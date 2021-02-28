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Московский листок

Нищим кредитные карты не нужны

Опубликовано 28.02.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Нищим кредитные карты не нужны

В январе текущего года в связи с ужесточением условий одобрения кредитных карт российскими банками до многолетнего минимума (28% положительных ответов на заявки), их было выдано почти в два раза меньше, чем месяцем ранее, передает РИА Новости. В прошлом месяце количество выданных кредитных карт снизилось на 45% в сравнении с декабрем 2020 года, и на 17% по сравнению с январем 2020 года — до 578 тысяч.

***

Плохо ли это?

В нашей стране традиционно очень дорогие кредиты и очень бедные граждане. Логично предположить, что чем меньше кредитов воьмут граждане, которые не в состоянии их оплачивать, тем лучше. Для граждан.

Для рынков хуже - будут стоять пустыми неизвестно зачем построенные многоквартирные дома, не продадутся автомобили, произведенные без учета реального спроса и так далее, вплоть до новых айфонов, которые покупают обычно те, для кого и обычный китайский смартфон - роскошь.

В общем, сокращайте число бедных и умерьте аппетиты банков - и тогда крендитные карты снова будут интересовать граждан.

А.Б.



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