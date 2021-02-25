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Московский листок

Россия вложила еще миллиард долларов в госдолг США

Опубликовано 25.02.2021 в разделе комментариев 1

Россия вложила еще миллиард долларов в госдолг США

Вложения России в государственный долг США в декабре 2020 года увеличились еще на 1 млрд долларов, следует из данных Министерства финансов РФ.

Как передает РИА Новости, на сегодняшний день Россия имеет американские гособлигации на 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 миллиарда - долгосрочных, на 4,8 - краткосрочных. Реализуя эти бумаги, правительство США покрывает бюджетный дефицит и прочие расходы. В настоящее время американский госдолг почти достиг 28 триллионов.

Совокупный объем инвестиций в американский госдолг всех государств и международных организаций составляет 7,021 трлн долларов. Самым крупным держателем остается Япония — 1,251 трлн, второе место занимает Китай (без учета Гонконга) — 1,072 трлн. В Европе лидером остается Великобритания — 440 млрд долларов.

До 2015 года РФ входила в число крупнейших держателей облигаций США. Однако после введения Вашингтоном антироссийских санкций начала постепенно от него избавляться.

Согласно данным Счетной палаты РФ, государственный долг России в 2020 году вырос почти на 40%. При этом, основная его доля приходится на внутренний долг.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП)", - говорится в докладе СП.

Внутренний долг составил 14,7 триллиона рублей, за год он вырос сразу на 45%. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 23,6% и составил 4,1 триллиона рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Русское возрождение написал 25.02.2021 13:30
А в России значит деньги не на что потратить? Страна вся покрыта снтью ЖД, где поезда летают со скоростью 400км/ч, немцы и израильтяне миллионами ездят лечиться в российские клиники, а миллионы российских пенсионеров на свои пенсии путешествуют по Миру, газ и асфальт проложен в каждую самую удаленную деревню и т.д. Теперь все остается только долговые американские расписки покупать.
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