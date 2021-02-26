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Московский листок

Децимация буржуазии

Опубликовано 26.02.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Децимация буржуазии

Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, более 40 процентов компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60 процентов отметили сокращение выручки более чем на 30 процентов, а 45 процентов опрошенных заявили, что урезали фонд оплаты труда.

***

В древнем Риме самым страшным наказанием в армии была децимация - казнь каждого десятого легионера. За всю богатую военную историю Рима эта кара применялась считанные разы, но память о ней пережила тысячелетия.

Во время кровавой Гражданской войны, в критической ситуации под Царицыным Троцкий однажды применил децимацию - и вот уже скоро сто лет, как это событие используется врагами Советской власти в качестве иллюстрации особого зверства большевиков и лично наркомвоенмора.

В России ожидается децимация бизнеса - и ничего!

Казалось бы, в буржуазном государстве децимация бизнеса - это кошмар, катастрофа... Свистать всех наверх! Да нет, все спокойно. Правительство работает, президент трудится в самоизоляции, парламент готовится принять закон об оскорблении ветеранов. 

Но тут надо понимать суть нашего, без сомнения, буржуазного государства. Оно у нас буржуазное, но не очень демократическое, и власть в нем принадлежит вовсе не буржуазии как таковой, а лишь ее части - очень крупной буржуазии, олигархическим группам. Примерно сотне семейств плюс аффилированные с ней самые крупные чиновники. Естественно, самой органичной формой власти для такой системы является буржуазная диктатура, а совсем не буржуазная демократия, как вам хотелось бы.

Поэтому судьба мелкой и средней буржуазии - это не судьба правящего класса, а судьба эксплуатируемой и бесправной группы населения. Конечно, буржуазия живет побогаче рабочего класса, но прав у нее ничуть не больше, и влияния на государство нет никакого.

И олигархическое государство плевать хотело на децимацию буржуазии. Оно этого просто не замечает.

А.Б.



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