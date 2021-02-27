Почему Украина никогда не выиграет ни одной войны

В свое время Бисмарк сказал, что войну выиграл прусский учитель.
Соответственно, кто-то ведь войну и проиграл, верно?
А вот и ответ на вопрос, кто проиграл и почему.
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Виктория Гриб: 119-ая школа в Деснянском районе Киева ищет учителя физики на 9 000 гривен.
Параллельно "Эпицентр" (сеть гипермаркетов на Украине - прим.ред.) открывает вакансию уборщицы на 12 000.
При этом коллеги возмущаются, мол, физический факультет Львовского национального университета прекращает готовить учителей физики.
Вы ожидали чего-то другого, друзья? Деградация системы образования выглядит именно так. Зачем нам учителя физики, если для старшеклассников планируется единый курс «Естественные науки, который объединит и физику, и химию, и астрономию, и биологию, и географию? Зачем нам столько «физиков», если запланировано сокращение старших классов?
Не удивляетесь, если через 10 лет у нас закончатся не только желающие преподавать в школах и вузах, но и те, кто сумеет этому обучить.
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м написал 27.02.2021 12:53
потому что шестерки и предатели