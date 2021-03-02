COVID-19 опять пошел в рост, а в ответ тишина...

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 впервые за 7 недель, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус: «Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается. В четырех из шести регионов зафиксирован рост. Это обе Америки, Европа, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье»,— сказал он во время брифинга, но не уточнил, насколько выросло количество зараженных.

Всего в мире зарегистрировано 114,2 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,5 млн человек.

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Все устали от эпидемии и карантина, реально никто уже ничего не соблюдает.

Вакцинация во всем мире идет медленно - процесс тормозится низкой скоростью производситва вакцин. Реально массовая вакцинация идет только в США, Великоьбритании и Израиле, отчасти в Китае и Индии. Все остальные, включая сюда и Россию, занимаются пошлой имитацией процесса - скажем, 4 миллиона привитых в 145-миллионной РФ - это ни о чем.

Капиталистический мир на всем своем протяжении оказался не готов к борьбе с пандемией, и хорошо, что COVID-19 относительно слабая инфекция - окажись на его месте что-то типа черной оспы, и человечество уже бы ополовинилось.

ВОЗ - это тоже "ни о чем", поскольку всемирная борьба с пандемией требует куда больших полномочий, ресурсов и интеграции национальных государств в общее санитарно-эпидемическое пространство.

Альтернатива - чумные стоба в каждом околотке...

А.Б.