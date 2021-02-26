Круглыми столами власть не берут

Сколько Г.Зюганов провёл круглых столов за 28 лет, наверное и сам не помнит. И вот 15 февраля проводит очередной на тему "Законодательное обеспечение формирования бюджета развития РФ на 2022 - 2025 годы". Какое отношение он имеет к формированию бюджета? Человек не знающий темы скажет, что самое прямое. Это по определению, что он депутат. На самом деле ни одно предложение за всё время нахождения КПРФ в думе не было принято. А кто присутствовал на этом столе? Он что себя возомнил премьером? Прежние годы для него не стали примером никчёмности своих предложений. Зюганов носится с программой, которая поддержана на Орловском форуме, которую он докладывал президенту и не один раз упоминал на различных совещаниях, столах и даже на предвыборных мероприятиях. Каков результат? Нулевой. Нужно менять бессмысленные разговоры на реальные дела.

Выступая говорит, что сейчас обновлено правительство. На встрече с президентом у них состоялся довольно сложный разговор. И он тогда прямо сказал, что если продолжится старая финансово - экономическая политика, то все главные показатели представленные в Послании, неизбежно будут провалены. И что? А разве прежние Послания выполнены? Таких докладов было десятки и до Зюганова никак не дойдёт, что надо менять свою деятельность по отношению Кремля и правительства. До этого Зюганов уже перерос, но никак не может уйти, мозолит глаза коммунистам и небольшой аудитории зрителей. После этой встречи президент дал поручение Зюганову обобщить опыт передовых коллективов и провести семинар. Обобщил и провёл семинар и на этом план Зюганова остался на бумаге и никаких действий со стороны власти.

Значит вся "работа" Зюганова и его фракции равна нулю. Давайте посмотрим, что он заработал? Задекларировал за 2020 год 9 миллионов 200 тысяч зарплаты. Не плохо, правда? Есть премиальные и тринадцатая зарплата, совсем хорошо. Живёт в такой же квартире, в которой жил Ельцин, в том же доме. Дача в посёлке "Снегири".

Кризис в России и не только в результате пандемии начинает проветривать головы либеральных политиков, депутатов. Пока не доходит до руководства страны, силовиков и губернаторов. Возможно в ближайшие месяцы народ может напомнить. Например, очень толково выступил в думе депутат от фракции ЛДПР Власов. Раскритиковал СМИ. "Целыми днями Украина, США, Максакова, Ванга, но нет передач о проблемах молодёжи России и вообще о проблемах страны.

Редактор газеты "Правда" помещает в газету информацию с Алтая под заголовком: "Свободу не дарят". В Барнауле вышло 6 пикетчиков с лозунгами "Нет государственному террору". Постояли, помёрзли и разошлись. Есть смысл таких выступлений?

Чуть ниже подобная картина. Два снимка на которых по одному пикетчику и заголовок: "Возглавим народный протест". Возглавили? Под снимками информация. "Партактив во главе с секретарями Тамбовского обкома КПРФ А.Жидковым, Е,Козодаевой и представителями общественных организаций вышел на пикет против репрессий, которые в последние годы власть обрушила на КПРФ и на её сторонников". ( именно так и написано - "вышел". Может вышли.?) Снимки то с разных мест. И где общественность? Власть наглеет, а коммунисты ещё больше. Ложь на каждом шагу, хотя и никаких шагов нет. Зюганов то запретил митинги и не потому что холодно и разрешение не дали, а потому что понял - никто не придёт.

В другой газете помещён снимок четверых пикетчиков, одним из которых является В.Рашкин, который держит плакат "Свободу Николаю Бондаренко". Но ведь он не арестован, ему приписали штраф 20 тысяч рублей. Странность в другом. Зюганов в вульгарной форме пообещал выгнать В. Рашкина из партии. За такое оскорбление можно получить и по зубам. Жаль, что Рашкин стерпел.

После встречи президента с лидерами думских фракций Геннадий Андреевич выдал секреты власти. Жаль, что только он один. В этом его упрекнуть нельзя. Говорит всё правильно, но ничего не делает и потерял связь с народом. Можно сказать заелся. Как его люди будут слушать с глазу на глаз? Они глядя на его вспоминают о том, что написано в интернете о его богатой жизни. Вот что он сказал несколько дней после встречи. "Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения страны. ВШЭ опубликовала исследование о том, что большая часть населения 66 % не возражает против введения новых сборов и налогов". Точно дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. Даже олигархи всегда против увеличения налогов, а нищий народ согласен. Это не страна а огромный игорный зал, где чиновники больших кабинетов режутся в очко и играют в покер. Жаль, что на улице их не ждёт человек с ружьём. Обнаглеть до такого состояния, что унизить нищий народ, говоря от его имени, что он за новые налоги. Видите, читатель, это мы довели профессуру, чиновников до такого состояния, что они вообще перестали ощущать народ, хотя живут за счёт народа.

Эта школа создана для поддержания власти ложью в экономических вопросах. Народ - то в этом практически ничего не понимает, в 1992 году при лоббировании Е.Ясиным, А.Шохиным и ещё десятками других профессоров. Им надо было где - то пристроиться на хорошую зарплату. Из них уже один профессор немного грабанул и за бугор. Силовики не успели задержать, а может специально дали возможность выехать. Дела по воровству заводят тогда, когда преступник уезжает. Коммунисты ставили этот вопрос в думе, чтобы задержание проводилось сразу как станет известно о преступлении и сразу на собственность и вклады накладывать арест. Дума не принимает такие законы, потому что сами могут попасть под арест.

И предположения Зюганова на счёт поборов власти начинает сбываться. Президент подписал закон по которому увеличиваются штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Не одобряю высказывание М.Захаровой. "Новые санкции из - за Навального это цирк". Санкции накладываются на денежных мешков, а страдает народ. Жаль, что Захарова об этом не знает.

И ещё о дворце под Геленджиком. Конечно он не принадлежит президенту. Однако возникает вопрос: почему дворец охраняет ФСО, ФСБ. Более того дворец накрывает бесполётная зона, и с моря нельзя проплыть поблизости от берега, надо делать крюк. Так охраняют только президента. Вот и судите, почему народу на зарплату и пенсии не хватает средств.