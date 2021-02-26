Как назначали судью по делу Навального

Правовое поле или есть, или его нет. Если кто-то радуется, что оно попрано для одного, завтра его нарушат для вас. Об этом не забывайте.

24 января 2018 года Московская городская Дума как обычно назначала мировых судей, в том числе мирового судью на участок номер 321 Бабушкинского судебного района Акимову Веру Викторовну. Тогда ещё никто не мог предположить, что пройдёт три года, и эта судья станет известна всему миру как судья по делу Алексея Навального. Против её назначения из 45 депутатов Московской городской Думы был лишь один голос — голос Елены Шуваловой.

Посмотрите короткий репортаж с этого назначения.