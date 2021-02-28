Историю с опросом москвичей на предмет памятника на Лубянке, можно рассматривать как превосходную метафору всего нашего постсоветского бытия.

Сначала нам навязали выбор между бюрократическим социализмом и криминальным капитализмом — голосуйте, мол, товарищи, все от вас зависит.

А когда манипуляторы усомнились в получении устраивающих их результатах, они одним изящным движением сбросили с доски все электоральные игрушки, и безапелляционно заявили: Мы посоветовались и я решил. Ни того, ни другого. А будет вам неофеодализм с плебисцитарным самодержавием.

Ну а уж если нам не доверяют выбрать такую мелочь, как дизайн одной из московских площадей, так кто же нам доверит выбирать такую важную вещь, как власть?

В общем, кто бы сомневался, что свободы выбора у нас не было и не будет.

И господин Собянин наглядно это продемонстрировал.

Спасибо, хоть признался.