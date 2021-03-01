Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному сроку за коррупцию

Опубликовано 01.03.2021 в разделе комментариев 2

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному сроку за коррупцию

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы, признав его виновным в коррупции и торговле влиянием, сообщает BFM TV. Уточняется, что Саркози проведет в тюрьме один год¸ еще два года – условно. Ранее прокуратура просила дать бывшему президенту четыре года заключения, из них два — условно.

Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

Саркози стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок. Однако, в тюрьму он скорее всего не попадет. В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома.

Расследование дела велось с 2013 года. Речь идёт о финансировании предвыборной кампании политика в 2007 году на средства наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны L'Oreal.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мерзкую путьку под суд народа!
Нетопутлер написал 01.03.2021 18:42
А вот когда будут судить проклятую путьку за все ее преступления? Тут не тремя годами, а только смертной казнью приговорить. Приговор нужно приводить в исполнение на Красной площади и показывать по телевизору.
Ответить
(без названия)
стоик7806 написал 01.03.2021 18:23
что еще ожидать от жида?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как назначали судью по делу Навального
Как назначали судью по делу Навального
26.02.2021
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
Абрамович получит новую 145-метровую яхту
24.02.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному сроку за коррупцию (2)
Фигурант дела о миллиардных хищениях из Росрезерва отделался легким испугом (6)
Эстония должна потерять независимость по вновь открывшимся обстоятельствам (8)
Доля финансово пострадавших от кризиса росиян выросла до 53% (1)
США как государство тайных кукловодов и явных рабов (7)
Программа реновации как один из элементов принуждения россиян к покорности (4)
Турция готовится на Луну к 2023 году (13)
Родилось государство, в котором больше трех запрещено собираться (8)
Ни один вопрос государственной важности власть не решает (6)
Виктор Алкснис: Давно я так не возмущался (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Дата победы над коронавирусом по всей России
Михаил Делягин Михаил Делягин: 2021 - год политического дефолта?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мировая стабильность всмятку
Михаил Делягин Михаил Делягин: Воронежский батон полетит этой весной
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Наследники даже не довоенной Эстонии, а по сути Эстонского самоуправления Рейхскомиссариата Остланд
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss