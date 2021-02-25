Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Заграница нам не поможет

Опубликовано 25.02.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 0

путин навальный
Заграница нам не поможет

Общественность шокирована: Amnesty International, на которую чуть не молилось либеральное сообщество, повела себя как юная искательница приключений: сначала согласилась, а потом (послушав разговоры подруг о том, что у него неправильный «профиль»), решительно отказала.

Видите ли, что-то там такое двадцать лет назад неполиткорректное Алексей то ли написал, то ли сказал, то ли подумал, то ли хотел подумать…

В общем, не годится Навальный в международные либеральные святые. Для России — может быть и пригоден, а в мировом масштабе — увы. Не станет он новым Ганди, а следовательно, Владимиру Владимировичу по-прежнему не с кем будет поговорить по душам.

Чтобы как-то сгладить возникший когнитивный диссонанс некоторые прогрессивные комментаторы заговорили о том, что дескать, наивную Amnesty ввела в заблуждение коварная путинская агентура.

Может быть, в наше продажное время все может быть. Но пушкинская строка (Ах, обмануть меня не трудно) упорно стучит в висок.

И дело даже не в том, что с почетным званием «узник совести» Amnesty носится как с писаной торбой.

Может, оно и правильно. Нельзя звание «героя» направо и налево раздавать — обесценится. (Собственно, очень многое обесценивается прямо на наших глазах).

Но вот критерии присвоения у них нынче явно поплыли.

Раньше понятно было — отношение к насилию.

Практикующие и призывающие к насилию либеральными святыми быть не могут.

Здесь правозащита пошла значительно дальше христианства, в котором, например, император Константин Великий, пришедший к власти на мечах свои легионеров в ходе гражданской войны, признан святым и и равноапостольным.

Правильно признан — за заслуги.

Но леволиберальная гражданская религия гораздо радикальнее самого истового христианства.

И это понятно — рай строится на земле, здесь и сейчас, прямо из подручного человеческого материала, в процессе перманентного покаяния.

Поэтому не прощается даже малейшего отклонения от канона. Нет и понятия «срок давности». И уже не получится "из Савла в Павла".

Клиент должен постоянно находиться в состояние фрустрации — лучше, прямо с рождения, он должен рвать на себе одежды, волосы и посыпать голову пеплом. В перерывах между приступами покаяния должно учить канон.

А сам «канон» настолько не соответствует реальному облику среднестатистической особи вида хомо сапиенс, что заранее предполагает поражение в правах большей части человечества в пользу «пророков» новой веры.

В перечне обязательных качеств (наряду с ненасилием) абсолютная толерантность, любовь к чужому, сексуальная пассивность и готовность к покаянию за грехи предков до семидесятого колена. А ведь еще и за неандертальцев не покаялись, есть еще куда двигаться.

Впрочем, не стоит, пожалуй, уделять столько внимания адептам нового глобального пуританства, поскольку на холодной российской почве это колючее растение едва ли даст пышные всходы.

Но нам — всеми проклинаемым здешним аборигенам — стоит сделать для себя выводы из этой истории.

Первый (и главный): заграница нам не поможет.

И не столько потому, что элита Запада коррумпирована путинскими агентами, сколько из–за несовместимости преобладающих психотипов.

У них в крови отфильтрованный веками феодального вассалитета выдержанный конформизм высокой пробы.

Законопослушание и страх перед общественным мнением.

У нас — сформированное веками крепостничества лукавство крестьянина: внешне покорного, но внутренне — себе на уме. Готового при всей любви к барину при случае и обворовать хозяина, и красного петуха ему пустить. Верующего в Бога и в Лешего одновременно. Грешащего искренно, а кающегося и для приличия, и искренно - когда как.

Кажется, европы с америками уже начинают это понимать и готовы махнуть на нас вялой рукой.

А нам самим выкарабкиваться придется: как в старой песенке: «Сам повел себя в рейс, сам свой боцман, сам свой лоцман, сам свой капитан».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофаг?
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофа...
24.02.2021
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
24.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Власть Путина находится в ближайшем магазине (0)
Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени (0)
Каждая десятая российская компания оказалась на грани закрытия (0)
Заграница нам не поможет (0)
Власть льет крокодиловы слезы по ветеранам и прикрывается крадеными знаменами (1)
К итогам митингов 31 января. Правозащитник Эдуард Рудык выведен из состава присяжных (0)
Москабельная угроза жильцам (1)
Ветеранов решили порадовать статьей в УК (8)
В церкви "святого коронавируса" даже евреев за дураков держат (18)
Госдолг России вырос на 40% в 2020 году (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Будни московского благоустройства: на проспекте Вернадского обледенело шесть домов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Теперь после каждого высказывания Навального будем принимать новый закон?
Дарья Митина Дарья Митина: Скоро!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 24 февраля 2021
Дарья Митина Дарья Митина: Динамо-версия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss