Дарья Митина: Россия определит, чей путь повторит Ливия - Афганистана или Сирии афганистан ливия сирия коммунисты Для того, чтобы приблизительно понять, по какому пути может пойти сегодня Ливия, можно посмотреть на страны, попавшие в схожую ситуацию. И тут просматриваются два возможных сценария: «сирийский» и «афганский». У каждого из них свои предпосылки, а их финал серьезно различается. Об этом на заседании круглого стола рассказала сопредседатель российского Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Дарья Митина.



Круглый стол «Ливия, которую мы потеряли» провёл Фонд защиты национальных ценностей при участии Координационного совета некоммерческих организаций России. Мероприятие состоялось 26 февраля в пресс-центре Общественной службы новостей.



Митина объяснила, как она видит основную задачу, которую необходимо будет решить на выборах, которые пройдут в Ливии в декабре 2021 года:



«Задача стоит не в том, чтобы нарисовать какую-то декорацию в виде псевдовыборов, чтобы сильные мира сего успокоились и закрыли на этом “ливийский вопрос”. Дело в том, что ливийцам в своей стране жить дальше, поэтому огромное значение будет иметь фактор внутренней легитимности».



Эксперт объяснила, что на данный момент у Ливии есть два пути, по которым могут развиваться события:



«В странах, которые находятся в «разодранном» состоянии, странах, переживших гражданскую войну, фактор внешнего вмешательства, могут быть реализованы два сценария.



Первый – относительно благополучный – “сценарий Сирии”. Да, Сирия, как и Ливия сегодня, скорее, объект международной политики, нежели её субъект. Да, безусловно, фактор внешнего регулирования очень велик. Но, тем не менее, этот вариант мы можем считать относительно благополучным. Может быть, благодаря России и той активной позиции, которую она занимает. Может быть благодаря какому-то другому стечению обстоятельств. И если случай Сирии мы не можем считать модельным примером, то называть его «относительно благополучным» – можем вполне.



Потому что есть второй вариант: «сценарий Афганистана». Ситуация похожая: эта страна тоже утратила государственность в силу разных обстоятельств. Но в Афганистане урегулирование не только не прогрессирует, оно деградирует. Причём, деградирует системно, улучшений мы не видим».



Извинившись за то, что предположение может показаться циничным, Митина объяснила, какой фактор может стать определяющим в выборе пути, по которому пойдёт страна:



«Любое международное урегулирование всегда складывается лучше там, где у России есть объективный экономический интерес. Что поделать, такая у нас внешняя политика: прагматичная. Там, где есть нефтяные или газовые интересы, там урегулирование идёт “веселее”. В Сирии у нас такие интересы есть. А в Афганистане их объективно нет. Он – наше постсоветское наследство. Он имеет для нас скорее военно-стратегическое значение. Но заинтересованность, как в ливийском и сирийском вариантах отсутствует. Поэтому там всё очень «печально»: наша блестящая дипломатия там не срабатывает, потому что нет той «естественной смазки», которая есть в Сирии. И очень надеюсь, что она есть в Ливии», – подытожила свою мысль Митина.



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