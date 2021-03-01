Фигурант дела о миллиардных хищениях из Росрезерва отделался легким испугом

Московский городской суд приговорил к условному наказанию гендиректора субподрядной организации ООО "НафтаПремиум" Александра Безрукова по делу о хищении более 3 миллиардов рублей у Росрезерва.

"Александр Безруков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года. Дело рассмотрено в особом порядке", - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что в ходе прений прокурор просил для Безрукова 4 года и 7 месяцев колонии. Дело слушалось в особом порядке, его материалы имеют гриф "совершено секретно".

Александр Безруков был задержанный летом 2019 года в рамках уголовного дела о хищении 3,2 млрд из Росрезерва. По тому же делу также проходят замглавы Росрезерва Александр Кирюхин, экс-начальник управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций ведомства Вадим Гаврилов, его бывший зам Олег Лазарев, директор научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин.

По данным следствия, в 2014 году Росрезерв и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключили государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей, предполагавший выполнение работ по технологии ООО "Нафтапремиум". При этом, по данным следствия, сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ подрядчику было выплачено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Всем фигурантам дела изначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), но позднее обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью - "Растрата".