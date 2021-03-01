Эстония должна потерять независимость по вновь открывшимся обстоятельствам

Новая редакция Конституции РФ требует новых подходов к, казалось бы, старым и уже забытим проблемам.

Вот Статья 67.1: "1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

А где у РФ "своя территория"? Очевидно, что у правопреемницы СССР, у Российской Федерации территория должна быть несколько схожей, если не сказать - той же самой. Если за время правопреемства не произошло изменения этой территории.

Вот, к примеру, Эстония, с которой до сих пор не урегулированы территориальные отношения. А с кем вообще их нужно урегулировать?

До ХХ века такой страны вообще не было. С ХIII века это территория Ливонского ордена, позже территория вошла в состав Швеции. После Северной войны между Швецией и Российской империей, согласно Ништадтскому мирному договору, Эстония в 1721 году была включена в состав России, превратившись в дальнейшем в Эстляндскую губернию.

Законность вхождения этой территории в состав России с тех пор никто не оспаривал.

С началом революциолнных процессов в России на территории Эстонии возникали и исчезали самые удивительные псевдогосударственные образования вроде Балтийского герцогства или Временного земского совета Эстляндской губернии. Отличались они тем, что ни один не признавал Октябрьской революции и, соответственно, законной власти в России. 10 Февраля 1918 г. Германия выдвинула ультиматум РСФСР с требованием отказаться от Прибалтики по линии Нарва — Псков — Двинск без права на дальнейшее самоопределение.К концу февраля 1918 года почти вся территория Эстонии была оккупирована немцами.

То есть до ухода немцев из Эстонии никакой легитимной эстонской власти не существовало, но 21 ноября 1918 года был осуществлён переход власти в Эстонии от командования немецких войск в руки Временного правительства, возглавляемого Константином Пятсом - немцы надеялись использовать созданные ими марионеточные режимы для сохранения своего влияния в Прибалтике, в том числе путём установления прогерманских режимов в Латвии и Эстонии.

Естественно, правительтство Пятса никем поначалу не было признано, однако к уходу немцев в Эстонии оставалось до 15 тысяч вооруженных местных формирований из остатков царских войск, а также части белогвардейского Псковского добровольческого корпуса - по отношению к Советской России мятежники, не имевшие вообще никакой легитимности, и войска "добровольцев" из Финляндии. И английская эскадра под командованием контр-адмирала Эдвина Александра-Синклера, которая прибыла в Ревель 12 декабря 1918 года.

Вот с этими силами "правительство" Пятса начало "освободительную войну" против Советской России, которая никого не захватывала и никого не оккупировала - просто попыталась установить власть и порядок на своей территории Эстляндской губернии.

Советская Россия, ослабленная мировой и гражданской войной, была просто вынуждена подписать договор в Тарту с абсолютно незаконным "правительством" Пятса, который, учитывая вынужденные обстоятельства его подписания, был незаконен с момента его подписания.

Тем более, что впоследсатвии в Эстонии и коммунистическая идеология, и советская власть были объявлены вне закона. То есть "законным" основанием для эстонской государственности явился незаконеный договор, подписанный с непризнаваемой законной в Эстонии советской властью.

И вот два десятка лет спустя 28 сентября 1939 года между СССР и Эстонией заключён «Пакт о взаимопомощи», парламент Эстонии ратифицировал договор 4 октября. СССР относится к самопровозглашенной Эстонской республике как к настоящей власти, заключает с ней договор, размещает на ее территории войска, чтобы защитить страну от нацистской Германии.

Это оккупация?

21 июня в Таллине и ещё 11 городах состоялись демонстрации с требованиями отставки эстонского правительства и улучшения уровня жизни. 5 июля Пятс принял указ о проведении внеочередных выборов. Они состоялись 14 июля 1940 года, по официальным данным в них приняло участие 591 030 граждан, или 84,1 % от общего числа избирателей.

21 июля первая сессия парламента нового созыва приняла решение об установлении в стране Советской власти и образовании Эстонской Советской Социалистической Республики. 22 июля была принята декларация о вступлении Эстонии в состав СССР. 6 августа 1940 года VII сессия Верховного Совета СССР приняла постановление о принятии в состав СССР Эстонской ССР.

Сегодня у историков возникают претензии процедурного характера к этим событиям, как и с "крымской весной" говорят о "голосовании под дулами автоматов" - те, кто был в 2014-м году в Крыму, знает, что никакого принудительного голосования не было, да и быть не могло. С Эстонией сложней - живые свидетели давно умерли, и сейчас можно домысливать как угодно. Но факт остается фактом - Эстония вошла в состав СССР законно, и мировым сообществом это было признано. Разговоры о "незаконности" начались после войны, а в период очевидной угрозы со стороны Германии претензий не возникало.

По существу, был восстановлен status quo, существовавший до событий 1917 года, когда Эстляндская губерния была частью Советской России. 6 ноября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в соответствии с которым за преступления, совершённые на территории стран Прибалтики до их вхождения в состав СССР, надлежало судить по законам РСФСР.

Многие эстонцы приветствовали вторжение Германии в СССР в июне 1941 года. 17 июля 1941 Гитлер подписал указ «О введении гражданского управления на оккупированных Восточных территориях», был создан Рейхскомиссариант Остланд, в состав которого был включён Генеральный округ Эстония.

Вот это была уже настоящая оккупация, но в августе 1941 года были сформированы эстонские подразделения люфтваффе, в ноябре того же года были сформированы 3 эстонских батальона шутманшафт, началось формирование отрядов сотрудничающей с нацистами организации «Омакайтсе», в которые до конца года добровольно вступило 43 757 человек.

В Тарту летом-осенью 1941 года в противотанковом рву у селения Лемматси участники «Омакайтсе» убили более 12 тысяч мирных жителей и советских военнопленных. К 1 ноября 1941 года «Омакайтсе» провела 5033 облавы, было арестовано 41 135 человек, из которых 7357 человек были казнены на месте «из-за оказанного сопротивления».

На территории Эстонии было создано 25 концлагерей. Силами местных полицейских подразделений с помощью немцев были уничтожены 61 тысяч граждан и 64 тысяч советских пленных. На момент начала немецкой оккупации в стране находилось около тысячи евреев из 4,5 тысячной еврейской общины Эстонии; уже в декабре 1941 года Эстония была объявлена «Юденфрай».

На 1 октября 1942 года все полицейские силы Эстонии составляли 10,4 тысяч человек, к которым был прикомандирован 591 немец. Полицейские и восточные батальоны использовались преимущественно для проведения карательных акций против гражданского населения, борьбы с партизанским движением и охраны концентрационных лагерей.

28 августа 1942 года было объявлено о создании Эстонского легиона СС, было создано «Общество друзей эстонского легиона СС», на которое возлагалась работа по вербовке и первичной подготовке добровольцев. К 31 марта 1943 года легион насчитывал 37 офицеров, 175 унтер-офицеров и 757 солдат эстонской национальности. 3-я эстонская добровольческая бригада СС вместе с другими подразделениями немецкой армии проводила карательные операции «Хейнрик» и «Фриц» по ликвидации советских партизан в районе Полоцк-Невель-Идрица-Себеж, которые проводились в октябре-декабре 1943 года. Эстонские полицейские батальоны участвовали в боях с партизанами, расстрелах мирного населения, грабежах, уничтожении целых деревень в Белоруссии и массовой отправке мирного населения в Германию. Карательные налёты 3-й эстонской бригады СС продолжались до конца декабря 1943 года.

21 сентября 1944 года в присутствии германского почётного караула над башней «Длинный Герман» были рядом подняты флаг Эстонии и боевой флаг Германского флота. Впоследствии эстонские историки стали трактовать факт поднятия эстонского флага на «Длинном Германе» как акт восстановления независимого эстонского государства.

19 сентября в Эстонию вошли передовые части 8 армии, а также силы 8 эстонского стрелкового корпуса. 22 сентября власть в Эстонии перешла к правительству Эстонской ССР. Это событие на западе позже стали трактовать как "советскую оккупацию".

Надо отметить, что после выхода Эстонии из состава СССР "негражданами" стали считать тех, кто прибыл в Эстонию после 1945 года, а не тех, кто приехал в 1939-40 годах. То есть "оккупацией" стали называть именно освобождение Эстонии от нацистов, а не вхождение ее в состав СССР до войны.

Но как выходила Эстония из состава СССР?

8 мая 1990 года Верховный Совет Эстонской ССР принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года. То есть тем самым сам признал себя "незаконным" - таким образом, "независимость" Эстонии была провозглашена незаконно.

До этого 13 на 14 апреля 1988 года был создан Народный Фронт Эстонии под руководством Эдгара Сависаара (народный депутат СССР от Вильяндиского се­верного национально-территориального избира­тельного округа № 459 Эстонской ССР. Член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления) — новое общественно-политическое движение в поддержку перестройки (!).

12 ноября 1989 года Верховный Совет Эстонской ССР, включив машину времени, аннулировал свою декларацию от 22 июля 1940 года о вхождении ЭССР в СССР.

16 ноября 1989 года Верховный Совет Эстонской ССР большинством голосов принял декларацию о суверенитете.

24 февраля 1990 года состоялись выборы в Эстонский Конгресс, представлявший лиц, бывших гражданами Эстонской республики до 6 августа 1940 года и их потомков.

30 марта 1990 года Верховный Совет ЭССР принял постановление о государственном статусе Эстонии, заявив, что "оккупация" Эстонской республики Советским союзом 17 июня 1940 года не прервала де-юре существования Эстонской республики, Верховный совет объявил государственную власть Эстонской ССР незаконной с момента её установления.

Где тут логика, не говоря о законности?

Естественно, все это надо было как-то привести хотя бы к нормам формальной логики, чтоб не получалось, что незаконный с момента основания орган объявлял себя незаконным и провозглашал при этом государственный суверенитет полувековой давности.

3 марта 1991 года был проведен референдум о независимости Эстонии от СССР, в котором я принимал участие в качестве наблюдателя "от оккупантов". Логика тут уже кое какая была - воля большинства народа может узаконить любую абсурдную ситуацию. Скажем, признать часть граждан - "негражданами", причем в соответствии с их волеизъявлением.

Положение было утверждено голосами 78,4% избирателей с явкой в 82,9% избирателей, после чего другие страны начали признавать независимую Эстонию - до этого момента сделать это было положительно невозможно.

Разумеется, если бы руководство СССР просто запретило проводить этот референдум, то в правовом отношении независимая Эстония была бы просто одной из "самопровозглашенных" республик, и не более.

Но она остается таковой и после этого "референдума" - прежде всего, потому что в качестве референдума его не признает сегодня сама Эстония. Даже в Википедии вы не найдете сегодня материалов об этом референдуме. Потому что он был незаконен с самого начала - Верхоный совет ЭССР уже успел провозгласить почти половину граждан ЭССР негражданами, но к голосованию на референдуме допускались именно все наличные граждане республики, иначе мероприятие просто бы не состоялось.

Людей просто обманули и грязно использовали. Все думали, что, проголосовав за независимость, они начнут все вместе строить какое-то новое государство на каких-то невнятных европейских принципах, а оказались в государстве апартеида, наследнике даже не довоенной Эстонии, а по сути Эстонского самоуправления Рейхскомиссариата остланд. Да, евреев сейчас не сжигают, это немодно, но по сути все неэстонцы оказались в положении евреев в гетто, разве что без желтых звезд на одежде.

Но по сути, все эти решения о независимости были не просто незаконны, они были просто абсурдны, и по прежнему де-юре в Эстонии существует Эстонская ССР в составе СССР!

И если провести сегодня настоящий референдум о восстановлении СССР, то в Эстонии с высокой степенью вероятности большинство проголосует за. Вот только такого референдума никто не даст провести, пока в Эстонии остается власть "рейхскомиссариата". Зря смеетесь - ведь власть Эстонского самоуправления Рейхскомиссариата Остланд была отменена решением властей Эстонской ССР, по нынешним эстонским законам - "незаконной".

Кстати, глава бывшего Эстонского самоуправления Мяэ выступал на Нюрнбергском трибунале всего лишь в статусе свидетеля, и преспокойно умер в Австрии много лет спустя. И никто не осудил его за 25 концлагерей, уничтоженных 61 тысяч граждан и 64 тысяч советских пленных, тысячу евреев и «Юденфрай» в Эстонии.

Ну а за "Советишфрай" тем более никого не осудят.