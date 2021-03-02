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Московский листок

Полиция приглядывает там, где безопасней

Опубликовано 02.03.2021 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Полиция приглядывает там, где безопасней

Продолжается активное давление на бывшего врача детской поликлиники Троицкой городской больницы — Сауле Шайназарову. 

Детского врача, травматолога-ортопеда с более чем 30-летним стажем, после избиения группой лиц в 2016-м прямо на рабочем месте сначала уволили, потом почти 5 лет заваливали отписками в надуманности её обвинений; потом в сентябре 2020-го обвинили в нарушениях правил пикетирования на мифическом пикете по несуществующему адресу; потом оштрафовали на 10 тысяч; в декабре Мосгорсуд подтвердил правильность карающего штрафа для Шайназаровой; в феврале 2021-го её поставили на профилактический учёт в полицию по УМВД Бирюлёво Западное; неделей позже угрожающе колотили Шайназаровой в дверь. Кто колотил — осталось неизвестным. Но представлялись угрозыском, а при вызове полиции, поспешили ретироваться.

Такое преследование (или попустительство) Шайназаровой властями (которые, наоборот, должны были стать её опорой и помощниками), пожалуй, говорит не столько о надуманности её обвинений, сколько об их правдивости, и желании определённого круга лиц заставить Шайназарову замолчать. Ведь история, произошедшая с ней, в самом деле, далеко не стандартная, и полна многих преступных деяний. 

Сауле Шайназарова (как честный врач, не желавшая оформлять неверную отчётность, и отстаивающая права пациентов на необходимое для них лечение) была избита 21 апреля 2016 года на своём рабочем месте. Избита  сотрудниками полиции под руководством ряда должностных лиц самой поликлиники. В своём декабрьском видеообращении Шайназарова назвала своих обидчиков поимённо: 

«Хочу сделать обращение: Если что-то со мной случится, или с членами моей семьи, прошу винить (больше некого винить) главного врача Герасименко, её подчинённых - Тетееву, Ботенкову, Голубеву, а также полицейских Силонова, Гусева, Сучкова, и его руководство. Именно они участвовали в избиении, и фельдшер Перельман со скорой помощи. ...Это основные люди, которых я назвала. Есть и ещё люди». 

Тем не менее, уже почти пять лет Шайназаровой отказывают в возбуждении уголовного дела против лиц, участвующих в нападении. 

В сентября 2020-го вдруг отозвался Депздрав. Нет, он не поспешил на помощь доктору с 30-летним стажем, Депздрав прислал официальное опровержение на публикацию об избиении Шайназаровой:

«...По результатам проведенных проверок факты избиения врача не подтвердились. В период с 2016 года врач травматолог-ортопед Шайназарова С.К. более 30 раз обращалась с жалобами в различные инстанции (Президенту РФ, Прокуратуру, Трудовую инспекцию, Дирекцию, в Мэрию г. Москвы, Следственный комитет, в Министерство здравоохранения, Департамент здравоохранения Москвы, Мосгордуму, Государственную Думу, МГФОМС, судебные инстанции, в Комитет по предотвращению пыток, страховые компании). Все обращения были рассмотрены, нарушений со стороны медицинского учреждения выявлено не было, в удовлетворении исковых требований Шайназаровой С.К. также было отказано».

Впрочем, после ответного интервью Шайназаровой Депздрав снова замолчал, обесценив тем и своё опровержение, и результаты тех ведомств, на которые ссылался. 

А ведь в результате нападения Шайназарова получила ряд травм (сотрясение головного мозга, ушибы внутренних органов, закрытый перелом правой ключицы, закрытый перелом правой лучевой кости, разрыв сухожилий и связок в правом плечевом суставе), потеряла работу, дальнейшую работоспособность, правая рука Шайназаровой не восстановлена до сих пор, непреходящие отёки перешли уже на ключицу и на спину. Свидетели (кроме заинтересованной группы лиц, участвовавших в нападении) опрошены так и не были, видеозаписи из поликлиники к делу не подключены, исследования здоровья Шайназаровой не проведены. Зато «отсутствие событий указанных преступлений» — установлено. 

Аппарат Уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой также сбился с ног, пытаясь решить проблему Шайназаровой.  Ещё лет пять назад пообещали взять её дело на личный контроль, но по существу ничего не меняется. Отписки из аппарата Москальковой вполне могут соревноваться с ответами из Следственного Комитета, прокуратур, Приёмной Президента и прочих ведомств. Более того, признавая невиновность Шайназаровой в деле о сентябрьском пикете, Аппарат даже счёл возможным оплатить Шайназаровой штраф, но так, словно втихомолку, затянув далее сроки подачи кассации, и, видимо, не желая выносить оправдание Шайназаровой выше, и не ссориться с другими чиновниками, которые это дело любовно состряпали. 

Таким образом искалеченный детский врач оказалась один на один с целой системой. Мало того, что её избили, так после того (и при поддержке госструктур) ещё и отняли работу, заработок, честное имя, штрафуют, угрожают, ставят на учёт — делают виновным того, чья вина (в условиях общества коммерческого раздолья) заключается лишь в честном служении своим пациентам. 

 



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