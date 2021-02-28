Память о Сталине и задачи возрождения Советской власти

23 февраля 2021 года. Архангельск. Трескучий мороз. Яркое, ослепительное солнце. Три десятка коммунистов и сторонников советской власти, под надзором полицейских чинов, собрались у памятника Сталину отметить очередную годовщину Советской Армии и Военно- Морского Флота СССР. Встреча традиционная, уже много лет подряд √ во все дни Красного календаря.

Архангельская область √ по оценке социологов - одна из самых «гиблых» регионов Российской Федерации, «столица» ветхого жилья, край непуганых уголовников во власти, но и… с самым непокорным «глубинным народом». В девяностые годы прошлого столетия Архангельская область последняя в стране «распростилась» со статусом «красного региона». Однако в последние годы путинского правления вновь вышла на тропу войны с криминально √ воровской властью. Никто не может с поморами сравниться числом «изгнанных» из власти губернаторов и мэров . А чего стоит всенародная «Шиесская эпопея» по защите поморской земли от Московского мусорного могильника и по изгнанию губернатора, продавшегося московским мошенникам.

Одним словом, объективная обстановка нищеты и социальной запущенности региона толкает народ к борьбе за свои права. Товарищ Сталин, увековеченный в четырёх памятниках на территории области, своим революционным авторитетом «народным бузотёрам» весьма пособляет.

Это √ очевидный фвкт.

А вот с вождями у бунтующего народа явный дефицит. Те, кто числится формально в народных защитниках сами, в большинсте случаев, из одного «корыта» с партией «жуликов и воров» кушают… У молодёжных лидеров знаний не хватает, да и с политическми убеждениями у них явная хромота получается… льнут они к Лёше Навальному, явно работающему против своего народа, на западный интерес за зелёные доллары.

Как же нам вернуть Советскую власть?

Просто!

Давайте начнём с изучения азбучных истин, отрытых нам великими теоретиками и создателями Советского государства.

Советская власть потерпела поражение. Временное. Тому явились объективные и субъективные причины. Понять эти причины, исправить допущенные ошибки и двинуться дальше √задача нашего поколения, молодых коммунистов, прежде всего. Наконец, впереди у нас две перспективы: - глобальный капитализм с «глобальной» мировой войной,

или √ мировое коммунистической развитие без войн, с приоритетом общественных ценностей.

Иного не дано.

Или мы боремся с врагами трудового народа и побеждаем, или гибнем все!

Ленин В.И.

Речь "Что такое советская власть?"

Что такое Советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управляют государством, притом в массовом числе, как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых.

Первый раз в мире впасть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации - Советы, и этим Советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово “Совет” стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему Советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, Советская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире.

Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому - верный и потому - непобедимый.