Турция готовится на Луну к 2023 году

О том, что Турция планирует в 2023 году начать миссию на Луну сообщил в феврале президент Реджеп Тайип Эрдоган, а министр промышленности и технологий Мустафа Варанк рассказал о том, как страна будет реализовывать миссию на Луну.

Со слов Варанка, все будет проходить в два этапа. Старт первому будет дан в 2023 году, следующий – 2028 год. В 2023 году в планах страны достичь Луны за счет собственных технологий.

На первом этапе проекта будет совершена жесткая посадка на Луну. Первый запуск будет осуществлен при коллаборации с международными компаниями. Однако, доставка космического аппарата на Луну будет осуществлена посредством запуска на околоземную орбиту турецкой уникальной национальной ракеты.

Как сказал Варанк, в планах Турции стать частью «высшей лиги в космической сферы». Для этих целей компанией Delta V была разработана уникальная технология гибридных двигателей, являющихся ключевой составляющей турецкой лунной миссии.

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Турция буквально врывается в мир высоких технологий. Недавно турецкие беспилотники поставили в тупик российскую военную промышленность. Теперь выясняется, что Турция намерена производить тяжелые ракеты и способна осуществить лунную программу.

Хотя, надо сказать, что в исторически недавней перспективе Османская империя была передовой технологической державой Европы - до конца 18 века достижения турецких инженеров позволяли ее армии иметь значительное превосходство над европейскими соперниками.

Надо сказать, родиной пилотируемого ракетного полета была также Турция. В 1633 году Лагари Хасан Челеби подготовил конусовидную ракету длиной в семь локтей (1 египетский локоть = 52.4 см), используя 7 ёмкостей с 64,145 кг (50 окка) пороха. Она была установлена в пушке на мысе Сарайбурну у подножия султанского Дворца Топкапы.

Согласно свидетельству, ракета вместе с Лагари пролетела 300 метров и находилась в воздухе в течение 20 секунд. Лагари приземлился на воду благодаря самодельным крыльям, сыгравшим роль парашюта, и доплыл до берега. Султан наградил его золотом, но позже он был сослан в земли Северного Причерноморья (нынешняя Украина).

У Лагари также был брат Хезарфен Ахмет Челеби, учёный-конструктор, на самодельных крыльях перелетевший через Босфор.

В России в это время правил Михаил Романов, а такой страны, как США просто не было.

Далее. Как известно, космическая программа как в СССР, так и в США была побочным продуктом создания средств доставки для оружия массового поражения. И сегодня, когда та или инач страна начинает интересоваться космосом и создавать для этого мощные ракеты, сразу возникает вопрос: нет ли ам где-то еще и центрифуг для обогащения урана?

Турция и так фактически обладает ядерным оружием - на авиабазе Инжирлик давным-давно размещения около 50 американских атомных бомб. Бомбы, конечно, американские, но база турецкая, и контролирует ее турецкая армия.

Если на Окинаве тоже есть американское ядерное оружие, но оно находится на американских атомных подводных лодках, базирующихся на американской военной базе. Если в Германии на американской базе Раммштайн находятся также порядка 50 ядерных авиабомб, то для обеспечения контроля над ситуацией там дислоцировано более 50 тысяч американских солдат. То в Турции американский ядерный арсенал находится на турецкой базе под контролем турецких войск.

Но теперь ситуация еще интересней - технологически Турция, конечно, способна произвести ядерные заряды. Россия строит для Турции атомную электростанцию. По плану начало эксплуатации - тот же 2023 год, на который запланирован первый полет турецкой ракеты на Луну. Планируется создание четырех энергоблоков типа ВВЭР-1200, самых на сегодня мощных в мире.

А.Б.