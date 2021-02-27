Какой, на мой взгляд, должна быть конституция нашей страны

В 2015 году сразу два общественных деятеля занялись проектами конституции России – Сулакшин и Стариков, первый, как мне помнится, написал проект полностью «с нуля», а Стариков типа готовил референдум по поводу изменений в Конституции. Я, со своей стороны, тоже подготовил проект, причём, от ИГПР ЗОВ, к которой ещё не было претензий.

Но поскольку у меня потом появилась масса иных проблем, включая кратковременную отсидку в тюрьме и последовавший за нею двухлетний домашний арест, то я просто послал этот проект Старикову, и среди других забот забыл об этом. Стариков, понятное дело, ничего не сделал ни по моему проекту, ни по своему, соответственно текст моего проекта Конституции остался лежать в папке работ 2015 года невостребованным. А вот сейчас я на этот проект наткнулся и решил «явить его миру». В конце концов народ обязан знать, как должна выглядеть Конституция его государства.

Причём, я начинаю проект с пояснительной записки – с пояснения, что важно в проекте ИГПР ЗОВ и зачем это надо.

Пояснительная записка

1. Конституция - это основной закон страны – закон, которому должны соответствовать все остальные законы. По этой причине конституцию обязан принять непосредственно народ на референдуме.

Это логично и понятно, но проблема в том, что народным массам для самостоятельного изучения недоступны объемные тексты, да еще и усыпанные юридическими терминами. В результате, народ голосует (как это было в 1993 году) за документ, содержание которого ему непонятно.

Это издевательство и над народом, и над процессом принятия народом конституции.

Для того, чтобы как можно большее число народа понимали, что они на референдуме принимают, текст конституции должен быть коротким и предельно ясным. Любое лишнее слово затрудняет понимание еще и тем, что на экраны и страницы СМИ немедленно выползут «профессионалы», которые заполнят информационное пространство топящей содержание конституции «умной» болтовней вокруг этих слов.

В конституции дается устройство государства – его «чертежи», и чем короче указания конституции по его устройству, тем свободнее строители государства и в выборе путей, и в выборе способов строительства государства. И это тоже благо.

Если в конституции чего-то не хватает, и это в дальнейшем потребуется, то в данном проекте заложена простота принятия поправок к конституции, что дает возможность совершенствовать конституцию по мере наработки опыта и изменения условий жизни. При обсуждении народом отдельного вопроса Конституции – поправки к ней, - смысл этого вопроса все будут понимать.

2. Такой конституции, как мы предлагаем, ни в одной стране никогда не было. В проекте не только внятно дана цель того, зачем народу нужна конституция, и в чем смысл её и государства в целом (в преамбуле нынешней Конституции России изложена словесная муть, на которую никто не обращает внимания). В предлагаемом проекте впервые четко устанавливается, кто в стране хозяин, и кто слуги, в чем заключается обязанность слуг, кто надзирает над слугами и как слуги поощряются за успехи и наказываются хозяином за нерадивость. Это единственный в мире проект конституции, в котором народ не декларирует, а заставляет государственный аппарат служить себе, народу.

3. По проекту у народа всего один прямой слуга – Государственная Дума, должность президента упразднена. Все эти принятые в мире и рекламируемые «ветви власти» и их «разделение» - это бред, ничего не дающий народу и затрудняющий управление страной. Представьте, что вы для ремонта автомашины наняли не одного, а сразу трех автомехаников с равными правами и независимыми друг от друга. В результате машина у вас будет стоять, а каждый автомеханик, получая от вас деньги, будет доказывать вам, что в этом простое автомобиля виноват не он, а остальные «мастера». Именно разделение властей и президенты привели к развалу СССР и разворовыванию его остатков этими «властями». Новейшая история тому подтверждение, и после 30 лет наблюдения за бессовестными, глупыми и безответственными уродами во власти России, иметь в стране должность президента, используемую единственно для безнаказанного обворовывания страны, не целесообразно.

Формально такое устройство будет названо «парламентской республикой», но с учетом того, кому принадлежит реальная власть, это будет настоящая «народная республика». Слабым аналогом в данном случае будет Швейцария.

4. Депутатами Государственной Думы обязаны быть государственные деятели, посвящающие все свое время изучению проблем страны и способов их устранения, посвящающие всю свою жизнь служению народу. А сегодня мы имеем в депутатах либо бездельников, либо откровенных идиотов, либо олигархов и иных воров, прячущихся в Думе от уголовного преследования. Имеем 450 клоунов, за большие народные деньги развлекающих на заседаниях себя и СМИ, негодяев, с согласия которых разворована страна.

Суд народа над всем корпусом депутатов, предусмотренный проектом Конституции на каждых перевыборах Государственной Думы, предназначен именно для того, чтобы подобные дураки и негодяи в депутаты Думу боялись идти – освободить от них Думу для настоящих государственных деятелей-патриотов.

5. Количество депутатов Государственной Думы в 450 человек избыточно и внесено в нынешнюю Конституцию исключительно с целью посадить на шею народа России как можно больше паразитов. Учеными и практикой установлено, что на совещании по одному вопросу работает только три человека – только они реально думают о проблеме. И если количество совещающихся доходит до 5, то уже часть совещающихся является балластом и будет думать не об обсуждаемой проблеме, а о «бабах и водке».

Поэтому, даже если согласиться с 25 комитетами Думы и считать их по 3 депутата плюс 25 человек для иных дел, то Государственной Думе 100 человек депутатов за глаза хватит.

6. Меняется принцип соблюдения прав человека. Права остаются теми же, но вместо декларирования этих прав, вводится обязанность слуг народа обеспечить каждому гражданину возможность пользоваться этими правами.

7. В проект Конституции не введены никакие «революционные» социальные изменения. В этом нет необходимости. Государственная Дума, собирающаяся не для того, чтобы поболтать, а для того, чтобы улучшить жизнь народа, сама к этим изменениям придет. И сама предложит народу изменить Конституцию нужным образом. Без подсказок. Ю. Мухин.

Проект

Мы, многонациональный народ Российской Федерации,

сокращенно – России,

являясь сувереном своего государства,

во благо себя, своих детей и будущих поколений,

с целью

коллективной защиты себя от всех напастей в случаях, когда наша индивидуальная защита затруднена или невозможна,

своего всемерного морального и умственного совершенствования,

наибольшего развития своих творческих способностей

и достойных материальных условий жизни,

принимаем данный Основной Закон Российской Федерации и устанавливаем этим Законом в нашем государстве порядки, призванные обеспечить достижение нами поставленных выше целей.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Конституция Российской Федерации)

I Высшая власть России

1. Высшей властью России (сувереном России) являемся мы – Народ.

Мы, Народ, являемся и единственным источником всякой государственной власти в России (всякого права требовать исполнять команды от имени государства): ни у кого не может быть никакой власти над гражданами России, если ему эту власть не дали мы, Народ, или избранные нами для этого наши слуги.

2. Народом России являются ее граждане. Гражданином России является человек, который сознательно принял гражданство России, служит только Народу России и не имеет иного гражданства. Гражданин получает властные полномочия для голосования по всем вопросам в 18 лет, для избрания депутатом – в 30 лет, для избрания судьей – в 35 лет.

Принятие гражданства России определяется законом.

3. Мы, Народ, по любым вопросам, по которым мы это находим необходимым, объявляем свою властную волю прямо - путем свободного голосования граждан на референдуме. А по вопросам, по которым мы, Народ, считаем нужным, мы свою власть передаем тем свои слугам, которых избираем на честных и свободных выборах.

4. Покушение на нашу, Народа, высшую власть (на суверенитет России) извне, подавляется всеми видами имеющихся у России сил, включая вооруженный отпор всех граждан. Покушение на нашу, Народа, власть изнутри – со стороны наших, Народа, слуг или преступных сообществ, - преследуется по закону.

II Слуги Народа

5. Для выражения своей властной воли по требующим специальных знаний вопросам, мы, Народ, избираем (и этим нанимаем к себе на службу) своих слуг, которые несут перед нами ответственность за последствия свой деятельности на службе нам, Народу.

6. Нашим, Народа, непосредственным и старшим слугой-работником, которому в оговоренном Основным Законом объеме вручается наша, Народа, высшая власть и поручается достижение целей, с которой мы создали государство (законодателем России), является Государственная Дума Российской Федерации. Нашими слугами-законодателями на местах являются Советы республик, областей, районов, городов.

7. Наша, Народа, власть и власть Государственной Думы распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Территория Российской Федерации состоит из территорий автономных республик, краев и областей, город Москва является столицей Российской Федерации.

Власть Народа автономной республики, области, района (города) и советов этих образований, в оговоренных законом Российской Федерации вопросах, распространяется на всю территорию республик и нижестоящих образований.

8. Нашим, Народа, дополнительным непосредственным слугой, надзирателем за всеми в Российской Федерации и органом наших, Народа, репрессий является корпус судей Российской Федерации.

Судьи обеспечивают исполнение всеми в Российской Федерации Основного Закона Российской Федерации, остальных законов и репрессиями защищают отдельных граждан и весь Народ от преступлений.

9. Исполнительная власть, глава которой является главой государства, имеет задачу организовать Народ Российской Федерации на достижение целей Основного Закона. Государственные служащие исполнительной власти Российской Федерации являются нашими слугами постольку, поскольку они являются слугами нашего, Народа, непосредственного слуги – Государственной Думы, государственные служащие республик, областей, районов и городов – слугами советов соответствующих уровней.

10. Каждый состав Государственной Думы Российской Федерации несет пред Народом ответственность за последствия своего правления как один человек, судьи – каждый персонально за свои приговоры, решения и иные судебные акты.

11. Государственная Дума, избираемая Народом, обязана обеспечить результаты своей деятельности, удовлетворяющие Народ. Успешное достижение таких результатов, является подвигом всех депутатов, отсутствие таких результатов – преступлением всех депутатов Государственной Думы и позорящим проступком депутатов советов иных уровней.

Является ли деятельность данного состава Государственной Думы подвигом или преступлением (проступком), определяется вердиктом избирателей в ходе свободных выборов следующего состава Думы. Вердикт избирателей не может быть отменен или изменен иначе, чем повторным народным волеизъявлением.

Оценка деятельности каждого судьи определяется индивидуально по мере возникновения потребности в такой оценке.

Оценку деятельности исполнительной власти, поощрение ее и наказание, осуществляют законодатели соответствующих уровней.

12. Любое покушение кем бы то ни было на власть или неприкосновенность наших, Народа, прямых и опосредованных слуг, является тяжким преступлением и наказывается по закону.

III Осуществление власти Народом и его слугами

13. Плановые референдумы по всей Российской Федерации проводятся дважды в год – весной и осенью. Если вопросов для вынесения на референдум нет, то плановые референдумы могут быть пропущены.

Внеочередные референдумы проводятся в случае возникновения такой необходимости.

На референдумы выносятся накопившиеся вопросы как всероссийского, так и местного значения. На референдуме могут разрешаться любые вопросы.

14. Исключительно всероссийским референдумом разрешаются вопросы:

- изменений Основного Закона;

- изменения территориальной целостности и границ;

- принятия в состав Российской Федерации новых областей и выделения имеющихся областей из состава Российской Федерации;

- заключения Российской Федерации международных договоров и вступления ее в любые международные союзы и соглашения;

- одобрения конституционных законов.

Вопросы из этого списка считаются решенными Народом, если за них проголосует большинство пришедших на референдум и большинство республик и областей.

Иные вопросы разрешаются большинством голосов, пришедших на референдум.

15. Местные референдумы проводятся по правилам, установленным в республиках и областях и одобренных Народом этих республик и областей на местном референдуме.

Для вынесения вопроса на всероссийский референдум представителями Народа, инициативная группа этих представителей Народа обязана поставить свой вопрос на местном референдуме хотя бы одной области и добиться его принятия. В случае принятия этого вопроса Народом уже одной области, Государственная Дума выносит этот вопрос на плановый всероссийский референдум.

16. Государственная Дума состоит из 100 человек, избираемых индивидуально сроком на 5 лет. Порядок выборов депутатов определяется законом.

17. Народ поручает Государственной Думе:

- установить в Российской Федерации справедливость в том понимании, как ее понимает большинство Народа;

- защитить Народ от всех напастей, включая защиту не только от внешнего врага и уголовника, но и от болезней, немощности в старости и малограмотности;

- обеспечить моральное и умственное совершенствование Народа;

- всемерно развивать творческие способности Народа;

- обеспечить достойные материальные условия жизни Народа.

18. Для обеспечения поставленных задач, Государственная Дума получает от Народа право:

- требовать от граждан Российской Федерации жертвовать своей жизнью во имя защиты Российской Федерации;

- требовать от граждан Российской Федерации трудом и деньгами оплачивать исполнение поставленных Народом задач.

19. Для формирования бюджета Государственная Дума устанавливает минимумы плат за все природные ресурсы и используемую землю Российской Федерации, устанавливает таможенные пошлины. Размер налога устанавливается Государственной Думой равным для каждой души населения, имеющей рабочий возраст, а сам налог и иные сборы советы областей выплачивают государству за своих жителей и предприятия единой суммой.

Государственная Дума обеспечивает минимум должностных окладов государственных служащих по всей Российской Федерации и минимум пенсий для всех граждан.

20. Государственная Дума во исполнение стоящих задач принимает законы и постановления, Дума полностью свободна в своей властной деятельности и ограничена только положениями данной Конституции.

21. Каждый закон должен начинаться внятно изложенной целью и пояснять, какую конституционную задачу эта цель закона предназначена решить.

Государственная Дума толкует законы Российской Федерации. Если судебная власть считает, что толкование Государственной Думы меняет конституционные положения, а Государственная Дума не меняет свое толкование по требованию судебной власти, то Государственная Дума выносит спор на референдум.

22. Государственная Дума избирает и низлагает главу исполнительной власти – главу государства.

23. После истечения срока нахождения Государственной Думы у власти, на выборах нового состава Государственной Думы, избиратели выбирают также один из трех вариантов вердикта прежнему составу Государственной Думы: «Достойны поощрения», «Без последствий», «Заслуживают наказания». Вердикт избиратели выносят на основании исключительно собственного восприятия своей жизни при данном составе Государственной Думы и собственного мнения о степени причастности Государственной Думы к установлению такого качества жизни.

Если большинство избирателей проголосует за «Достойны поощрения», то все 100 депутатов становятся Героями Российской Федерации.

Если большинство проголосует за второй вариант или большинства не будет ни у одного варианта, то состав Государственной Думы сменится без последствий для себя.

Если большинство проголосует за «Заслуживают наказания», то все 100 депутатов сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти.

Во время отбывания срока депутатами Государственной Думы, следователи Прокуратуры обязаны проверить, не явился ли подобный вердикт Народа следствием совершения депутатами иных преступлений, и если доказательства тому будут получены, то те депутаты, которые будут уличены в этих преступлениях, отдаются под суд уже за конкретные преступления.

Правила формирования и работы Государственной Думы, а также проведения избирателями оценки результатов деятельности Государственной Думы, награждения и наказания депутатов устанавливаются законами.

24. Законодательные органы республик и областей и нижестоящих образований формируются по правилам, установленным Народом областей.

25. Слуги Народа республик, и нижестоящих советов на своем уровне решают задачи, поставленные настоящим Основным Законом. В исключительном ведении республиканских, областных и нижестоящих советов находится:

- учреждение исполнительных органов власти областей;

- формирование исполнительных органов советов;

- разработка принципов, назначение размеров и сбор всех видов налогов и сборов с создающей стоимость деятельности на своей территории;

- сохранение и рациональное использование природных ресурсов;

- местные доплаты пенсионерам и госслужащим над установленным государством минимумом;

- утверждение в должности начальника управления Министерства внутренних дел и прокурора республики, области и нижестоящих образований;

- иные функции, установленные законом.

26. В обязанности советов республик, областей и нижестоящих формирований входит:

- регулярные выплаты в госбюджет налогов и сборов;

- размещение на своей территории учреждений, организаций, объектов общенационального значения и воинских частей;

- иные обязанности, возникающие из нужд все России, установленные законом.

27. После истечения срока нахождения советов республик, областей, районов (городов) у власти, на выборах нового ее состава, корпус депутатов всех советов проходит процедуру оценки своей деятельности, аналогично статье 23 настоящего Основного Закона, за исключением вида поощрения и наказания, которые устанавливаются местным референдумом. Наказание депутатов областных советов может быть только позорящим и исключающим лишение свободы и материальные начеты. Деятельность, заслужившего наказание корпуса областных депутатов, также проверяется прокуратурой в обязательном порядке.

28. Суды являются органом репрессий и органом установления справедливости в разрешении гражданских споров. Суды имеют задачу снижения преступности в Российской Федерации и как можно большего приближения жизни Российской Федерации к положениям, которые устанавливают Основной Закон Российской Федерации и ее законодательство.

29. Судебная система состоит из собственно судей, из государственных обвинителей (прокуроров), готовящих дела к рассмотрению судебным следствием и обвиняющих подсудимых в суде, и из состоящих при судах адвокатов, задачей которых является недопущение судебных ошибок при вынесении судебных постановлений.

30. Судьи районных судов избираются Народом данного района бессрочно. Предельный возраст пребывания в должности действующего судьи 75 лет, уйти в отставку по возрасту судья может в 60 лет.

Судьи республиканских и областных судов избираются или переизбираются на съезде судей районных судов области из состава судей районных судов, судьи Верховного Суда избираются или переизбираются на всероссийском съезде судей республиканских и областных судов из состава судей областных судов.

31. При наличии оснований, судье объявляется недоверие: судьям районных и областных судов – республиканским или областным Советом, судьям Верховного Суда – Государственной Думой. Обвинения судье формулируют и вносят в советы либо прокурор, либо коллегия адвокатов, либо 10% граждан района, избравшего судью на первую должность районного судьи. Советы рассматривают дело судьи в его присутствии, в случае объявления недоверия, судья имеет право апеллировать к гражданам района, избравшего его.

Положение о судебной системе Российской Федерации устанавливается законом.

32. Главой Российской Федерации и ее исполнительной власти является Председатель Совета Министров.

Задачей Председателя является организация Народа Российской Федерации и подчиненных Председателю слуг на достижение целей преамбулы Основного Закона и исполнение в Российской Федерации всех положений ее Основного Закона.

По своему статусу Председатель Российской Федерации является слугой Народа, но непосредственно подчинен Государственной Думе: избирается ею бессрочно, награждается, наказывается и низлагается только Государственной Думой при наличии у Думы оснований для этого.

33. Председатель Совмина по своему усмотрению формирует и руководит Советом Министров, органами прокуратуры, является Верховным Главнокомандующим, представляет Российскую Федерацию за рубежом.

Подписывает все законы, при отказе Председателя подписать закон, Государственная Дума либо меняет закон по требованию Председателя, либо выносит закон на референдум.

Положение о Председателе Совета Министров Российской Федерации устанавливается законом.

Обязанности граждан и слуг Народа

34. Граждане Российской Федерации обязаны:

- по требованию Государственной Думы, Совета Министров и местных властей трудом и деньгами содержать слуг Народа и обеспечивать их проекты;

- исполнять Основной Закон и остальные законы Российской Федерации;

- по требованию Председателя Совета Министров и Государственной Думы выступить на защиту Российской Федерации, не жалея собственной жизни.

35. Власти Российской Федерации, кроме указанных выше задач, обязаны обеспечить каждому гражданину:

- равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни;

- возможность свободно выражать свое мнение и свободно его распространять;

- получение от СМИ и госорганов честной информации;

- честный подсчет голоса при любых голосованиях;

- мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

- возможность высококачественного среднего образования;

- поддержку научного, технического и других видов творчества;

- защиту жизни и личную неприкосновенность себя, своего жилья и своих разговоров при законопослушном поведении;

- сохранность законно нажитого имущества;

- возможность своего материального обеспечения честным трудом;

- социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей;

- медицинскую помощь.

Приведенный список не освобождает власти Российской Федерации от обеспечения гражданам иных общепринятых или необходимых прав и свобод.

36. Суды и госорганы при разрешении вопросов в первую очередь должны исполнять положения данного Основного Закона, ни одно положение иных законов не может противоречить положениям Основного Закона.