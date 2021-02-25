Каждая десятая российская компания оказалась на грани закрытия

Каждая десятая компания в России готовится к закрытию в 2021 году, следует из материалов мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые приводит РБК. В проведенном в начале февраля исследовании приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

Аналитики отмечают, что к началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Более 40% компаний ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза в 2020 году. Около 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%. Кроме того, около 45% опрошенных урезали фонд оплаты труда.

Согласно опросу, у российского бизнеса сохраняются пессимистичные прогнозы. В начале 2021 года у 33,1% предприятий продолжил снижаться оборот, еще у 27,1% он сохранился на уровне прошлого года. Лишь 19,1% респондентов заявили о постепенном восстановлении потерь. В итоге, каждое десятое предприятие (9,7%) готовится к закрытию.

Участники рынка отмечают, что главное давление на операционные показатели продолжает оказывать снизившийся спрос. В числе главных проблем для развития бизнеса остаются невозможность оплаты налогов на имущество и аренды, а также нехватка денег для выплаты страховых взносов и заработных плат.