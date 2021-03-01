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Московский листок

Доля финансово пострадавших от кризиса росиян выросла до 53%

Опубликовано 01.03.2021 в разделе комментариев 0

Доля финансово пострадавших от кризиса росиян выросла до 53%

Число финансово пострадавших от последствий кризиса россиян с сентября прошлого года по январь выросло почти в два раза, с 27% до 53%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование NielsenIQ. По данным аналитиков, этот показатель оказался выше, чем в среднем по миру (46%).

При этом среди тех россиян (47%), кто не столкнулся с уменьшением доходов, 16% начали внимательнее контролировать свои траты. Таким образом, 69% граждан оказались вынуждены экономить, утверждают авторы исследования.

Исследование также показало, что большинство россиян (62%) покупают любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% выбирают товары собственной торговой марки крупных сетевых магазинов, а 20% предпочитают самые дешевые продукты. Подавляющая часть респондентов (92%) заинтересована в более широком ассортименте дешевых товаров.

В X5 Retail Group изданию подтвердили, что в настоящее время цена превратилась в решающий фактор при выборе продуктов и товаров повседневного спроса. В "Ашане" отметили, что каждый пятый проданный товар - это продукт собственной торговой марки, а также зафиксировали повышенный интерес потребителей к скидкам и промоакциям.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировали поляризацию спроса: с одной стороны, наблюдается повышение интереса к базовым товарам бюджетных категорий, с другой - рост популярности более дорогой техники, в том числе смартфонов, холодильников, телевизоров.

В крупном fashion-ритейле покупатели из-за кризиса стали приобретать базовую одежду, которая всегда дешевле, отмечают авторы исследования.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении. Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой бедности живут 19,6 млн россиян.

 



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