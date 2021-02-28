КПРФ победила КПСС

Лидер КПРФ запретил проводить протестные митинги. Кое как собрали человек 600 и решили возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Однако на Красную площадь их долго не пускали. Президент ведь тоже возлагал цветы и возможно увидел Зюганова и разрешил пройти на площадь. А может полиция смирилась, так как от этой публики ничего не законного ожидать не было смысла. Геннадий Андреевич с небольшой толпой возложил цветы к могиле и к памятнику маршалу Советского Союза Г.Жукову. После траурной церемонии лидер КПРФ выступил перед журналистами. "Поздравляю вас с Днём рождения непобедимой и легендарной Красной Армии, с Днём защитника нашей великой, тысячелетней державы". Проигнорировал "Отечества", "Родины". Закончил поздравление называя Россию "державой", над которой издеваются Запад и США. Двуличие вошло в нашу жизнь окончательно и бесповоротно, как со стороны коммунистов так и президента. И где же эта армия сейчас?

"Компартия и все народно - патриотические силы считают, что это один из главных праздников в стране ибо, ни будь этого праздника, ни будь Дня Победы, мы бы не отмечали и все остальные". И где эти патриотические силы? По его мнению это один из главных праздников в России. А где вы видели, что народ празднует? Даже пропагандистское телевидение не отмечало праздник. В этот вечер не было Кузичева, Скабеевой, Норкина, Соловьёва. Вот они действительно праздновали, получая по миллиону зарплаты. И не важно какой день, они могут отмечать хоть каждый день, а у народа средства ограничены и настроение не праздничное. Вы этого не понимаете. Несёте чушь для ворья. В сельской местности уже 30 лет нет никаких праздников. В эти дни деревни вымирают. Пару алкашей пройдутся до магазина и тишина, как будто деревня вымерла. А она действительно вымирает. Победа была, но праздников нет, потому что молодое поколение не знает была ли победа или нет. И кого мы победили?

Далее Геннадий Андреевич рассказывает журналистам о Кутузове, Наполеоне, о том что в то время начали проводить военные парады. Потом когда царская власть ослабла парады отменили и восстановили при Советской власти. Если в толпе были одни журналисты то им это известно, но Г.Зюганов знал, что его болтовня будет выложена в интернете. Вот только реакция другая, не та на которую надеялся говорун. Прочитав в интернете и даже прогнал через принтер, читаю и удивляюсь на сколько же Зюганов обнаглел и как и власть считает народ рабами, они же не выступают против такой бессмысленной речи.

И продолжает. Наша армия была создана в ходе ленинско- сталинской модернизации. И она не проиграла ни одной войны. Не надо врать. Она проиграла информационную войну, которая привела к исчезновению Союза Советских Социалистических Республик. Где Союз? Армия создаётся и содержится народом для защиты государства и его - народа. Это вы не проиграли, а армия проиграла и такого проигрыша не знает мировая политика. Проигрыш Советской Армии изменил политику во всём мире. Поэтому над Россией теперь издевается Запад и США. Настоящую войну выиграли, а информационную проиграли да так, что ничего не осталось от победы. Если говорить о ветеранах то остались одни недоумки на вроде вас.

Хвалебную риторику Зюганов продолжил. Он выступает при любых событиях, даже тогда когда собирается человек десять. Хочется поговорить и пустить пыль в глаза народа. "Красная армия получила от народа лучшее в мире вооружение, она имела великолепную закалку, прекрасную подготовку. Советская школа и советский учитель готовили храбрых солдат и очень достойных, сильных командиров". Геннадий Андреевич, где всё это? За 30 лет родилось уже несколько поколений. Молодые слушают вас и говорят между собой, он врёт или летает в облаках? Молодёжь понятия не имеет о Советском Союзе и спрашивает иногда себя: где посмотреть на эту армию? И где это доблестное оружие? Вы смотрите фильмы по телевизору? Оно всё в руках бандитов. Не только стрелковое оружие но даже гранатомёты. И они в руках не для музеев, а работают по своему назначению. Смотреть стало страшно, как убивают друг друга российские граждане. Вот это смотрят те ребята которые родились уже при бандитски - воровском капитализме. Как вы думаете, о чём они думают после просмотра?

"Я благодарю представителей всех патриотических сил, которые сегодня пришли, чтобы поклониться памяти наших отцов и дедов, отстаивавших державу, чтобы прославить Красную Армию и непобедимый дух русского солдата". И где сегодня Красная Армия? И где та держава за которую погибали отцы и деды? Так прославили дух русского солдата, что народ скоро останется без штанов, а вы не знаете куда девать валюту. Перерабатывающий комплекс в Сирии купили за доллары? Нынешний рабочий за всю трудовую деятельность не заработает таких денег, чтобы купить завод, а вы даже в долги не влезли. И о чём вы поёте перед журналистами? Мне сейчас и моим землякам плевать на память погибшим. Дураками они были умирали за буржуев. Лучше бы сдались немцам. Сегодня немцы живут в десять раз богаче чем наши трудяги.

С начала восьмидесятых годов к власти пришли новые коммунисты, которые предали всё что только можно было продать, продали. Они не вспоминали погибших, возможно и вы. Горбачёв с Ельциным продавали Родину, а вы что делали? Смотрели и радовались? Какие ваши действия в те годы? Вы же себя считаете потомками погибших отцов и дедов. И главный предатель живёт на наши денежки и не плачет. И вы не требуете его наказать по законам военного времени. С ликвидацией Союза возобновилась война информационная, потому что Россия стала нищей. Предатель ликвидировал целое государство и тишина. Н.Платошкин говорил, чтобы протестные акции происходили по закону и его арестовали и держат под замком 9 месяцев. А этот ликвидировал государство и живёт как отставной президент страны, которой нет. Страны нет, а пенсия и льготы есть. Зюганов, вы когда будете человеком? У вас язык не болит от бестолковой болтовни и когда вы займётесь делом?

Выступая перед журналистами вы говорите: с переездом правительства в Москву стали проводить новые парады, И эти парады проводила Рабоче -крестьянская Красная Армия, демонстрируя свою мощь и достоинство". Но ведь парады проводятся и сейчас. И проводили их не Рабоче - крестьянская армия и сейчас не сама армия, а руководство страны. Это оно хочет показать миру, что она есть и сильна. Сколько раз на парадах был танк "Армата". Но в армии его нет и власть обещает только в конце 2022 года. Президнет 21 год обещает, но ничего из обещанного не делается. И так по многим вооружениям и не только. По - прежнему нет Су- 57, о котором власть трендила уже два года. Корпус делают, а оснастить новейшим оборудованием не хватает инженерной мысли и предприятий на которых бы произвели нужное оборудование и купить негде - санкции. А вы мастак венки возлагать, это у вас хорошо получается. И вы собираетесь отметить 17 марта 1991 года, когда советская страна проводила референдум. Зюганов, вы же просрали этот референдум, как вам не стыдно напоминать об этом?