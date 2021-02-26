С 23 февраля, пустозвон...

Получить подарок и поздравление на 23 февраля приятно, но не каждое. Судя по всему, к неприятным относится и поздравление, которое получил губернатор Кузбасса, г. Сергей Цивилёв.

В его честь была изготовлена «скульптура» из угля, тельняшки и прочих вещей б.у. Данный продукт народного творчества был увешан почётной надписью «Пустозвон».

По просьбе жителей Киселёвска памятная скульптура была сфотографирована Александром Гартманом (известный кузбасский правозащитник). Фотография была передана им на сайт приемной губернатора. К фотографии прилагалось обращение

«Губернатору Кемеровской области – Кузбасс Цивилёву С.Е.!

Работают ли у нас в Кузбассе законы, Конституция - НЕТ!!!

Меньше болтологии - больше дел и народ оценит!

Жесткий контроль за вороватыми чиновниками, силовыми ведомствами!»

За что такая честь была оказана губернатору? Причины недовольства очень просты — за всё время, прошедшее с его назначения, он ничего не сделал для блага жителей Кузбасса.

По-прежнему не пресечено строительство в водоохранной зоне реки Чумыш. Так, к примеру, Лаврентьев (бывший мэр, ныне покойник), чины из полиции, бизнесмены и прочее жульё города Киселёвска изволили отстроиться в водоохранной зоне реки Чумыш (из неё берут воду для питья два города — Киселёвск и Прокопьевск). На въезде в элитный посёлок было установлено два шлагбаума. Правоохранители периодически соглашаются с тем, что шлагбаумы установлены незаконно, но снимать их не снимают.

По-прежнему идёт работа угольных разрезов. В настоящее время под разрезы начала уничтожаться земля сельскохозяйственного назначения. Напоминаем, в настоящее время новые хозяева перешли от добычи угля в шахтах к добыче угля в разрезах. Этот способ наиболее дешев и наиболее экологически вреден. Но на то, что жители разных районов города страдают от летающей в воздухе угольной пыли и прочих прелестей, связанных с открытой добычи угля, господам-собственникам плевать.

По-прежнему шахтёры и бывшие шахтёры вынуждены покупать уголь, хотя по закону, лицам, отработавшим 10 лет на шахте, должны выдавать уголь бесплатно. «Я отработал в забойной группе 24 года. Я – инвалид труда. И я вынужден покупать уголь», - на своём примере Александр Гартман обрисовывает общую проблему.

Ну, и естественно, дороги от снега, как не чистили, так чистить и не собираются.

Именно поэтому жители города послали губернатору к 23 февраля своеобразную «валентинку».