Россия вложила еще миллиард долларов в госдолг США

Вложения России в государственный долг США в декабре 2020 года увеличились еще на 1 млрд долларов, следует из данных Министерства финансов РФ.

Как передает РИА Новости, на сегодняшний день Россия имеет американские гособлигации на 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 миллиарда - долгосрочных, на 4,8 - краткосрочных. Реализуя эти бумаги, правительство США покрывает бюджетный дефицит и прочие расходы. В настоящее время американский госдолг почти достиг 28 триллионов.

Совокупный объем инвестиций в американский госдолг всех государств и международных организаций составляет 7,021 трлн долларов. Самым крупным держателем остается Япония — 1,251 трлн, второе место занимает Китай (без учета Гонконга) — 1,072 трлн. В Европе лидером остается Великобритания — 440 млрд долларов.

До 2015 года РФ входила в число крупнейших держателей облигаций США. Однако после введения Вашингтоном антироссийских санкций начала постепенно от него избавляться.

Согласно данным Счетной палаты РФ, государственный долг России в 2020 году вырос почти на 40%. При этом, основная его доля приходится на внутренний долг.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП)", - говорится в докладе СП.

Внутренний долг составил 14,7 триллиона рублей, за год он вырос сразу на 45%. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 23,6% и составил 4,1 триллиона рублей.