Песков признался в бессмысленности борьбы с бедностью

Песков заявил, что есть факторы препятствующие борьбе с бедностью, но обещал, что власти продолжат этим заниматься. Сами факторы пресс-секретарь президента не обнародовал, надо полагать, что они являются большой государственной тайной, утечка которой грозит расшатыванием политической системы. А нам терять нечего и мы раскроем эту государственную тайну.

Ещё Карл Маркс писал, что наёмный труд «производит чужое богатство и собственную нищету». Соответственно, главной причиной бедности являются капитализм и частная собственность. Богатства страны и результаты труда миллионов людей присваивает кучка крупных капиталистов и делает это на абсолютно законных основаниях, в качестве владельцев капиталов. Государство, рассказывающее нам, как оно борется с бедностью, стоит на страже законов, воспроизводящих бедность.

Дополнительной причиной бедности в нашей стране, за разглашение которой отравлен и посажен в тюрьму Навальный, является коррупция, воровство и роскошь «нового путинского дворянства», которое в бессмысленном расточительстве давно переплюнуло всех своих исторических предшественников.

В бессмысленности борьбы с бедностью невольно признался и сам господин Песков, заявивший, что «именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития, безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе». Ага, а воз и ныне там и даже катится назад.