Очередная победа российской дипломатии - подписано соглашение с Сьерра-Леоне о неразмещении оружия в космосе

Российский МИД подписал соглашение с африканским государством Сьерра-Леоне о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве, предает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря постпредства РФ при ООН Федора Стржижовского.

"Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке", - пояснил Стржижовский.

По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.

Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области.

"Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.

Сьерра-Леоне - это республика в Западной Африке. По уровню ВВП на душу населения страна занимает 177-е место в мире, более 70% ее жителей живут за чертой бедности. Основу экономики составляет натуральное сельское хозяйство — здесь выращивают рис, кофе, какао и арахис. Промышленность представлена добычей алмазов, а также производством пива и сигарет.

К настоящему времени подобные обязательства также зафиксированы в совместных заявлениях с Аргентиной, Арменией, Белоруссией, Боливией, Бразилией, Бурунди, Венесуэлой, Вьетнамом, Гватемалой, Индонезией, Казахстаном, Камбоджей, Кубой, Киргизией, Никарагуа, Пакистаном, Суринамом, Таджикистаном, Узбекистаном, Уругваем, Шри-Ланкой и Эквадором.