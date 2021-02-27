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Московский листок

В начале марта строители Астаны и еще трех городов Казахстана намерены выйти на забастовку

Опубликовано 27.02.2021 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
В начале марта строители Астаны и еще трех городов Казахстана намерены выйти на забастовку
На своем собрании 20 февраля машинисты башенных кранов в Астане приняли решение начать 1 марта забастовку с подключением своих коллег из Алматы, Туркестана и Кокшетау, если их социальные требования повышения заработной платы и улучшения условий труда не будут выполнены.
 
Об этом они сговорились в парке «Жерұйық», где в последующем записали коллективное видео с обращением к президенту Казахстана и с призывом к забастовке. В своих выступлениях рабочие требуют поднять зарплату до 800 000 тенге, так как нынешние 200 000 их не устраивают, так как уже съедены инфляцией и ростом цен.
 
Машинисты башенных кранов потребовали от работодателей заключения обязательных трудовых договоров, так как в большинстве их попросту нет, как и нет перечислений в пенсионный фонд и других социальных обязательств. Кроме этого, рабочие настаивают на выделении индивидуальных средств защиты и спецодежды Крановщики вынуждены покупать рабочую форму на свои денежные средства по требованию руководства.
 
Протестующие также потребовали продолжительности работы 40 часов в неделю с оплатой переработки в полуторном размере, но не более 4 часов в неделю. Кроме этого, от работодателей потребовали соблюдения правил техники безопасности на производстве.
 
Непосредственно к правительству рабочие предъявили требование снижения пенсионного возраста мужчины до 60 лет, женщин до 55 лет. По мнению протестующих строителей, многие не могут уже осуществлять трудовую деятельность старше этого возраста. Помимо этого, они также попросили у президента выделения жилья для рабочих, которые вынуждены ютиться на съёмных квартирах.
 
Участники собрания подали заявку на проведение митинга 1 марта, так как после объявления забастовки рабочие также намерены устроить акцию протеста в центре Астаны. Машинисты башенных кранов также потребовали восстановления на работе нескольких товарищей, уволенных за участие в прошлых собраниях и митингах. Их требования поддержали коллеги из Алматы, Туркестана и Кокшетау, которые намерены присоединиться к забастовке 1 марта.


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Всего комментариев к статье: 2
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поденщик написал 27.02.2021 11:26
Вставай, поднимайся рабочий народ! За свои права всегда борются, выгрызая их у Капитала.
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Москвабад
тоже написал 27.02.2021 11:25
выйдет.
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