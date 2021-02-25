Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени

Второй секретарь Пензенского обкома ЛКСМ Александр Ермаков решением Октябрьского районного суда по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ получил четверо суток административного ареста. Ранее по этой статье на 7 суток ареста осужден руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов.

В знак протеста Александр Смирнов четвертый день держит голодовку. Смирнов требует допустить к нему представителей правозащитной организации и обеспечить его участие в сессии Городской Думы 26 февраля.

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Многочисленные задержания и административные аресты депутатов разного уровня - это примета последнего времени, скажем так, нового "ледникового периода" отношений народа и власти.

В позднее советское время не существовало еще принципа разделения властей, и законом специально не оговаривалась неприкосновенность депутата, но арестовать народного избранника не приходило в голову никому. При мне однажды случайно задержали на демонстрации депутата Моссовета, причем, так скажем, навеселе, так после выяснения личности извинениям не было конца, милицейчский полковник хватался за сердце - и в конце концов народного избранника доставили на казенной машине домой и потом еще долго извинялись.

Сегодня все стало проще.

Во-первых, неприкосновенность осталась только за депутатами Федерального собрания, да и то слетает она по мановению прокуратуры моментально. Напомню, сенатор Изместьев уже 14 лет отбывает пожизненное заключение за терроризм, хотя так никто и не объяснил, зачем миллиардеру и сенатору нужна была террористическая деятельность?

В отношении депутатов Госдумы есть прямо уже длинный список фигурантов уголовных дел.

Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2019 годах

И это касательно "федеральных" депутатов, имеющих полную неприкосновенность.

А что говорить о депутатах местных органов власти, неприкосновенность которых теперь даже называется "ограниченной"? По существу, это ограничивается необходимостью уведомить местного прокурора о задержании народного избранника, и прокурор либо дает добро, либо нет. Это, видимо, считается "независимостью" законодательной власти от исполнительной и судебной.

Как это выглядит на деле?

Замоскворецкий суд Москвы назначил депутату Московской городской думы Олегу Шереметьеву четыре года лишения свободы условно. При этом МГД отказалась лишать Шереметьева мандата, и он продолжает оставаться депутатом. То есть хоть завтра, по прецеденту Навального, Шереметьева могут обвинить в нарушении режима - депуктат теперь вынужден регулярно отмечаться не только в мандатной комиссии столичного парламента, но и в надзорном органе тоже, - и отправить досиживать срок в колонию. Понятно, как такая перспектива влияет на его независимую позицию...

Что до депутатов низового звена, так муниципального депутата Галямину неоднократно задерживали, били, однажды сломали руку, а на финал еще и осудили по "дадинской" статье и лишили мандата.

Вот прямо сейчас заведено дело о "мошенничестве" в муниципальном совете Щукино, в пятницу следственная бригада вообще провела обыск в муниципалитете, взломала кабинет председателя Андрея Гребенника - следствие, согласно официальной бумаге, так и ведется в отношении "депутатов муниципального совета и сотрудников администрации", правда, пока персональных обвинений не предъявлено. Но сам факт - "органы" заявляются в муниципальный совет, как в лавочку по продаже турецких трусов, блокируют его работу, ведут себя по-хозяйски... И это норма теперь. Это такая "независимость".

Это в Москве, а в Пензе, надо полагать, и совсем не стесняются. Депутат, даже руководитель фракции в городском парламенте? Да руки за голову, и пошел в автозак! Какая там сессия, какого совета?

Еще немного, и участие в органах законодательной власти станет отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. "Ах ты, сука, еще и депутат!"

Вот цитата из начала заметки: "В знак протеста Александр Смирнов четвертый день держит голодовку. Смирнов требует допустить к нему представителей правозащитной организации и обеспечить его участие в сессии Городской Думы 26 февраля."

Понимаете? Депутат в кутузке объявляет голодовку, чтобы к нему допустили правозащиту и дали возможность участвовать в сессии думы!

Осталось только "вскрыться"...

Анатолий Баранов