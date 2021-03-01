Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному сроку за коррупцию

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы, признав его виновным в коррупции и торговле влиянием, сообщает BFM TV. Уточняется, что Саркози проведет в тюрьме один год¸ еще два года – условно. Ранее прокуратура просила дать бывшему президенту четыре года заключения, из них два — условно.

Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

Саркози стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок. Однако, в тюрьму он скорее всего не попадет. В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, то у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома.

Расследование дела велось с 2013 года. Речь идёт о финансировании предвыборной кампании политика в 2007 году на средства наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката мог обещать Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны L'Oreal.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.