и предложить еще более четкую концепцию ПСП – Партия Социалистического Предпринимательства. Вот так просто и ясно. С одной стороны, говоря коротко, но верно, и машины-дачи-дома-магазины не только не исключаются, а предполагаются – а с другой стороны, и без олигархической вакханалии. Такую партию поддержат все: грамотные рабочие с идеями хозрасчета; индивидуальные предприниматели, что ясно вообще без слов; бюджетники со свободой рук по окладам на базе СТК.

И вот при таком раскладе никуда не деться даже Кириенко с компанией. Если последним городить лихорадочно новую аналогию, то надо сливать мироновцев, в которых уже вбухан пиарско-организационный (да и не только) ресурс. И наоборот, если левые силы в виде хотя бы вышеозначенных десяти процентов впрягутся в духе ПСП, плюс-минус детали - мы обгоним режим хотя бы идеологическом плане, и наконец-то. Следовательно, что надо делать с путинским режимом?.. Верно! Убирать.