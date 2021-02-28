К ростовским погорельцам снизошла милость чиновников. Но крайне нестойкая

По мановению Невидимой Руки

Мы уже неоднократно писали о таинственном пожаре в Ростове, уничтожившем (21 августа 2017 года) несколько жилых кварталов. Сгорело более 100 строений (в основном старых кирпичных домов) на площади 10 тыс. кв. метров. За медицинской помощью обратилось 58 человек. По официальным данным погиб 1 человек, по неофициальным больше.

Причём, как это выяснилось позже, чудесным образом горело именно там, где это было нужно застройщику. Нет, мы не подозреваем злой умысел, мы верим, что происходящее было чудом, сотворённым великим либеральным божеством - Невидимой Рукой Рынка. Отметим, что слуг невидимой Руки Рынка (они не представлялись, так что будем называть их анонимными менеджерами) видели и перед пожаром и в день пожара.

Перед пожаром они обходили дома, предлагая людям за бесценок купить у них жильё. Люди этому священно-рыночному знаку не вняли. И в итоге в день пожара анонимные менеджеры забегали в каждый из проклятых Невидимой Рукой домов, и вот тут-то и разгоралось. А пожарные не ехали три часа. Наверное, их тоже удерживала Невидимая Длань. Отметим, что люди, видевшие анонимных менеджеров, естественно, сообщали об этом в полицию. Изначально в полицейских отчётах даже фигурировал поджог, как причина пожара (https://www.interfax.ru/russia/575993). Однако вскоре «выяснилось», что никто ничего не поджигал, а причиной пожара стал несчастный случай.

Автор материала подозревает, что это тоже помахала Невидимая Рука. То ли над полицейскими документами, то ли над полицейскими карманами.

Далее часть получила компенсацию, но досталась эта компенсация лишь тем, у кого не было совсем никакой недвижимости. У кого было хоть что-то, хоть вообще малопригодное для жизни (типа бытовки на дачном участке), не получили ничего. В результате положение многих из них стало абсолютно отчаянным.

Ребёнку тут плохо — изымем!

В течении нескольких лет ростовские погорельцы пытались привлечь к себе внимание самыми разными методами. Обращались в прессу, устраивали акции протеста. Последней каплей, промывшей, наконец (в декабре 2020 г) , стену игнора, стало письмо 11-летнего школьника Димы Антошина из Ростова-на-Дону к президенту России (ну и в СМИ, разумеется). Цитирую:

«У меня была своя комната, ко мне приходили мои друзья. На Новый год мы с мамой в моей комнате наряжали ёлку, а сейчас, после пожара, нам с мамой стало жить плохо. У нас одна комната, топим в кухне печкой, на которую мама ставит плитку, чтобы было теплее. В нашем сгоревшем доме на первом этаже живёт бомж…».

Первой реакцией на письмо была следующая — в дом к Антошиным пришёл служивый из прокуратуры и предложил на время забрать ребёнка в приют.

Милость неопределённого времени

Впрочем, далее последовало более интересное предложение. Погорельцев начали вызывать в администрацию и обещать перевести им, наконец (не прошло и четырёх лет, ура!) компенсацию на покупку нового жилья. Погорельцы возрадовались. Но не до конца. Возрадоваться до конца им мешают два обстоятельства. Первое. Все эти обещания остаются на словах. На бумаге ещё ни одно не воплотилось. Второе. Сроки выплаты компенсации начали малость дрейфовать. Изначально обещали в июне 2021 г., а теперь обещают уже в сентябре 2021 г. Кроме этого, даже если всё будет хорошо, таким образом решатся проблемы только погорельцев, живших в многоквартирных домах. Жители частных домов по-прежнему остаются в пролёте. Видимо, мальчиков, пострадавших от Невидимой Руки даже в одном Ростове (не говоря уже об РФ) столько, что на всех даже Путин денег не напасётся. В общем, хотя что-то в решении проблемы уже сдвинулось, но бороться, судя по всему, остаётся ещё очень и очень долго.

Пора выходить из зазеркалья!

Что тут ещё можно сказать? Когда-то, давным-давно, нам трындели замечательные сказки про рыночную экономику и защищённость чьей-то там собственности. А в итоге мы оказались не в сказочном обществе всеобщего благосостояния, а в сказочном зазеркалье. Помните этот замечательный мультик? Как там Чёрная королева объясняла: «Чтобы остаться на месте, нужно очень быстро бежать». Вот и этим людям, для того чтобы остаться людьми, имеющими крышу над головой, пришлось бежать уже три с половиной года, и не факт, что их забег подходит к концу. В общем, пора бы из этого зазеркалья выбираться. Не кажется?