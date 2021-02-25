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Московский листок

В Москве за месяц арестовали более 1250 человек за участие в несанкционированных акциях

Опубликовано 25.02.2021 в разделе комментариев 0

В Москве за месяц арестовали более 1250 человек за участие в несанкционированных акциях

Московские суды рассмотрели 5 716 административных дел по итогам трех несанкционированных акций протеста. Было арестовано 1251 человек, оштрафовано 2500 человек, 245 материалов были возвращены для устранения недостатков. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Большая часть дел (5 657) была возбуждена по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Остальные (59) — по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Максимальное наказание по ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает — штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток., по ст. 19.3 КоАП РФ — штраф в 5 тыс. руб. или арест до 30 суток.

Напомним, несогласованные акции протеста прошли 23 и 31 января в 130 российских городах после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное. По данным правозащитников, в ходе них по всей России были задержаны более 11 тысяч человек

 



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