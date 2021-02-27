Анатолий Баранов: смена власти будет происходить неконституционным путём

Дал комментарий "Свободной прессе".

В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе, — отметил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в России приветствуют победу Китая над абсолютной нищетой, одержанную вопреки пандемии.

— Видимо, борьба с бедностью заключается в повышении пенсионного возраста и росте различных поборов с населения, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Бедные переходят в категорию нищих, и статистика улучшается.

— А так ли велика проблема? Вон число миллиардеров растет. А почему число бедных не уменьшается?

— А не кажется ли вам, что рост числа миллиардеров связан с ростом числа бедных? Как говорится, с миру по нитке — Потанину лишний миллиард. Конечно, бедность — это общая проблема капитализма, который основан на неравномерном распределении национального богатства. Но степень этой неравномерности разная. Бедный американец приезжает на бедной машине к магазину для бедных отоварить свои фудстемпы, а бедный россиянин роется в мусорном баке, чтобы подыскать себе хороших объедков. А бедный украинец продает свою почку…

— По словам Пескова, неудачи в борьбе с бедностью объясняются различными факторами, которые мешают работе. Это что за факторы?

— Бороться с бедностью мешает богатство. Ведь чтобы дать кому-то на хлеб, у кого-то надо забрать пусть не последнюю, но предпоследнюю яхту. В России не просто капитализм, а олигархический капитализм, резкое имущественное расслоение для которого — это необходимое условие. Грубо говоря, чтобы чья-то жена ела черную икру, сотня других должны кормиться с помойки.

— Сейчас все модно оправдывать пандемией и коронакризисом. Действительно ли они мешает?

— В Европе людям, потерявшим доходы, раздают деньги из казны, а у нас — увеличивают собираемость налогов и штрафов.

— В Китае вон отчитались, что справились с нищетой, несмотря на пандемию. А нам чего не хватает?

— В Китае нет олигархов. Есть очень богатые, но, если они сильно заворуются, их расстреливают. Компартия Китая не нуждается в олигархах, но она заинтересована, чтобы трудящееся большинство чувствовало, что его жизнь постоянно улучшается. Китай не заинтересован в сильном имущественном расслоении, а у нас же это основа системы.

— Сможем ли мы когда-либо прийти к тому же?

— Конечно, мы тоже сможем, когда к власти придет другая политическая сила, когда наша правящая партия поставит себе целью построение социализма, как КПК. А сейчас наше правительство заинтересовано только в том, чтобы ничего не менялось. Для государства это смерть.

— Насколько рост бедности опасен для власти?

— Для власти опасен даже не сам рост бедности, а связанные с ним настроения в обществе, ощущение тупика, безнадега. А отчаявшийся человек ничего уже не боится: убьют, так отмучаюсь, посадят, так кормить будут. И вот протесты такой отчаявшийся массы способны смести государство со всеми его омонами и росгвардиями.

Единая Россия давно побеждает исключительно благодаря манипуляциям и махинациям. Это может продолжаться долго, и власть в России на выборах меняться уже не будет, мы это уже проехали. Но смена власти будет происходить неконституционным путём. Когда? Судя по росту безнадеги в обществе, достаточно скоро.

Власть это чувствует, не случайно заговорили борьбе с бедностью. Но кроме разговоров, они здесь уже ничего не могут. Мы прошли точку невозврата.