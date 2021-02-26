ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) включило бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "личным поваром Путина", в список разыскиваемых 13 граждан России. Об этом говорится на сайте ведомства. За информацию, которая приведет к его аресту объявлена награда – 250 тысяч долларов.

Пригожина разыскивают за попытку повлиять на внутреннюю политику США, включая вмешательство в президентские выборы.

В ведомстве отмечают, что бизнесмен, являясь главным спонсором Агентства интернет-исследований (известного как "фабрика троллей"), санкционировал создание ботов и хищение личных данных американских граждан. Всё это в ФБР считают вмешательством в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года.

В сообщении говорится, что Пригожин обладает обширными связями в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также то, что он "склонен скрываться от правосудия за пределами страны".

Сам бизнесмен назвал объявлении о розыске "шоу с розыском, как в старые ковбойские времена".

"50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведётся охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, таких, как я, а всё, что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же ещё заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!", - приводит его словам пресс-служба компании "Конкорд".