Родилось государство, в котором больше трех запрещено собираться

Воспитание подрастающего поколения при советской власти было основой построения социалистического общества, как говорят - с младых ногтей. Ребят приучали жить в обществе, в своеобразной коммуне. Они помогали друг другу в учебе, навещали, если кто-нибудь заболел. Это была своеобразная семья - звено, дружина. Вот примерный портрет пионера - надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести. Потом шел комсомольский возраст с такими же серьезными отношениями друг к другу.

Этот уклад перекладывался и на взрослую жизнь. Были постоянные собрания в рабочем коллективе, на которых выражались претензии не только к начальству, но и друг к другу. Одно из первых моих рабочих мест была бригада Александра Каленюка в Астрахани. Это была, прежде всего, большая семья. Мы не прятались со своими проблемами друг от друга, старались решать их вместе. Однажды бригадир собрал нас в срочном порядке. Можно было подумать, что в мире что-то перевернулось. Нет, столяр Михаил Кузьмин бросил вечернюю школу. Работа, семья, а тут ещё учеба, откровенно говоря, устал человек. Первым выступил бригадир, учебу он не сопоставлял с карьерой, говорил о внутреннем перерождении человека, которые несут знания. Задел за живое «старичков», те стали вспоминать, как, едва научившись писать, читать, вынуждены были бросать свои университеты, шли зарабатывать хлеб. В их рассказах чувствовалась тоска по неосуществленному. Засиделись допоздна, но никто не рвался домой. А назавтра вернулся в школу Кузьмин, да не один – еще двое наших решили включиться в учебу.

Теперь совсем другие измерения в жизни, работников стараются противопоставить друг другу, сделать врагами. Хозяева тщательно охраняют нынешних смердов от свободы. Особенно боятся, что они будут общаться с прессой, и многое расскажут о своей рабочей жизни, а в ней по воли хозяина, много нарушений. Никаких собраний, общений после работы, совместных проведений праздников и прочее. Если корреспонденты поймают работника у проходной завода, где он работает, он готов рассказать, что делается за этими воротами, только с условием, если не будут называть его фамилию. Запомнились мне слова одной американки во время телемоста между США и Россией в начале перестройки: «Если у нас есть хотя бы один раб, то мы все рабы». Из таких бесправных людей пытаются построить наше гражданское общество.

Вот один из примеров из нынешней рабочей жизни, организовали на горнорудном предприятии «Карельский окатыш» боевую профсоюзную организацию. Провели забастовку, потребовали повышения зарплаты. Пришлось руководству предприятия удовлетворить требования работников. Чтобы больше такого не повторялось, начальство стало разлагать профсоюз изнутри. Например, не допустили молодого машиниста к работе. Медицинская комиссия забраковала, анализы оказались плохие. Когда машинист стал разбираться со своим здоровьем, ему в открытою сказали: «Если состоишь в таком профсоюзе, значит, не здоров». Порвал машинист с новым профсоюзом, и сразу анализы улучшились.

Как же сейчас готовят подрастающее поколение к будущей жизни, как в зачатке формируется наше гражданское общество, а оно идет из нынешней школы. Особенно трудно сейчас живется детям из малообеспеченных семей. Вещизм в этом мире имеет особую окраску, дети поднимают свой авторитет за счет модной, дорогой одежды, за счет дорогих предметов обихода. Вот такой у меня мобильник! Вот такая авторучка! Главное унизить, подавить своим достатком голытьбу, любой ценой занять доминирующее положение. И они добиваются своего – дети из бедных семей не хотят идти в школу. Учебные заведения превращаются из источников знаний в ярмарку тщеславия, коммерческую компанию, которая рекламирует жизненные успехи родителей. Для неокрепших душой детей из мира малоимущих это становится камерой пыток, им тоже хочется иметь какую-нибудь престижную вещь.

18 ноября 2018 года в городке Сафоново Смоленской области 14-летняя девочка Наташа повесилась между 2-м и 3-м этажом. Рядом с телом на лестнице жильцы нашли посмертную записку для её мамы. В которой она написала, что больше не будет для неё обузой и просит похоронить себя в школьной форме. Форму девочка заранее приготовила и повесила в своём шкафу. Она ушла в другой мир, в другую школу.

На своей странице в соцсети Наташа писала: "Кому я нужна?", "Почему вы все такие злые?", Школьница написала письмо Путину. Рассказала, что они живут втроём (мама и две дочки) на мамину зарплату 10—12 тысяч рублей. Мама работала медсестрой в местной больнице. Но грянула «оптимизация», и медсестёр, ради экономии средств, необходимых якобы для выполнения «майских указов» Путина, перевели в уборщицы, сохранив за ними прежние служебные обязанности, соответственно урезав им зарплаты. В письме президенту девочка также пожаловалась на то, что её травят одноклассники: она ведь нищенка, да ещё и инвалид по зрению. В классе прозвали её «циклопом», всячески оскорбляли, плевались вслед.

Вот и пожаловалась Наташа президенту. Он, по-видимому, письмо не читал, некогда ему пустяками заниматься. Прочитал за него главный врач больницы, которому переслали жалобу девочки. Маму вызвало медицинское начальство и пристыдило, что она воспитала такую «дерзкую» дочь. Наташа узнала об этом и через три дня, не сумев побороть отчаяние, повесилась в подъезде соседнего дома.

Сейчас к воспитанию молодого поколения, созданию будущего гражданского общества подключили последний аргумент, полицию. Сотрудники в форме продемонстрировали нижневартовским старшеклассникам, как силовики работают во время уличных протестов. Этому был посвящен одна из частей урока мужества в 42-й школе.

В Златоусте устроили открытый урок, в школу пришли охранники одной из местных тюрем и показали, как выглядит разгон бунта в колонии. “Палкой сверху бей!” – кричали охранники в зале, куда собрали школьников, включая учеников младших классов. В Татарстане полицейские продемонстрировали школьникам, как происходит разгон митинга.

Бедные дети! Какой жуткий мир предложили им «реформаторы»! В открытою формируют полицейское государство. Нынешний правящий класс не скрывает своего презрения к рядовому населению, считая его расходным материалом в процессе собственного обогащения. Это в советское время слово «трудящийся» звучало гордо. В устах нынешней «элиты» оно стало презрительной кликухой. Вот и подрастают новые кадры, которые пополнят в будущем стаи волков для беззащитных овец, которыми они видят большинство населения. В школах, как и во взрослом мире, этот раскол вполне нагляден. Находятся подпевалы из семей со средним достатком. В ребячьей среде агрессивные заводилы выбирают, как правило, социально чуждый объект, и начинается травля. В число таких «чуждых» попала и восьмиклассница Наташа из Сафонова. Девочку травили жестоко, происходило это у всех на виду. Это должны были видеть и учителя. Однажды трое мальчиков повалили Наташу в снег и стали пинать ногами. В это время на крыльцо их школы вышла директор. Сестра избиваемой девочки обратилась к директору школы за помощью, но та помогать отказалась, кинув: "Сами разберутся".

Вот такое у нас теперь гражданское общество, в него поселили и детей и взрослых. Сейчас почти невозможно провести собрание единомышленников, высказать свои мысли, подправить размышление друзей. Для этого нужно теперь разрешение властей, а оно его не дает. Боятся заговора.

Вспоминается попытку собраться вместе, чтобы создать свободный профсоюз работниками автозавода «Москвич», который уже успели, к сожалению, похоронить в последнее время нынешние реформаторы. Дирекция не разрешила организационного собрания на территории завода. Люди вышли на улицу, рядом с проходной. Приехала полиция и арестовала организаторов, разогнала остальных.

Вот, родилось государство, в котором больше трех, без высшего разрешения, запрещено собираться. Тут и права человека, и свобода слова, и вся остальная демократия. В Конституции, в общих словах, все разрешено, а Госдума в своих законах постоянно сокращает эти вольности.