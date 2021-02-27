Собянин взял, да и отменил Дзержинского, а заодно и Александра Невского

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде. Соответствующее заявление он опубликовал на своём сайте.

А что, так можно было? Он вообще имел на это право?

Конечно, права не дают, права берут. Вот Собянин и взял. А дотащит?

Понятно, что Феликс Дзержинский и Александр Невский раскололи общество, но разве оно у нас было единым? Уж точно ни князь, и председатель ВЧК сделать этого не могли.

Еще до отмены голосования Собяниным, Вадим Горшенин, главный редактор "ПРАВДЫ.РУ", писал: "Есть и другой взгляд на сложившуюся ситуацию: политблок своими вероятными накрутками в опросе бьет по будущему восприятию гражданами (и теми же силовиками) электронного голосования на выборах, что само по себе указывает на его недальновидность".

Это в том смысле, что распределение голосов указывает на его очевидную фальсифицированность. Да возьмем наш опрос, который мы, как известно, не подкручиваем.

Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?: Да (128) Нет (156) Вернуть не только памятник, но и название Площадь Дзержинского (228)

Как видите, номер один в опросе - наиболее радикальный вариант. Сопоставимый с суммой двух других. Ну а если брать два варианта ответов "за", то они превышают число ответов "против" более, чем вдвое.

И откуда тут "раскол общества пополам"? Какой-то странный "пополам"...

Ну а теперь появился и еще один неожиданный вариант ответа - смахнуть с доски все фигуры! Хотя не такой уж неожиданный - столичные власти уже отменяли объявленный референдум по платным парковкам.

И опять отсылка к реальным выборам. Кремлю не нравится, как в сентябре проголосовали за "Единую Россию", и отменят выборы в Госдуму? Или если бы, допустим, Навальный во время выборов мэра Москвы набрал бы не вдвое меньше Собянина, а шел бы с ним вровень, то тот тоже отменил бы выборы?

Или выборы президента: голосуем день, голосуем два, собираемся голосовать третий, а тут - Памфилова! Мол, результат у обоих кандидатов вровень совсем, мы не хотим раскалывать общество, и давайте пока поживем без президента!..

Уж лучше б объявил, что сразу обоих поставят.

А.Б.