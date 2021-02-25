Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени

Опубликовано 25.02.2021 в разделе комментариев 0

суд закон арест
Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени

Второй секретарь Пензенского обкома ЛКСМ Александр Ермаков решением Октябрьского районного суда по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ получил четверо суток административного ареста. Ранее по этой статье на 7 суток ареста осужден руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов.

В знак протеста Александр Смирнов четвертый день держит голодовку. Смирнов требует допустить к нему представителей правозащитной организации и обеспечить его участие в сессии Городской Думы 26 февраля.

***

Многочисленные задержания и административные аресты депутатов разного уровня - это примета последнего времени, скажем так, нового "ледникового периода" отношений народа и власти.

В позднее советское время не существовало еще принципа разделения властей, и законом специально не оговаривалась неприкосновенность депутата, но арестовать народного избранника не приходило в голову никому. При мне однажды случайно задержали на демонстрации депутата Моссовета, причем, так скажем, навеселе, так после выяснения личности извинениям не было конца, милицейчский полковник хватался за сердце - и в конце концов народного избранника доставили на казенной машине домой и потом еще долго извинялись.

Сегодня все стало проще. 

Во-первых, неприкосновенность осталась только за депутатами Федерального собрания, да и то слетает она по мановению прокуратуры моментально. Напомню, сенатор Изместьев уже 14 лет отбывает пожизненное заключение за терроризм, хотя так никто и не объяснил, зачем миллиардеру и сенатору нужна была террористическая деятельность?

В отношении депутатов Госдумы есть прямо уже длинный список фигурантов уголовных дел.

Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2019 годах

И это касательно "федеральных" депутатов, имеющих полную неприкосновенность.

А что говорить о депутатах местных органов власти, неприкосновенность которых теперь даже называется "ограниченной"? По существу, это ограничивается необходимостью уведомить местного прокурора о задержании народного избранника, и прокурор либо дает добро, либо нет. Это, видимо, считается "независимостью" законодательной власти от исполнительной и судебной.

Как это выглядит на деле?

Замоскворецкий суд Москвы назначил депутату Московской городской думы Олегу Шереметьеву четыре года лишения свободы условно. При этом МГД отказалась лишать Шереметьева мандата, и он продолжает оставаться депутатом. То есть хоть завтра, по прецеденту Навального, Шереметьева могут обвинить в нарушении режима - депуктат теперь вынужден регулярно отмечаться не только в мандатной комиссии столичного парламента, но и в надзорном органе тоже, - и отправить досиживать срок в колонию. Понятно, как такая перспектива влияет на его независимую позицию...

Что до депутатов низового звена, так муниципального депутата Галямину неоднократно задерживали, били, однажды сломали руку, а на финал еще и осудили по "дадинской" статье и лишили мандата. 

Вот прямо сейчас заведено дело о "мошенничестве" в муниципальном совете Щукино, в пятницу следственная бригада вообще провела обыск в муниципалитете, взломала кабинет председателя Андрея Гребенника - следствие, согласно официальной бумаге, так и ведется в отношении "депутатов муниципального совета и сотрудников администрации", правда, пока персональных обвинений не предъявлено. Но сам факт - "органы" заявляются в муниципальный совет, как в лавочку по продаже турецких трусов, блокируют его работу, ведут себя по-хозяйски... И это норма теперь. Это такая "независимость". 

Это в Москве, а в Пензе, надо полагать, и совсем не стесняются. Депутат, даже руководитель фракции в городском парламенте? Да руки за голову, и пошел в автозак! Какая там сессия, какого совета? 

Еще немного, и участие в органах законодательной власти станет отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. "Ах ты, сука, еще и депутат!"

Вот цитата из начала заметки: "В знак протеста Александр Смирнов четвертый день держит голодовку. Смирнов требует допустить к нему представителей правозащитной организации и обеспечить его участие в сессии Городской Думы 26 февраля."

Понимаете? Депутат в кутузке объявляет голодовку, чтобы к нему допустили правозащиту и дали возможность участвовать в сессии думы!

Осталось только "вскрыться"... 

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофаг?
Зачем построили "дворец Путина". Замок или саркофа...
24.02.2021
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
24.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Власть Путина находится в ближайшем магазине (0)
Депутат в СИЗО держит голодовку - примета времени (0)
Каждая десятая российская компания оказалась на грани закрытия (0)
Заграница нам не поможет (0)
Власть льет крокодиловы слезы по ветеранам и прикрывается крадеными знаменами (1)
К итогам митингов 31 января. Правозащитник Эдуард Рудык выведен из состава присяжных (0)
Москабельная угроза жильцам (1)
Ветеранов решили порадовать статьей в УК (8)
В церкви "святого коронавируса" даже евреев за дураков держат (18)
Госдолг России вырос на 40% в 2020 году (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Будни московского благоустройства: на проспекте Вернадского обледенело шесть домов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Теперь после каждого высказывания Навального будем принимать новый закон?
Дарья Митина Дарья Митина: Скоро!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 24 февраля 2021
Дарья Митина Дарья Митина: Динамо-версия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss