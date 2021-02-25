Власть льет крокодиловы слезы по ветеранам и прикрывается крадеными знаменами

Карать и наказывать, наказывать и карать. Российские власти, похоже, каждый день придумывают какие-то поводы, для наказания несчастных подданных. Теперь вот установят уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, включая умерших. Снова появилась Ирина Яровая, способная, на мой взгляд, провоцировать одним своим видом всплески суицидов у населения. Госпожа Яровая заявила, что ужесточение наказания предусмотрено за действия, которые будут «оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, (...) но и оскорблять, осквернять память ушедших». Вот оно оказывается как. Ну, давайте вводите. За оскорбление и осквернение памяти ушедших ветеранов можно будет посадить всю российскую верхушку от президента, до депутатов и телепропагандистов.

На самом деле, самым чудовищным оскорблением памяти ветеранов, сражавшихся за Советский Союз – первое в мире социалистическое общество, свободное от эксплуатации человека человеком является попытка приватизировать победу над фашизмом персонажами реставрировавшими капитализм, сказочно обогатившимися на приватизации и разворовывании общенародной собственности, уничтожившими все социальные завоевания народа, сделавшими свободных людей бесправными наемными рабами, открывшими страну для грабежа транснациональными корпорациями, вывозящими миллиарды и миллиарды за границу, объявившими себя «новыми дворянами», создавшими «новую монархию», понастроившими на украденные у народа деньги безвкусных дворцов. Теперь эта публика, уничтожившая всё за что воевали в Великую Отечественную войну льет крокодиловы слезы и собирается защищать ветеранов и их память, параллельно переводя новые миллиарды в офшоры. Не знаю, есть ли в истории примеры столь чудовищного лицемерия.

Природа современной России бесконечно ближе фашистской Германии, чем Советскому Союзу, с которым она не имеет ничего общего. Как ни крути, но вы, господа, больше похоже на наследников Гитлера, с его антикомминтерновским пактом. Поэтому и победа вам нужна кастрированная, без роли коммунизма и плановой экономики, зато с попами и генералом Красновым, поэтому и гвардейская лента и вас называется «георгиевской», чтобы можно было сразу и кресты цеплять. И вы никогда не скажите правды, о том, что советский человек дрался за новый мир, за социализм, впервые сделавший его свободным, за невиданное ранее чудо жить и работать без капиталистов и помещиков. Это очень простая и очевидная правда, о которой мобилизованные режимом фальсификаторы истории никогда не скажут ни единого слова.

Но придет время и за всё придется ответить, в том числе за глумливую попытку прикрыться крадеными знаменами.