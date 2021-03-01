Виктор Алкснис: Давно я так не возмущался

Давно я так не возмущался.

https://www.facebook.com/maksagor?__cft__[0]=AZU9PxFOCsTjgcnJeA8Y5pEI1xcixJgsGjDjpHbM7tC3b1LA2hdQQ77OhgwkzJj1yjYs8nAS-c7glLk1e-se-qXgVDFBxLd469nFmoSdrigg6Gv6Dj6NIZH55JQdAMBgcys&__tn__=%3C%3C%2CP-R , который в профиле ФБ представляется помощником депутата в Московской городской думе и заведующим организационным отделом московского горкома КПРФ дал оценку трагическим событиям октября 1993 года, когда из танков был расстрелян парламент России и был убиты сотни людей, защищавших Конституцию. Некий товарищ (оказавшийся нам совсем не товарищем) Максим Тимонин, который в профиле ФБ представляется помощником депутата в Московской городской думе и заведующим организационным отделом московского горкома КПРФ дал оценку трагическим событиям октября 1993 года, когда из танков был расстрелян парламент России и был убиты сотни людей, защищавших Конституцию.

Оказывается те событии были МАЙДАНОМ!!! и судя по этой оценке г-на Тимонина Ельцин был прав, организовав государственный переворот и убив сотни людей, защищавших Конституцию Россию.

Но ведь, как член руководства московской организации КПРФ, он принимает участие в ежегодных траурных мероприятиях, организуемых КПРФ 3-4 октября и со скорбным выражением на лице возлагает цветы в память этих людях. А ведь это называется лицемерием. Не так ли, г-н Тимонин?

К тому же оказывается г-н Тимонин является кандидатом в члены ЦК КПРФ и судя по фотографии в профиле относится в молодым представителям этой партии. Из молодых, но ранних. И судя по его восторженному панегирику в адрес Геннадия Андреевича Зюганова он далеко пойдет.

Но хотелось бы напомнить г-ну Тимонину, что в те трагические дни сентября-октября 1993 года руководство КПРФ по сути поддержало государственный переворот Ельцина. Оно дистанцировалось от Верховного Совета РСФСР и Фронта национального спасения и более того рекомендовало членам КПРФ не принимать участие в акциях в поддержку Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета. А вечером 2 октября за сутки до начала кровавой бойни в Москве по личному указанию Ельцина Зюганову был предоставлен прямой эфир на главном телеканале страны "Россия-1" и он призвал не поддаваться на провокации депутатов и не участвовать в акциях в поддержку парламента Россию. Так что г-н Тимонин, как говорится, Вы или крестик снимите или трусы оденьте.

Что же касается участия Зюганова в знаменитом суде над КПСС, то хочу напомнить, что иск в Конституционный суд по отмене запрета КПСС был подан 37 депутатами Верховного Совета РСФСР и Зюганов к этой инициативе никакого отношения не имел. Как не имел отношения к активному участию в этом процессе и отстаиванию позиции компартии. Все работу по этому иску координировал и вел тогдашний первый секретарь ЦК КП РСФСР Валентин Александрович Купцов. После запрета партии Купцов де-факто продолжал свою работу на посту Первого секретаря ЦК КП РСФСР вплоть до февраля 1993 года, когда был проведен восстановительный съезд.

От редакции: Вставим и свои "семь копеек". Виктора Иментовича в основном возмутила позиция новой зюгановской поросли по событиям 1993 года, что понятно.

Но там ведь, в этом панегирике Зюганову, всё вранье.

Когда и где политический карлик Зюганов собирал правительство Примакова?

Я был помощником Ю.Д.Маслюкова в тот период, и прекрасно помню, как все происходило - Юрия Дмитриевича пригласил в правительство как высочайшего профессионала еще Кириенко, на пост министра промышленности, был издан и соответствующий указ. Но Маслюков не торопился входить в кабинет Кириенко-Чубайса-Немцова, и оставался в своем думском кабинете председателя комитета по промышленности.

В августе грянул дефолт, кабинет Кириенко слетел, и администрация Ельцина принялась искать, кто бы мог вытащить страну из той ямы, в которую они ее и затащили. Смешно полагать, что они кинулись консультироваться с Зюгановым. Это напоминает анекдот времен эпохи застоя, где Сталин говорит Жукову: "А что думает об этом политрук товарищ Брежнев?"

Кстати, в публичном пространстве озвучил идею призвать Примакова тоже не Зюганов, а Явлинский. Который потом отказался входить в этот кабинет вице-премьером по социальным вопросом, чему мы обязаны восхождением политической звезды Матвиенко.

Что касается Маслюкова, то не припоминаю, чтобы он хоть раз встречался с Зюгановым в период своей работы в правительстве. Кажется, даже распорядился не соединять по телефону...

Но теперь, когда прошло столько лет и действительно выросло уже новое поколение политических проходимцев, врать можно уже свободно - мало осталось тех, кто помнит, как оно была на самом деле.

Ну и, конечно, абсолютно лживая брежня про "красный ген". Кому и зачем нужна "коммунистическая" партия, которая не призывает к революции, не готовит революцию, и даже саму идею революциии называет "порочной", как в постановлении "Об опасности неотроцкистских проявлений", или заявляет, что "Россия исчерпала лимит на революции" - это из диссертации "Красного Гены".

Так что это тогда? Мемориальная группа? Секта свидетелей Маркса и Энгельса?

КПРФ стала фильтром для коммунистов - режим так устроил, что пропуск в реальную политику дает только партия Зюганова. А сама эта партия побила рекорд по исключению коммунистов из своих рядов, этот перманентный процесс внутренней борьбы стал едва ли не основным содержанием партийной жизни - выявить и обезвредить. Куда там Ежову с Берией!

В результате многолетней деятельности КПРФ огромное число коммунистов было выведено из активной политической борьбы, в то время как на места коммунистов в парламентах разного уровня расселись лица, вообще никакого отношения к коммунистическому движению и коммунистической идеологии не имеющие.

Таким образом пресловутый "красный ген" был искоренен в самой партии, по недоразумению носящей имя "коммунистической"...

А.Б.