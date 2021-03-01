США как государство тайных кукловодов и явных рабов

Эта статья на самом деле является длинной преамбулой к описанию сути дела некоего внутреннего события России, многим совершенно непонятного. Но, то, о чём я хочу рассказать, будет в отдельной статье, которую я планирую дать вслед за этой.

Дебилизация и обюрокрачивание власти во всём мире

Итак, без наличия заранее предусмотренной ответственности для членов государственной власти, члены этой власти медленно, но неуклонно превращаются в дебилов, не способных понимать стоящие перед государством дела и проблемы, и эти, на глазах глупеющие «деятели» практически мгновенно превращаются в бюрократов. А бюрократы имеют пакостное свойство – взявшись что-то улучшить, они это немедленно начинают ухудшать (не буду объяснять, как именно это происходит и из-за чего бюрократы это делают, но примите в качестве причины хотя бы их дебилизм).

Посему, если, к примеру, бюрократы возьмутся освободить страну от бюрократизма, то будьте уверены, что страна окажется опутанной слизкими путами бюрократизма «по самое не могу».

Кстати, это очень хороший пример для тех, кто попробует понять суть бюрократии – бюрократию не интересует конечный результат. Дебильность бюрократа (врождённая или благоприобретённая на службе) приводит к тому, что он становится способным только запомнить «правильные» действия, посему ему безразлично, что именно в результате этих его действий получится. Скажем, правильное действие – явиться в Думу и нажать на кнопку как скажет начальник. Зачем он это делает, бюрократа уже не волнует, да и ума не хватает понять. Главное, что он правильно на кнопку нажал! Послушайте депутата Фёдорова - он совершенно серьёзно признаётся, что голосует за написанные американцами антинародные законы, потому что обязан так голосовать согласно приказу по фракции «Единой России». К голосованию депутатов претензии у вас есть? Не к тому, за что они голосуют, а к тому, нажали ли они кнопки или нет?

Так вот, лучшие умы мира уже пару веков борются с бюрократизмом – молодцы! Нужное дело делают! А спросите их - за что они борются? За какой конечный результат? Против кого борются – понятно, но за что? Как называются те, кто должен прийти взамен бюрократов?

Это пример того, как бюрократы борются – уже несколько веков они даже не пытаются установить, как называется и, соответственно, как выглядит их победа над бюрократизмом. Победа бюрократу не нужна, бюрократ свой хлеб с маслом имеет непосредственно от своей беспощадной борьбы, посему бюрократ прекращать борьбу с бюрократизмом не собирается.

То же касается и борьбы бюрократов за свободу в государстве. Ели эти уроды возьмутся за «освобождение народа», то будьте уверены, что этот народ практически сразу же (как народы СССР) или за пару веков (как народ США) превратится в раба, причём, и сами бюрократы будут тупыми рабами в первую очередь.

Поскольку о фашизации России я уже писал много, то давайте скажу пару слов о фашизации США. Напомню, что это государство, от политиков и СМИ которого постоянно несутся вопли о невиданной свободе американцев… и ни о чём другом. Да, - иногда соглашаются вопящие, - здравоохранение в США дорогое и «не очень» – Куба опережает, образование – вообще маразм, безработных полно – это да!

Но зато СВОБОДА!!! Негры и пидорасы свободны!!

Однако тому, кому есть чем понимать, надо понять, что чем больше воплей от этих бюрократов о свободе, тем должно быть меньше реальной свободы у граждан США. Мне уже как-то приходилось писать о бытовой стороне вопроса, когда, скажем, владельцу дома во Флориде, стоящему на 20 сотках земли могут запретить иметь собаку, но «пандемия COVID-19 вскрыла американского тотального фашизма на всю глубину.

Смотрите, если в таких мировых аферах, как «высадка на Луну», или «сбивание корейского авиалайнера» можно ещё считать, что правительство США было хотя бы в курсе дела, и сокрытие этих афер проходило хотя бы под каким-то правительственным контролем, то уже афера «11 сентября» и, особенно, афера «COVID-19» показала, что все эти президенты, конгрессмены и сенаторы США не более, чем хвост невидимой собаки, которая виляет этим хвостом, как захочет. Эти «руководители» США сами являются рабами кого-то, кто народу США неизвестен.

Снова о кукловодах мира

Ведь если вы с целью понять, кем вызвана паника «эпидемия коронавируса», если отойдёте от её подробностей подальше и взглянете на все события со стороны то увидите, что основой, фундаментом этой аферы являются не больные и не умершие, а… НЕ ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ УТРОБНЫЙ ВОЙ МИРОВЫХ СМИ!

Смотрите, ежедневно в мире от онкологии умирает 25 тысяч человек. Ежедневно! Но ведь никто же не вопит по этому поводу. А тут стоны и фальсификация фактов, при которой любая смерть выдаётся за смерть от коронавируса.

Разумеется, остаётся неясным, зачем сильные мира сего (их обычно называют «глобалисты») дали команду всей мировой прессе сорвать голос в лае, с целью вызвать у мира животный страх от заурядного ОРВИ? Кто расплодил сайты с «мониторингом» этой эпидемии по всему миру?

Понимая, как дебил относится к тому, о чём я пишу, позволю себе отвлечься на сведения, которые ещё 14 лет назад живо обсуждались в интернете, а потом тихо «ушли в песок». Напомню, что в 2007 году трое ученых из Швейцарского государственного технологического института в Цюрихе, под руководством Джеймса Глаттфелдера, ввели в комплекс суперкомпьютеров Orbis 2007 базу данных о 37 миллионах (!) крупных корпораций и частных инвесторов по всему миру. И эти швейцарские ученые быстро выявили в этих миллионах 43 060 транснациональных корпораций – компаний, которые работают по всему миру. Далее, из этой группы были выделены 1318 компаний, напрямую контролирующих 20% доходов мира. Однако это ядро, помимо собственной прибыли, владеет и контролирует акциями большинства остальных самых крупных корпораций, доходы которых в сумме составляют дополнительные 60% глобальных доходов. То есть эти 1318 корпораций коллективно владеют 80% доходов всего мира.

Затем группа Глаттфелдера обнаружила очень глубоко спрятанный «суперсубъект» из 147 корпораций, причем его большая часть связана с «ядром» из 1318 компаний. Эти 147 компаний связаны друг с другом еще теснее – все они владели компаниями друг друга, то есть каждая компания внутри «суперсубъекта» владеет какой-то частью акций 146 других компаний. Так вот, вместе они зарабатывают 40% всех доходов мира, а контролируют, как выше сказано, 80% мировых доходов. Иными словами, не Трамп и не Байден, а именно эти владельцы 147 корпораций (из которых 75% это банки) являются истинными хозяевами мира.

Первый вопрос, который должен возникнуть у читателя: а почему мы об этом ничего не знаем? Почему на экранах телевизоров нам все же показывают Трампа или Байдена, а не этих реальных хозяев мира?

Потому, что первое, чем безраздельно владеют эти 147 корпораций, это мировые СМИ.

Тут надо понимать, что речь идет о средствах МАССОВОЙ информации – о таких, которые вещают для масс, как в данной стране, так и в иных странах. Именно СМИ – теле-, радио компании, ранее многотиражные газеты и блогеры-миллионники сегодня – определяют общественное мнение. И дело даже не в том, что журналисты по заданию хозяев лгут народным массам, это - само собой. Но столь же убийственно, как и ложь, является то, что они определяют темы новостей. И в мире могут совершаться страшные и касающиеся каждого человека события, а все СМИ мира будут рассказывать о свадьбе какой-то кинозвезды.

Да, в мире имеется сотни тысяч маленьких газет и сайтов в Интернете. Да, эти средства информации могут говорить правду и сообщать действительно важные новости. Но знать об этом будут только читатели этих изданий, и никакого общественного мнения эти читатели не изменят. Вот поэтому об этих 147 корпорациях и знает не весь мир, а только читатели нескольких малотиражных информационных изданий, а СМИ о них молчат – оставляют истинных хозяев мира в тени, предоставляя народным массам информацию о том, что миром, якобы, правят правительства государств.

Но в данном случае не о глобализме речь. Вот эти 147 корпораций ведь не только управляют остальными корпорациями, но и сами ведут бизнес – сами получают прибыль. И, понятное дело, их бизнес должен быть и наиболее прибыльным. Чем они занимаются?

Как следует из исследования американского экономиста Дэвида Уилкока («Финансовая тирания: Провал величайшего сокрытия всех времен»), в США главным бизнесом хозяев мира является нефтяной (70 миллиардов чистой прибыли в 2010 году) и… фармацевтический! Производство лекарств в США даже уже в далёком в 2010 году дало в США 65 миллиардов долларов. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!

Вдумайтесь в это: торговля лекарствами дает больший доход, чем торговля автомобилями, торговля продуктами и даже торговля оружием.

(Скорее всего, хозяева мира не брезгуют и торговлей наркотиками – не зря же США начали войну в Афганистане, чтобы возобновить там производство героина (70% мирового). Но производство и торговля наркотиками это такой бизнес, официальных сведений о котором хозяева мира конечно же не дадут.)

Но, главное, что желательно понять, - без этих глобалистов мировая пресса не завоет и не заверещит!

Как владеть СМИ

Уточню, это не значит, что какой-то там жидомасон из какого-то всемирного банка звонит в каждую газету и телеканал по всему миру и требует от журналистов заняться запугиванием населения коронавирусом. Зачем? Эти дебилы, работающие в СМИ во всём мире, получают новости из нескольких агентств. И если эти агентства будут постоянно сообщать новости только и постоянно о коронавирусе, то и подавляющее число «свободных журналистов» мира, в силу своей дебильности, будут «вполне самостоятельно» жевать и жевать эту тему. И если вы видите, что они эту тему жуют и жуют, то, значит, это выгодно тем, кто владеет всемирной раздачей информации этим дебилам мировых СМИ.

Свобода мелких источников информации нечего не даёт. Когда в информационное пространство выбрасывается море самой противоречивой информации, то народные массы, не имеющие ни способностей, ни времени для собственного анализа общественных проблем, сами не поймут, где в этом потоке информации правда. И пойдут за теми, кто вещает чаще всего и вещает из общедоступных средств массовой информации. Ну, а работники этих СМИ будут делать вид, что они не замечают никакой информации, опровергающей их ложь.

Вам кажется, что раз где-то в глубинах интернета кто-то говорит не то, что официальные СМИ, или даже издаётся книга, то это и есть свобода слова. Это обман! Свобода слова не существует без обязанности слушать!

Посему могут жить вечно даже самые наглые мировые аферы, причём, благодаря даже не столько прямой лжи самих СМИ, а тому, что работники СМИ как бы не замечают критики их лжи. Не слышат!

И что касается «самой свободной страны» - США, – то особенно это стало ясно благодаря президенту Трампу, единственному за полвека (а, может, и дольше), который пытался быть реальным президентом – пытался реально руководить, пытался восстановить народное хозяйство США.

Если вы помните, когда в мире разгорелась «ковидная» истерия, острием направленная против Трампа, то он пытался её остановить - даже отказался финансировать продажную ВОЗ, - и в один момент этой ожесточённой вакханалии вдруг недоумённо сообщил, что не знает, кому подчиняется пресса США, которая в этот момент практически вся ополчилась на него. Но ведь пресса – это только видимая часть айсберга, и при наличии подчиняющихся президенту спецслужб не было ни малейших проблем за пару дней узнать, кто заказал СМИ эту музыку. Как можно тратить на спецслужбы страны более 80 миллиардов долларов в год, и не узнать, кому лижут анальное отверстие редакторы и «свободные журналисты» США?

Но, видимо, для Трампа сказать, что он не знает, кому подчиняются ЦРУ и ФБР было равносильно самоубийству в полном смысле этого слова. И он пожаловался только на СМИ.

И, смотрите, ведь эта «невидимая собака» посредством СМИ США обнаглела до крайности – СМИ начали блокировать выступления самого Трампа – блокировать действующего президента США! Ввели цензуру на его выступления! Ну, вдумайтесь – президента избрал народ США, а какой-то вонючий ссыкун из ТВ или Цукерберг из интернет-ресурса, никем не избранный и не имеющий ни единой политической мысли, начинает определять, что именно разрешено говорить президенту, а что он, Цукерберг, запрещает! Цензуру устанавливает даже не президент и даже не сенатор, а всего лишь какой-то цукерберг!

Но кто такой этот Цукерберг? Осмелился бы даже он, со своими деньгами, не просто «катить бочку» на президента, а глушить его? Осмелился бы на это, если бы не чувствовал за спиной защиту (или приказ) хозяина?

Это вопрос?

Но народу-рабу не интересен ответ на этот вопрос, раб считает это нормальным и естественным – рабу не нужна свобода слова, даже свобода слова избранного ими президента.

Трамп вот пытался сам руководить, ну, так невидимому, но истинному хозяину США долго, что ли, итоги голосования сфальсифицировать? Вот и не стало Трампа.

Но, повторю, это всего лишь следствие, а причина этого в том, что в США уже очень давно свобода без надобности рабам – и избирателям, и избираемым.

Ну, а в следующей статье поговорим о попытке дать отпор этой «невидимой собаке».