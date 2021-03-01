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Московский листок

Программа реновации как один из элементов принуждения россиян к покорности

Опубликовано 01.03.2021 автором Леонид Кривенков в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Программа реновации как один из элементов принуждения россиян к покорности

Источник: Реновация (отъём недвижимости) - вся правда. Анализ юристов и новости

Вся политика проводимая правящим режимом в последние годы - это публичное унижение людей и принуждение к покорности.

Перечисление всех элементов этой программы заняло бы слишком много времени. Отмечу лишь некоторые из них: введение обязательного ношения масок, QR коды (без которых нельзя перемещаться по городу), запрет на посещение парков, запрет на проведение митингов и т.д., и т.п.

Мы приватизировали квартиры и землю, на которой они находятся. А теперь нам выкручивают руки и заставляют подписать так называемый "договор мены". При этом собственником земли, на которой находятся дома, построенные по программе реновации, будем уже не мы, а некий Фонд Реновации. Лет через десять этот Фонд преобразуют в какое-нибудь Акционерное общество, а акционеры увеличат плату за аренду ИХ земли в сто раз. А нам скажут: "не хотите платить - забирайте свои квартиры с нашей земли и увозите куда хотите".

А почему бы и нет? Ведь уже сейчас нам говорят: "Мы будем выселять вас из ваших приватизированных квартир туда, куда захотим, мы будем делать с вами то, что хотим, нам на всё наплевать, нас не волнует никакое законодательство, а вы все должны быть покорны и публично покорно это принять, иначе вам будет плохо".

Реновация это лишь часть программы по принуждению населения к покорности. " А что же делать?"

Не соглашаться на переселение. Пусть угрожают, отключают воду, газ.

Не выезжать из своих квартир - они наша собственность и находятся на нашей земле. Пусть выселяют силой. Хуже уже не будет.

Пусть реноваторы сами переезжают в свои дома, построенные кое-как из самых дешёвых легковоспламеняющихся материалов, да к тому же ещё и выделяющих при горении высокотоксичные вещества.

***

Из комментариев:

Самошин Владимир: Все это уже было. В 1990 году я работал начальником городского объединения уникальных административных зданий - (МГПО ЭАЗ). Среди прочих объектов (более 450) обслуживали и здание СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи), принадлежащее ряду социалистических стран (Польша, Болгария, Чехословакия и др). Так вот, когда Попов И Лужков стали командовать Москвой, то их замы пришли ко мне и стали требовать передачу здания Мэрии, я отказался. Тогда они предложили этим странам освободить здание с занимаемой московской земли и вывести его части за пределы страны!!! Обошлось без международных скандалов страны махнули руками на новых руководителей. Так московская Мэрия завладела этим зданием с примыкающей гостиницей "МИР". Почин был сделан 30 лет назад, причем с иностранцами, ну а с нашими - просто и запросто, без объяснений



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