Это сколько лет ещё капиталисты грёбаные будут издеваться над нами?

25 февраля прошёл сход жильцов общежития «Москабеля». Люди собрались в офисе «Москабеля» (находящемся в здании общежития), требовали начальство на диалог.

Напоминаем, эти люди недовольны тем, что их дом завис между «Москабелем» и городом. В результате этого они вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Причём, теперь рискуют и вовсе вылететь из жилья на улицу. Как им удалось узнать, на их квартиры начала оформляться собственность каких-то странных коммерческих структур. Обычно, спустя некоторое время после такого оформления, следует требование – с вещами на выход!

Впрочем, некоторых лишили жилья уже сейчас. Так семью Шариповых (под предлогом ремонта) выкинули из двухкомнатного блока, в котором они жили, и запихнули в одну комнату.

В итоге сход жильцов вселил Шариповых в освободившуюся квартиру 118. После этого и менеджмент «Москабеля» и правоохранители начали форменную травлю Шариповых. В результате Шарпипов оказался в больнице (проведена срочная операция на сердце), кроме этого на него возбудили уголовное дело по ст. 139 (Нарушение неприкосновенности жилища). Как помещение, свободное и по факту и по выписке из ЕГРП могло оказаться чьим-то жилищем, непонятно. В любом случае, «собственник» здания начал требовать к себе жену Шарипова. Жильцы, вместо этого, пришли коллективно. Они задали господам из офиса следующие вопросы:

- Мы хотим знать, зачем вы вызывали Шариповых?

- Вот выписка из ЕГРП, что собственника (на квартиру, занятую Шариповым) нет. Как тогда, из-за того, что это собственность «Москабеля», на товарища Шарипова было возбуждено уголовное дело по статье 139?

- Было предупреждение, что человек болен - два инфаркта, издеваться нельзя, почему его увезли в следственный комитет?

- Почему, когда Шарипова привезли в больницу, у него все руки были в синяках?

- Зачем каждый день терроризировали семью и звонили?

Вы его жене угрожаете депортацией (жена Шарипова - гражданка Узбекистана). Вы его довели до инфаркта. Что вы будете всех нас убивать тут?

Вы, управляющая компания, покажите, на каком конкурсе вы выиграли управление, кто вас выбирал?

Вот определение прокуратуры о том, что дом должен быть передан городу. А что у вас творится? Почему не передан?

И, наконец, жильцами был задан чисто риторический вопрос: Это сколько лет ещё капиталисты грёбаные будут издеваться над нами?

В офисе находился некий юрист компании, Максим Кабаков. Потом прибежал управляющий Антон Костин. Управляющий не соизволил унижать себя общением с жителями. Господин юрист также заявлял: «Я не даю комментариев», «Вы должны выйти отсюда», «Сейчас не приёмные часы», «Я вызвал полицию, говорить буду в её присутствии».

Впрочем, в присутствии полиции говорить юрист тоже не пожелал. Быстро куда-то убежал вместе с участковым. Вскоре к зданию общежития подъехала скорая. Юрист радостно сел в неё и был таков. Вполне возможно, что совместно с участковым он сочинил историю, как его били всем общежитием.

Отметим, что одной из жительниц общежития Наталье Ежовой во время схода, действительно, стало плохо и пришлось вызывать скорую. Пенсионный возраст — это время, когда полезно для здоровья спокойно жить в честно заработанном жилье, а не общаться день за днём с мерзким жульём, отстаивая крышу над головой.