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Московский листок

Как назначали судью по делу Навального

Опубликовано 26.02.2021 в разделе комментариев 0

Правовое поле или есть, или его нет. Если кто-то радуется, что оно попрано для одного, завтра его нарушат для вас. Об этом не забывайте.

24 января 2018 года Московская городская Дума как обычно назначала мировых судей, в том числе мирового судью на участок номер 321 Бабушкинского судебного района Акимову Веру Викторовну. Тогда ещё никто не мог предположить, что пройдёт три года, и эта судья станет известна всему миру как судья по делу Алексея Навального. Против её назначения из 45 депутатов Московской городской Думы был лишь один голос — голос Елены Шуваловой.

Посмотрите короткий репортаж с этого назначения.



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