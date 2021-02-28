"Заповедник гоблинов": как и чему учат в российских вузах

Феноменальная история из фейсбука (ЗДЕСЬ): инвалид-колясочник (с детства не развиваются мышцы, так что даже руку поднять крайне трудно) поступил в Юго-Западный технический университет (Курск) на заочное обучение (его приняли, понимая, что инвалид и что учить придется особым образом), где его просто не стали учить: отказались присыласть материалы и давать задания, ставя зачёты и пятёрки "автоматом" и выдав в итоге красный диплом.

Парень между тем перебрался в Санкт-Петербург, изобрёл специальную гитару, собрал для ее производства и продажи команду (!!), договорился о продажах в США (!!). Попутно выиграл в Питере конкурс мэрии на звание "самого доброго человека 2020 года".

Попутно - крайний либерал (хэштеги #макфол и #statedepartment в качестве призыва о помощи) и противник действующей власти, но для человека, который всю жизнь (22 года) провел по рушащимся больницам и по оптимизируемой медицине, это, по-моему, почти неизбежно: бытие определяет сознание. И преподаватель из Курска ему за поддержку Навального, еще и прямо разъясняя свою гражданскую позицию, не ставит очередной фиктивный зачёт, создавая предпосылки для исключения из магистратуры за неуспеваемость.

Разумеется, парень при описании ситуации путает частную месть с государственными "репрессиями", - но это детали. По-настоящему важно в этой истории то, что, по-моему, она дает все основания если не для отзыва лицензии и закрытия этого "универа", то как минимум для увольнения всего его начальства. Ибо:

1) отказ принятому инвалиду в реальном обучении - должностное преступление, причем систематическое, охватывающее множество преподавателей и длящееся пятый год,

2) длящаяся пятый год фальсификация этого обучения (как минимум это хищение выделенных на это средств, совершенное группой и по предварительному сговору),

3) лишение студента диплома и стипендии за политическую позицию, которая в техническом (да и любом другом) вузе вообще не имеет права никого волновать: если человек учится хорошо и не нарушает УК (и даже если нарушает, вопрос на самом деле как минимум спорный, - по-моему, при желании после отсидки надо восстанавливать в качестве студента автоматически), он имеет полное право верить во что угодно.

Разумеется, богословских и частных вузов это может не касаться. Подозреваю, что, не учась 4,5 года, он и так ничего по-честному не мог сдать (хотя, вполне возможно, учится сам), - но здесь преподаватель, совершенно не стесняясь, ему свою позицию еще и разъясняет. То есть Юго-Западному техническому университету не нужны будущие технические специалисты, сомневающиеся в официальной пропаганде (не говоря о том, что университет не способен воспитывать студентов).

Если все так (либералы умеют врать очень качественно, - слушайте "йеху газпромбанка", но аккаунт очень правдоподобен), - этот ЮЗТУ надо выжигать огнеметами. Хотя, скорее, парень просто переведётся в один из нормальных питерских вузов (если не учился сам - с потерей нескольких лет): способности и воля, судя по гитаре, у него колоссальные. А "заповедник гоблинов" в #юзту останется((( И, самое ужасное, похоже, так учат не только инвалидов, но и вообще всех: "не создавай проблем преподавателю - и получишь диплом, а твои знания твой вуз не интересуют".

Правда, учитывая дикарей, которые, как иногда приходится слышать, сейчас приходят в вузы со 100 баллами по ЕГЭ и которые за не ту отметку на экзамене могут преподавателя просто зарезать (а если он выживет, то и посадить потом за экстремизм и разжигание межнациональной розни), - удивляться в таком качестве образования не приходится.