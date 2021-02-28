57 вопросов москвичей начальнику ГУВД столицы навальный закон полиция На основании тех предложений, что прислали мне вы, дорогие москвичи, мной составлен список из 57 вопросов начальнику Главного управления МВД России по городу Москве О.А.Баранову. Он должен выступать перед депутатами Московской городской думы в марте. Сообщаю, что вопросы, лишённые конкретики, учесть не могла. Если вопросы по смыслу повторялись, то я их объединяла в один. *** Начальнику ГУ МВД России по городу Москве О.А.Баранову Уважаемый Олег Анатольевич! В связи с Вашим ежегодным докладом в Московской городской Думе о деятельности подчинённых органов внутренних дел, направляю Вам мои Вопросы, сформированные на основании Вопросов жителей города. Вопрос 1: Когда запятнавшее сотрудничеством с фашистским СС во времена Великой Отечественной войны слово «полиция» в названии структур МВД будет заменено на народную милицию? Вопрос 2: Что, по Вашему мнению, нужно сделать, чтобы москвичи воспринимали сотрудников МВД не как силовиков, враждебных людям и готовых на любое беззаконие, а как защитников, гарантов безопасности? Что нужно изменить в организации работы полиции и деятельности полицейских, чтобы появление сотрудника МВД вызывало у законопослушных граждан ощущение спокойствия, а не чувство страха? Вопрос 3: Какие выводы сделаны на основании анализа преступности в городе по её причинам, механизмам устранения? Как мне сообщают, вместо того, чтобы глубоко анализировать преступность, её корни, учётные группы просто ведут статистику. Хотя преступность можно сократить, например, выявив наиболее криминогенные участки на территории ответственности, усилив профилактическую работу. Вопрос 4: Когда будет ликвидирована так называемая палочная система – система статистической оценки деятельности подразделений правоохранительных органов? Для того, чтобы добиться показателей этой системы, могут попасть под репрессии невинные люди. Вопрос 5: Какую работу проводит руководство структур МВД, чтобы уменьшить излишнюю бюрократизацию? Как мне сообщают, сейчас полицейским некогда преступников ловить, они занимаются требуемой от них бумажной работой. Как мне сообщают, до сих пор существуют устаревшие формы документов, например, журналы контроля радиации, чем уже давно занимаются мониторинговые группы Росатома. Вопрос 6: Как планируете решать Вопрос нехватки машин и сотрудников для патрулирования? Когда будут восстановлены пешие патрули? Вопрос 7: Какие функции с 2000 года отобрали у структур МВД? Вопрос 8: Какая необходимость в применении на мероприятиях протеста сотрудниками полиции жёстких мер, например, избиения дубинками, когда люди ведут себя мирно? Кто даёт приказы на избиения и жёсткие задержания? Вопрос 9: Почему повсеместно нарушали права задержанных 23-го, 31-го января и 2 февраля 2021 года, оставляя их больше, чем на 3 часа в отделениях полиции? Почему препятствовали допуску адвокатов? Почему препятствовали передаче воды и средств гигиены? На каком основании принудительно снимали отпечатки пальцев, например, в ОВД «Лефортово»? Вопрос 10: Для борьбы с протестующими 23-го, 31-го января и 2 февраля 2021 года в Москве наряду с Росгвардией, ОМОНом и армией, была привлечена полиция. Сколько сотрудников полиции участвовали в этих мероприятиях? Вопрос 11: Нам говорят, что имеется постоянная нехватка сотрудников полиции для выезда на происшествия с реальными правонарушителями. Кто боролся с настоящими преступниками 23-го, 31-го января и 2 февраля 2021 года, в то время как значительная часть сотрудников МВД была оттянута? Или для цели борьбы с протестующими существуют специальные подразделения? Тогда, что они делают в остальное время, когда протестов нет? Вопрос 12: 2 февраля 2021 года с самого утра и особенно вечером в центр Москвы был стянут очень большой контингент силовых структур, в том числе полиции. С чем было связано привлечение огромных дополнительных сил МВД на улицы Москвы, как ни с тем, что приговор Алексею Навальному был возглавляемым Вами структурам заранее известен? Ведь Алексея Навального могли и не приговорить к заключению, и тогда протестующих бы не было? Откуда сотрудникам МВД было заранее известно о том, какой приговор будет вынесен? Вопрос 13: На Нюрнбергском процессе наличие преступных приказов не освобождало выполнявших их подчинённых от ответственности. Что делать сотрудникам МВД, если им поступит в отношении народа преступный приказ? Вопрос 14: Имеются ли случаи привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые превысили свои полномочия 23–го, 31-го января и 2 февраля 2021 года? Вопрос 15: Сотрудники полиции довольно часто применяют резиновые дубинки. Кто, где и как учит полицейских использовать эти дубинки, кто учит их применять на гражданах? Вопрос 16: К какой ответственности привлечены сотрудники полиции, которые, как видно на приведённом видеоролике, ломали о бордюрный камень ногу мужчине?

https://www.facebook.com/groups/793124971102134/permalink/1153478465066781/ Вопрос 17: На приведённом видеоролике видно, как в автобус полиции с затемнёнными окнами садятся люди в штатском и в масках. Кто эти люди? Где гарантии, что они не организовывали провокации, за которые потом задерживали невинных людей?

https://www.facebook.com/100012149736401/videos/1139266383155009/?t=0.

Вопрос 18 Почему к задержанным на акциях протеста 23-го, 31-го января и 2 февраля 2021 года не допускали адвокатов? Вопрос 19: О нарушениях при исполнении служебных полномочий сотрудников МВД. Примеры поведения сотрудников полиции ОВД районов Перово и Новокосино. Информация получена от москвичей, в частности, от Ольги Вилениновны Михайловой, члена Народного Совета Перово Срок задержания абсолютно всех задержанных в эти даты и в этих ОВД превышал 3 часа. В том числе мамы двух малолетних детей (3 и 6 лет) Марии Владимировны Припусковой , задержанной 02 февраля 2021 года в районе Мосгорсуда не позже 11 часов 45 минут и доставленной в ОВД Новокосино в 12 часов 17 минут (обратите внимание на точность фиксации времени доставления!). Она была отпущена в районе 16 часов (зафиксирован её выход за ворота ОВД – 16 часов 07 минут). Она была первой выпущенной из задержанных и посаженных в автозак до 11 часов 45 минут. ЕСПЧ считает время задержания именно с момента задержания. Но даже если считать с момента доставления в ОВД – 12 часов 17 минут, то и тогда время задержания превысило 3 часа. По словам задержанных 02 февраля 2021 года и доставленных в ОВД Новокосино в 12 часов 17 минут в автобусе было трое несовершеннолетних. Волонтер ОВД-ИНФО Леонид Зубарев около ОВД Новокосино зафиксировал освобождение одного из задержанных несовершеннолетних в 19 часов 08 минут.

, задержанной 02 февраля 2021 года в районе Мосгорсуда не позже 11 часов 45 минут и доставленной в ОВД Новокосино в 12 часов 17 минут (обратите внимание на точность фиксации времени доставления!). Она была отпущена в районе 16 часов (зафиксирован её выход за ворота ОВД – 16 часов 07 минут). Она была первой выпущенной из задержанных и посаженных в автозак до 11 часов 45 минут. ЕСПЧ считает время задержания именно с момента задержания. Но даже если считать с момента доставления в ОВД – 12 часов 17 минут, то и тогда время задержания превысило 3 часа. Права задержанным не оглашались полицейскими до начала допросов/опросов (многих допрашивали именно по уголовному делу). Например, Припускова Мария Владимировна рассказала: когда с ней начал беседовать следователь по уголовному делу, она возмутилась тем, что ей не разъяснили ее права и отказалась давать какие-либо показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. После этого в кабинет сбежалось много сотрудников ОВД, которые со всех сторон стали снимать её, то ли удивившись тому, что кто-то может знать свои права, то ли пытаясь таким образом оказать на неё давление. Осталось не ясным, знали ли они о своей обязанности извещать задержанных об их правах.

рассказала: когда с ней начал беседовать следователь по уголовному делу, она возмутилась тем, что ей не разъяснили ее права и отказалась давать какие-либо показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. После этого в кабинет сбежалось много сотрудников ОВД, которые со всех сторон стали снимать её, то ли удивившись тому, что кто-то может знать свои права, то ли пытаясь таким образом оказать на неё давление. Осталось не ясным, знали ли они о своей обязанности извещать задержанных об их правах. Проводилась принудительная дактилоскопия и фотографирование в ОВД Перово.

Имел место отказ от взятия передач для задержанных в ОВД района Новокосино. Ольга Вилениновна Михайлова рассказывает: «Я лично принесла передачу задержанным в ОВД района Новокосино 31 января 2021 года, в которой были вода, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзер в промышленной упаковке), шоколад. Сначала мне сказали, что должны проверить, что у меня находится в пакете. Я предоставила пакет к досмотру, после чего мне сказали, что возьмут только воду, а то заключенные наедятся, и запросятся в туалет (дословно). «Шоколадом можно наесться?» «Мы не знаем, что у Вас за шоколад, еще отравятся, а нам отвечать!» Шоколад был в промышленной упаковке. «А санитайзер?» «У нас его полно». В результате взяли только воду (0,5 литров). Поскольку не менее 5 человек были оставлены в ОВД Новокосино на ночь до суда мы звонили в ОВД Новокосино, сообщили, что задержанные накормлены и напоены, однако при доставлении их в Перовский районный суд, задержанные сказали, что их не кормили и не поили. Поэтому 02 февраля 2021 года я настаивала на передаче задержанным разрешенных продуктов и средств гигиены. У меня не взяли даже воду! По нашему настоянию к нам вышел подполковник Александр Каземирович Эйстман и сообщил под видеозапись, что не берут передачи, поскольку задержанных в ОВД нет! У нас был список с ФИО 10 задержанных, доставленных именно в ОВД Новокосино. Кроме того, мы знали, что их больше 25. Сюжет с видео о «лукавстве» о якобы отсутствии задержанных был размещен ТГ-каналом «Реальная жизнь ВАО». Я решила написать заявление, но меня перестали пускать даже на КПП. Только после моей жалобы в вышестоящую инстанцию по телефону, ко мне на улицу вышел старший оперуполномоченный Вадим Витальевич Васечко с бланком для заявления о правонарушении, и я смогла написать заявление. Ни в отделение, ни на КПП меня так и не допустили, хотя план «Крепость» объявлен не был, другие люди свободно входили и выходили в отделение». Почему не соблюдались права задержанных и не было обеспечено их право на защиту и помощь? Когда уровень юридической грамотности работников районных ОВД будет соответствовать необходимому правовому уровню? Вопрос 20: Согласны ли Вы, что оставление без еды, пищи и возможности пользоваться туалетом приравнивается к пыточным условиям? Вопрос 21: По информации москвичей в последнее время в различных ОВД по городу Москве объявляют план «Крепость» и из-за него к задержанным не пускают адвокатов, чем нарушают статью 48 Конституции Российской Федерации. Когда будут приняты меры по восстановлению конституционных принципов и наказанию виновных в их нарушении? Вопрос 22: Какое подразделение МВД отвечает за подсчёт количества участников протестных мероприятий в Москве, и какова применяемая методика? Вопрос 23: Московская полиция массово возбуждает на участников акций протеста уголовные дела о нарушении, а также о подстрекательстве к нарушению, санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 Уголовного Кодекса). Однако, почему никто не возбуждает уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении полицейских, создавших реальную угрозу массового заболевания. Так, насчитывается как минимум семь фактов нарушения санитарных норм в автозаках, где содержались задержанные участники акций протеста 23 и 31 января, 2 февраля. В автозаках не соблюдалась социальная дистанция. Не было создано условий для мытья и дезинфекции рук. Задержанным не выдавали маски и перчатки. Среди задержанных не выявлялись лица с признаками инфекционных заболеваний. Таким образом, условия содержания задержанных грубо нарушали все предписания, что создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных. Несмотря на то, что представители силовых структур сами грубо нарушают санитарные предписания, уголовные дела возбуждаются исключительно против мирных граждан. Почему такие двойные стандарты и проводятся ли Центральным Аппаратом МВД России по городу Москве служебные расследования в отношении полицейских? Вопрос 24: Переполненные автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят на холоде у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без каких-либо условий для длительного содержания. Непосредственно в спецприёмнике небольшие камеры битком забиты десятками человек. Например, на опубликованных в СМИ фотографиях видно, как в 8-местной камере, на двухъярусных металлических койках без матрасов, разместили 28 человек. Люди буквально лежат друг на друге. Кто-то спит на столе, а кто-то на грязном полу. При этом некоторым задержанным сотрудники московской полиции оформили статью за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Здесь же не соблюдаются ни санитарные нормы, ни их права. Прошу Вас прокомментировать данную ситуацию. Вопрос 25: Задержанная на акции протеста 2 февраля 2020 года Алёна Китаева (21 год) рассказала, что в ОМВД по Донскому району города Москвы полицейские применили к ней пытки. Сотрудники правоохранительных органов требовали, чтобы она разблокировала свой телефон, но Китаева отказалась. Вот что рассказывала сама Алёна Китаева: «Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: «Ну всё, сейчас будем пакетом душить». У них там был прямо пакет из «Пятёрочки». Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить. При этом он не то, чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула. Он сказал: «Так, садись быстро, сейчас будем электрошокер применять. Электрошокер вообще не оставляет никаких следов». Китаева начала кричать и просить о помощи. В какой-то момент она была вынуждена рассказать полицейским пароль от телефона. В этом же ОВД находившейся сестре Алёны – Александре Китаевой (19 лет) обещали переломать пальцы за то, что та оказывается пройти дактилоскопию. Проводится ли МВД России по городу Москве проверка по указанным фактам противоправных действий сотрудников полиции? Вопрос 26: 31 января 2021 года в интернете были опубликованы фотографии, на которых у сотрудников полиции на акциях задержания людей на улицах Москвы скотчем были заклеены номера жетонов. Какие меры были приняты по отношению к сотрудникам, которые это делали? Вопрос 27: Известно, что город Москва как рыболовной сетью пронизан камерами видеонаблюдений, установка которых финансируется из московского бюджета, то есть нами – налогоплательщиками. Однако, когда запрашиваешь касающуюся непосредственно себя информацию с этих камер, в подразделениях МВД отвечают, что Вы не входите в перечень лиц, которым предоставляется эта информация. Подозрительные ли люди ходят по подъезду и звонят в квартиры, выясняя подробности жизни лица, занимающего государственную должность, велосипед ли в подъезде украли, или что другое – видеозаписи не получишь. Однако на каждого из нас в любой момент направлены несколько камер, и Ваши сотрудники могут с увлечением наблюдать за нашей личной жизнью. Считаем, что масштабы системы установки видеокамер за счёт налогоплательщиков носят, с одной стороны, коррупционный характер, с другой стороны, характер слежки. Отсюда вытекают Вопросы: На каком основании ведётся тотальная слежка за москвичами? Прошу предоставить перечень норм права со ссылкой на соответствующие статьи законов и иных актов.

Какое количество видеокамер установлено по всей Москве? Какое количество видеокамер приходится в перерасчёте на одного жителя Москвы?

Были ли разоблачения коррупционных схем лоббирования данного направления?

Прошу сообщить, в каких государствах мира существует столь же масштабная система слежения за гражданами. Вопрос 28: 24 октября 2020 года с заявлением в полицию обратился депутат. муниципального округа Раменки, Ваш однофамилец, Алексей Баранов . На него напал в подъезде злоумышленник и сломал ему нос. Шесть раз МВД Раменки отказывали в возбуждении уголовного дела. Почему, если задерживать мирных людей без плакатов и оружия на улицах Москвы – так полиция – всегда, пожалуйста, а если злоумышленник нападает на депутата, сплошные отказы в привлечении к ответственности? Прошу сообщить состояние указанного Вопроса. Вопрос 29: Прошу сообщить, сколько за 2019 и 2020 годы имеется случаев привлечения к ответственности по статье 243 Уголовного Кодекса Российской Федерации – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия? Вопрос 30: Москвичи спрашивают, как расследуются дела по телефонным банковским мошенникам? Вопрос 31: Москвичи считают, что распространяется наркомания, что из-за закладок подрывают ограждения, скамейки, кусты. В частности, пишут про Юго-Восточный административный округ, Кузьминки, про Северо-Восточный административный округ. Что делается для борьбы с этим явлением? Вопрос 32: Каким образом идёт борьба с насилием в семье? Вопрос 33: Имеется видеоролик с задержания мирно дающего интервью экологического активиста Константина Фокина

https://www.facebook.com/protest.school/videos/202786678237919/?t=0.

Как мне сообщили, ему присудили 28 суток заключения. За что его наказали? Вопрос 34: От жителей Ломоносовского района Юго-Западного административного округа. Но, скорей всего, эта проблема не только в данном районе. Почему до участкового невозможно дозвониться? Почему он часто отсутствует в помещении опорного пункта в часы приёма граждан? В районном отделении ссылаются на нехватку участковых и перегруженность работой. В результате население остаётся без помощи правоохранительных органов. Разве это нормально? Вопрос 35: Поступила жалоба от моих избирателей – жителей района Якиманка на работу ОВД. Они говорят, что Павел Геннадьевич Василенко ни разу не отчитался перед ними, что штампуются отписки, что «служба участковых развалена до основания». Просят задать Вопрос: «Когда полиция заработает в районе?» Вопрос 36: Куда эффективней жаловаться на бездействие участкового? Вопрос 37: Вопрос по просьбе депутата Совета муниципальных депутатов Виктории Мироновой . Какова в Москве ситуация с предоставлением жилья для участковых уполномоченных полиции? В Лосиноостровском районе служебное жильё участковые не получают с 1999 года. В соответствии с новым Федеральным законом от 20 июля 2020 года №241-ФЗ органы местного самоуправления вправе предоставлять жилые помещения участковым оперуполномоченным полиции. Какие механизмы применяются возглавляемой Вами структурой в целях реализации данной нормы закона? Члены семей сотрудников МВД сообщают, что эта же проблема в Алтуфьево, Отрадном и других районах Москвы. Вопрос 38: Мне прислали ссылку – https://www.facebook.com/photo/?fbid=804149873781714&set=gm.2842180109369443 По этой ссылке видно, что эвакуатор остановился так, что вынудил водителей выезжать на встречную полосу. Сопровождающие его сотрудники ГАИ вокруг него движение не регулировали. Спасибо, что не штрафовали из-за двойной сплошной. Москвичи спрашивают: «Когда сотрудники ГИБДД будут не только собирать штрафы, но и помнить, что регулировка движения в сложных ситуациях – тоже их обязанность?» Вопрос 39: Москвичей мучат своим шумом по ночам и мотоциклы, и пароходы на Москве-реке с гремящей музыкой, песнями, плясками, и рестораны, и концерты в парках по ночам, и ночные стройки, и транспорт жилищно-коммунального хозяйства, наматывающий круги, часто с поднятыми щётками. Когда будет заключено соглашение между ГУ МВД России по городу Москве и Правительством Москвы, наделяющее полицию правом составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренные Законом г. Москвы от 21.11.2007 №45 (ред. от 22.07.2020) «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», в части, касающейся статьи 3.13 Нарушение тишины и покоя граждан, некоторых статей об административных нарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования, благоустройства города, градостроительного регулирования? На данный момент составить протокол об административном правонарушении не представляется возможным, так как 22.07.2014 вступил в силу федеральный закон, предусматривающий, что протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять должностные лица ОВД (полиции) при условии, что передача этих полномочий предусматривается соглашениями между МВД России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. А в Москве такого соглашения не заключено, а значит, у полицейских нет правовых оснований составлять протоколы. Нынешняя ситуация, когда городская власть сама контролирует соблюдение регионального КоАП абсурдна, — ведь множество статей предусматривает как раз наказание самих представителей власти за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. В то же время полицию быстренько наделили правом накладывать административные штрафы за несоблюдение социальной дистанции, за выход на улицы. При этом прекратить шум и грохот, остановить незаконное строительство, вырубку деревьев у полицейских якобы нет возможности. Правонарушители остаются безнаказанными. Вопрос 40: Насколько обоснованы уличные проверки документов у прохожих? Собираются ли прекращать практику останавливать людей на улицах, в транспорте и проверять документы? Вопрос 41: Насколько активно сотрудники МВД участвовали и участвует в выписывании штрафов в так называемый «период повышенной готовности»? Куда эти штрафы направляются? Вопрос 42: Масочный режим в период так называемой повышенной готовности создал благоприятные условия для преступников, например, для тех, которые совершают кражи. В масках их трудно опознать. Как отразился данный факт на работе сотрудников полиции? Вопрос 43: Каким образом сотрудники МВД работают по случаям жестокого обращения с животными? В частности, расследуется ли гибель животных от закладок наркотиков? Вопрос 44: Москвичи жалуются на то, что руководители отделов МВД по районам города Москвы не ведут личных приёмов граждан. Посмотрите советский фильм «Следствие ведут знатоки». Руководители МВД самого высокого ранга вели личный приём граждан, чтобы не оторваться от жизненных реалий. Когда будет возобновлен регулярный личный приём граждан руководителями хотя бы районных подразделений? Вопрос 45: Каков механизм ознакомления граждан со своими административными делами? Где и как гражданин может реализовать своё право на ознакомление с делом? Вопрос 46: Во время задержания на данном ролике сотрудник полиции, мягко говоря, ведёт себя недопустимо.

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.7/videos/3730292733731903/?t=0.

Прошу сообщить, на каком основании мирно идущие или стоящие люди подверглись репрессиям? Как видно из ролика, полицейский сначала хотел задержать одного, а потом другой человек, услышав рыдания матери первого, сказал: «Давайте, я пойду». Сотруднику полиции что – всё равно, кого брать? Надо план выполнить? Какие меры были приняты для привлечения к ответственности сотрудника полиции за его недопустимое поведение? Вопрос 47: За деньги можно купить почти любую информацию о жителях Москвы. Политика Правительства Москвы, прикрываемая ситуацией с коронавирусом, направлена на сбор всё большей информации о гражданах. На выборах в Московскую городскую Думу жители ни сном, ни духом не знали, что их данные, в том числе и паспортные, а также их подписи фигурируют в подписных листах тех или иных кандидатов. Каким образом эти данные попадают в открытое пространство? Что делает ГУ МВД России по городу Москве, чтобы предотвратить этот процесс? Вопрос 48: Почему в ночное время сотрудниками МВД не патрулируются улицы, где расположены ночные увеселительные заведения? Вопрос 49: В последнее время при содействии Правительства Москвы в городе культивируется езда на велосипедах. Любой здравомыслящий водитель автомобиля знает, что езда велосипедистов по улицам Москвы смертельно для них опасна, ведь они, кстати, как и мотоциклисты, не едут в общем потоке, а пытаются обгонять, и не видны водителю за стойками машины. Не говоря о том, что езда велосипедистов очень опасна для пешеходов. Тысячи велосипедистов с коробками за спиной развозят пищу. Иногда они едут прямо поперёк потока автомобилей. На переходах с велосипеда не слезают. Как ГУ МВД России по городу Москве собирается вернуть руководство Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной системы и Правительство Москвы к реальности о том, что нельзя заниматься пропагандой смертельно опасного велосипедного транспорта на оживлённых улицах Москвы? Вопрос 50: Москвичи массово жалуются на то, что не получают ответы на свои обращения от Центрального аппарата ГУ МВД России по городу Москвы, а также от его окружных и районных отделений внутренних дел. Подобное регулярно наблюдается при направлении обращения через «электронную приёмную» московского сайта МВД: письмо регистрируется, ему присваивается номер, однако после этого оно бесследно исчезает. Дозвониться до справочной службы, чтобы узнать о судьбе письма, невозможно. Прошу Вас сообщить, почему ситуация не исправляется из года в год, и люди не могут получить ответы на свои обращения? Вопрос 51: Создаётся впечатление, что правоохранительные органы заняты не реальной борьбой с преступностью, а создают видимость этой борьбы. Сотрудниками Отдела Министерства внутренних дел по Мещанскому району города Москвы проводится проверка по моему обращению №08-67-2345/20, касающемуся незаконного сноса СК «Олимпийский». Так, 12 ноября 2020 года я обратилась в Ваш адрес с просьбой направить мне копию Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному Вопросу. От Вашего заместителя С.Н.Кузьмина письмом №3/207720560764 от 25 ноября 2020 года запрашиваемое постановление я получила. Однако, я также получила письмо и от Начальника ОМВД по Мещанскому району Н.А.Агеева № 01/13-316 от 14 января 2021 года с приложением какого-то другого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором говорится, что в моём обращении не содержится сведений о регистрационном номере заявления, фамилии, имени, отчестве заявителя, в связи с чем предоставить копию запрашиваемого мной постановления не представляется возможным. Какая-то абракадабра. Прошу выяснить в ОМВД России по Мещанскому району города Москвы что они проверяли, что отвечали? Похоже, они не очень вникают в обращения. Работа правоохранительных органов не в отправке выступающих за свои права безобидных граждан под арест, а в борьбе с преступностью. Вопрос 52: В ответ на моё обращение в прокуратуру города Москвы на необоснованное затягивание расследования о совершении в отношении меня противоправных действий со стороны сотрудника ООО ЧОО «Спец-Групп» В.А.Антонова (ударил рукой по голове) поступило 13 октября 2020 года письмо Заместителя прокурора города Москвы Ю.Г.Чижова . В своём ответе Ю.Г.Чижов сообщает, что копия моего обращения в части доводов о совершении в отношении меня сотрудником ООО ЧОО «Спец-Групп» противоправных действий направлена на рассмотрение по существу в руководимое Вами ведомство. Прошло почти три года с момента совершения против меня противоправных действий, но никаких мер не принято, однако против людей на улицах Москвы 23, 31 января, а также 2 февраля 2021 года меры были приняты моментально. Прошу Вас, Олег Анатольевич , дать поручение проинформировать меня о результатах рассмотрения моего обращения. Вопрос 53: 2 июня 2020 года в доме № 5 по Миусской площади неизвестный человек ходил по квартирам, собирая обо мне информацию. Сотрудники ОВД Тверского района города Москвы рассматривали это событие, встречались с жителями дома, к которым заходил неизвестный для сбора информации обо мне. Однако никаких сведений о том, что это был за человек и с какой целью вёл сбор информации, мне не поступило. Прошу помочь получить результаты проверки. Вопрос 54: 29 ноября 2019 года гражданин Б.Х.Хамзаев , находясь в здании Московской городской Думы, ворвался силой в мой кабинет, сломав дверь, орал матом, оскорбляя не только Алексея Анатольевича Навального , который пришёл для участия в круглом столе, но и всех окружающих. Отчёт о своих хулиганских поступках Б.Х.Хамзаев выложил для всеобщего обозрения в сеть «Интернет». Сотрудникам правоохранительных органов мной были не только переданы письменные объяснения, но и диск с записью безобразного инцидента, а также указана ссылка на выложенную Б.Х.Хамзаевым видеозапись. Последнее постановление Тверского ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела, направленное в мой адрес было от февраля 2020 года. Прокуратурой города Москвы оно было отменено, а дальше – тишина… Прошу сообщить результаты и объяснить двойные стандарты. Одних людей привлекают к ответственности «с пол-оборота», других – тех, у которых вина очевидна и есть доказательства, вообще не привлекают. Очевидно, отношение к разным людям у правоохранительных органов разное. Вопрос 55: 22 октября 2019 года мной было подано заявление, касающееся распространению клеветы в отношении меня С.Колосовой в социальной сети Facebook, а именно в группе «Соседи, Белорусская-Новослободская-Маяковская». Оно было зарегистрировано КУСП-25273 от 22 октября 2019 года. По одной ведомой сотрудникам полиции причине меня пытались найти по адресу на Пятницкой улице, который не имеет никакого отношения к тому адресу и даже району, где я живу, и что указан в моём заявлении. Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено 30 сентября 2020 года. Прокуратурой города Москвы оно было отменено 7 октября 2020 года. А дальше опять ничего … Прошу сообщить – была ли проведена мало-мальски приемлемая проверка и каковы её результаты? Или опять меня искали в другом конце Москвы? Вопрос 56: Отделами Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве систематически нарушаются положения Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России № 707 от 12 сентября 2013 года. А именно:

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела заявителям не высылаются и не выдаются;

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела часто указывается информация, полученная от тех, на кого поступило заявление и не опрашиваются те, кто направил заявление о нарушении;

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела сообщается о процессуальных действиях при проведении проверки, которые не имеют никакого отношения к допущенному нарушению;

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится несмотря на то, что ответы на сделанные запросы не поступили или не успели опросить лиц, имеющих отношение к нарушению;

Чинятся всевозможные препоны для ознакомления с материалами доследственных проверок. Когда сотрудники МВД будут выполнять Инструкцию об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённую Приказом МВД России № 707 от 12 сентября 2013 года? Вопрос 57: Я неоднократно обращалась в структуры МВД по Вопросу, касающемуся хулиганских действий бывшего председателя территориальной избирательной комиссии Таганского района города Москвы Риммы Петровны Бахтиаровой. Сейчас её назначили заместителем председателя. Я писала, что во время проведения общероссийского голосования по Вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации со стороны председателя территориальной избирательной комиссии Таганского района города Москвы Риммы Петровны Бахтиаровой были предприняты неоднократные действия по воспрепятствованию работы территориальной избирательной комиссии Таганского района города Москвы. Она не только затягивала выдачу моему представителю, члену территориальной избирательной комиссии Андрею Заякину удостоверения, необходимого для работы в территориальной избирательной комиссии, но и напала на него. Видеокамерами зафиксировано, что она нанесла ему удары по руке и один удар по фотоаппарату. В своём заявлении я обращала внимание на то, что поведение Риммы Петровны демонстрировало крайнюю степень хамства, распущенности, которое можно квалифицировать, как хулиганские действия. Также видеокамерами зафиксировано, что Римма Петровна совершила нападение на фотокорреспондента издания «Новая Газета» Светлану Виданову, а оператору съёмочной группы издания «Новая Газета» Игорю Финковскому она сломала объектив камеры стоимостью 13 000 евро. Ссылка на записи видеокамер – https://novayagazeta.ru/news/2020/07/02/162706-korrespondent-novoy-i-operator-podali-zayavlenie-v-politsiyu-iz-za-napadeniya-na-nih-glavy-taganskoy-tik. Римма Петровна также оскорбляла и нападала на моего помощника Андрея Александровича Новичкова. Ссылка на записи видеокамер:

Почему при проведении проверки не дана оценка поступкам, которые отражены на видеокадрах? Почему заявление депутата Мосгордумы Е.А.Шуваловой не было рассмотрено как заявление о преступлении, а ссылаются на то, что кто-то из пострадавших сам не написал заявления? Я написала, и должны были провести проверку! Тем более, что пострадавшими были несколько представителей СМИ и мой помощник. Речь шла, не только о побоях, но и о хулиганстве. Хотелось бы также знать, когда проводилась судебно-медицинская экспертиза, которая не обнаружила у А.В.Заякина телесных повреждений? Через неделю или через месяц после случившегося? Возможно я не была бы столь настойчива, но эта же Бахтиарова назначена заместителем председателя территориальной избирательной комиссии, а приближаются выборы в Государственную Думу. Наличие в составе ТИКов таких начальников будет дискредитировать весь процесс выборов в высший представительный орган власти страны. Вопрос 57 31 января 2021 года на станциях Московского метрополитена были задержаны журналисты сразу нескольких информационных изданий, которые ехали по редакционному заданию освещать протестные акции. Их задержали по наводкам якобы в качестве свидетелей по уголовным делам, и доставили в линейные отделы министерства внутренних дел. В ОВД их продержали более 8 часов, после чего отпустили домой без какого-либо опроса и объяснений причин задержания. Согласно статье 47 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», журналист имеет право присутствовать на митингах и демонстрациях. Прошу выяснить и объяснить причину задержания каждого журналиста на акциях протеста 31 января 2021 года.



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