Ни один вопрос государственной важности власть не решает

Что творится с зарплатой? Президент даёт поручение правительству увеличить заработную плату примерно на уровне 200 % к средней региональной. Однако про финансирование ни слова. То что делается на местах всем известно. Сократили рабочий день на бумаге, а зарплата осталась прежней и даже меньше. Часть сотрудников уволили, чтобы разделить оставшуюся зарплату на всех. На всех не получилось, большую часть забрал директор, начальник , ректор, главный врач и так далее. Чиновники, министры вообще не вникают в проблему своих сотрудников. Их интересует только свои проблемы. Почему? Да потому что отменили сетку, которая была разработана в Советском Союзе зарплат буквально для всех категорий граждан. Ни начальник, ни директор не могли изменить суммы. И не было никаких проблем. Если работа вредная или на севере или в других регионах с тяжёлыми условиями труда то были назначены коэффициенты. Сейчас никто не может уследить за величиной заработной платы всех без исключения людей которые работают на государство. Читатель может спросить, а как быть ведь у нас сейчас больше половины работают в частном секторе? Очень просто. Они будут ровняться на государственные зарплаты. Если будут платить меньше то человек от них уволится. Восстановить сетку зарплат или разработать новую никто на это не идёт. Выгода у чиновников пропадёт. Пойми, читатель, всё упирается на работающего человека, но он безмолвен и дальше рабского существования идти не собирается. Его никто к этому не призывает и не объясняет, что всё зависит только от рабочего класса.

Вы не думаете о том, что ваши денежки ушли и продолжают уходить за пределы России, а это триллионы долларов. Почему Набиуллина всё время скупает доллары? Да потому, что наше ворьё деревянные не повезёт в США, Лондон, Израиль, Кипр и так далее. Пример. Новая яхта Абрамовича стоит 22 миллиарда рублей. Конечно он купил за доллары, но на наши деньги это вот такая сумма. Не каждый регион имеет такой бюджет. И он не одинок. Усманов приобрёл яхту и почти все олигархи. Они соревнуются друг с другом у кого больше и дороже и конечно не забываю о народе, как бы ещё побольше грабануть и догнать Абрамовича. Другой пример. Самарский алюминиевый завод в 1988 году был куплен О.Дерипаска, а в 2005 году продан американскому металлургическому концерну Algoa. Видите как всё просто. Не справился с управлением и продал в США, они справятся. А президент в России вообще есть и если есть, то чем занимается? И вся прибыль теперь идёт к нашим врагам. А где правительство? Его нет. Они отдали страну на растерзание олигархам. У наших больших чиновников нет даже самолюбия. В их стране орудуют иностранца, тем боле те, власть которых загнала Россию в санкции. Ну а мы то что? Согласны работать на американцев? И ведь работаем и таких предприятий в России почти все. Если не сосем проданы, то 49 % акций нам не принадлежат. Меня удивляет простота наших врагов попадать в Россию и на стратегические предприятия. Президент может утверждать, что это не сотрудники ЦРУ?

Россию власть довела до анекдотического состояния. С эсминца Балтийского флота командир украл два бронзовых гребных винта общим весом 26 тонн. Ущерб 39 миллионов. Винты были экспериментальные. В этом ничего сверхъестественного нет. Воруют везде и помногому. По гособоронзаказам возбуждено более 120 уголовных дел, ущерб на 9 миллиардов рублей о чём президенту доложено, когда он встречался с руководителем Росфинмониторинга Ю.Чиханчиным. Вот где простор коррупции. Военных не каждая проверяющая служба может нанести визит. "Воруй не хочу". А что делает министр? Он ведь должен проверять, конечно не сам, но у него есть контрольная структура. А может они тоже хотят яхту за 20 миллиардов рублей. Страна брошена на произвол судьбы. Никакой государственной дисциплины. И всё от того, что в стране преобладает частная собственность и новый премьер нацелился продать оставшиеся самые доходные компании стратегического назначения. Год прошёл улучшения нет. Посмотрим на сколько у людей хватит терпения?

А тут ещё Г.Зюганов не мычит, не телится. После возложения цветов выступил перед журналистами. Меня заинтересовала его последняя фраза. "Я хочу обратиться к тем, кто сегодня служит в дальних гарнизонах, на подводных лодках, за полярным кругом, к тем, кто служит в знойной Сирии и учится в военных вузах, вы продолжатели великих традиций наших отцов и дедов. - победителей. Думаю, что Зюганов хочет, чтобы они решили проблемы России как их отцы и деды, а он будет сидеть в Снегирях и слушать сводки.