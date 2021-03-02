Раньше я писал о встречи президента с лидерами фракций в думе на основании комментарий журналистов. Сегодня получил газету "Правда" с комментариями Г.Зюганова. Разница большая и есть над чем задуматься. Он изучил выступления на форуме в Давоссе. Как бы Россию не ругали но слово первому дали В.Путину и Си Цзиньпину. Поэтому они (Запад и США) изучают позицию ведущих держав, прежде всего России и Китая. В лице Зюганова Россия оказалась державой. Тогда зачем предложения Зюганова по выходу из кризиса? Мы и так держава с голой ж... и миллиардными состояниями олигархов, воров, да и депутаты не отстают от главных воров России.

"Нашу страну пытаются подпалить и дестабилизировать как извне, так и изнутри". Зюганов всё знает и 28 лет предлагает президенту свои планы выхода из кризиса, но президент выслушивает, правда не всегда и забывает напрочь. И забывает сознательно, потому что надо менять общественно - политический строй в стране. А куда девать друзей и сторонников президента?

Интересное и бестолковое предложение сделал Зюганов по поводу предстоящих выборов. Точно у него с головой не всё в порядке. "На фоне объявленной нам войны и системного кризиса надо максимально сплачивать общество и всё делать для того, чтобы партии пришли на выборы с конкретными программами, так как от работы думы в стране зависит очень многое". Войну нам никто не объявлял, мы сами объявили себе войну, разорив сознательно всю экономику. И вы как были балластом в политике, как внутренней так и внешней, так им и остались. Как Зюганов предполагает сплачивать общество, которого нет? Помните на Востоке в зоопарке сплотили тигра и козла? И жил они мирно некоторое время как и мы сейчас, а потом тигр пытался загрызть козла, что дальше не помню. Вы получаете пол лимона и имеете массу льгот, а рабочий минималку и не только рабочий, попробуйте сплотить? Что вы несёте детский лепет? У вас два навороченных авто, квартира, дача, а народ погряз в займах перед банкирами. Жизни нет и умирать не хочется.

Партии придут как и вы с конкретными предложениями и что дальше? Вы ведь пришли тоже с конкретными предложениями и не первый раз. Вам никто не дал и не даст в дальнейшем их осуществить. И вы сами это понимаете. Думаете, что народ не понимает? Понимает, но нет лидера, который бы объединил не всех, а только нищий рабочий класс и попёр на вылет всё руководство вместе с вами.

Смотрите, по его мнению дума работала исправно. Для кого? Что она сделала для народа и для развития экономики? Если в оборонной отрасли за год возбуждено 120 уголовных дет, то что говорить о гражданских предприятиях. Геннадий Андреевич, вы где живёте? Я не знаю где, но точно не в России.

"Я изложил президенту свой подход, и он быстро отреагировал". И в чём выразилось его реагирование? Почему же не рассказали? Да потому что нечего рассказывать. Когда Зюганов закончил говорить, президент сказал "да" и забыл о чём шла речь и так происходит все годы его правления. Соглашаться, чтобы Зюганов отстал со своими предложениями.

После прямого разговора Зюганов ещё полчаса разговаривал с президентом заочно по вопросу демографии, что за последний год страна лишилась на 670 тысяч человек. Неужели президент об этом не информирован? Конечно он знает, но ничего поделать не может. Надо менять всю структуру управления. А подачки в виде материнского капитала и пособия на детей да ещё по возрасту - бред сумасшедшего. Нужно дать людям работу и нормальную зарплату с бесплатным жильём и они сами решат вопрос народонаселения. Триллионы долларов уходят за пределы страны, на них можно было перестроить всю Россию.

Рассказывает президенту о 20 миллионов русских, которые с уничтожением Союза остались за границей. И об этом президент не знает. Спасибо, что напомнили. И об Украине президент знает больше чем Зюганов. Но сил не хватает, чтобы решить силой этот вопрос. Американцы бомбят Сирию и президент ничего поделать не может. Кого они бомбили? Сперва бандитов, а потом могут и наших.

Напоминает об Украине, Донбассе, Прибалтике, как будто президент не знает. "Нам надо принимать исчерпывающие меры". Кому это нам? Принимайте кто вам не позволяет? Зюганов наверное имел ввиду народ? Как народ может принять исчерпывающие меры? Только на референдуме. Так организуйте. Хлопотно и для вас не выгодно, референдумом вы пойдёте против президента, однако на это вы никогда не согласитесь.

И снова о низких ценах, доступное продовольствие, хорошее образование и так далее. Но ведь всё частное и ни президент, ни правительство за ценами не уследят. Вспомним вмешательство президента в цены на сахар и растительное масло. Застолбили до апреля цену на сахар в размере 46 рублей, а сейчас стоит 50 рублей. Частная торговля работает по своим законам и указания президента и правительства только для пиара перед народом. Разговаривая с президентом, Зюганов сказал, что они разработали 12 законов, которые позволят реализовать программу выхода страны из кризиса, на что президент не отреагировал.

Геннадий Андреевич говорит, что 21 апреля Мишустин будет отчитываться перед думой . "С одной стороны правительство стало более квалифицированным, с другой стороны, его финансово - экономический блок не желает выполнять Послание президента". Значит правительство не справляется со своими обязанностями. Кроме новых штрафов и увеличение суммы пока Мишустин ничего для народа не сделал. В этом и заключается ваша оценка в квалификации. Лидер КПРФ и раньше говорил, что предлагая президенту Программу одобренную Орловским форумом он соглашался с доводами Г.Зюганова, но дальше дело не пошло, так будет и сейчас и Зюганов об этом знает.

Далее он говорит и называет предприятия, которые работают успешно, в том числе и совхоз П.Грудинина. Таких предприятий не наберётся и десяток. Говорит о карательной практике, но даже не упомянул имя Н.Платошкина. Мог бы попросить президента, однако ему соперники не нужны. Страшного человека сделал бандитский капитализм из Зюганова. Н.Платошкин уже дважды по скрой побывал в больнице, но до Зюганов это не доходит.

На глаза попалась газета "Правда" № 86 за 2019 год. Пленум ЦС Союза коммунистических партий, бывших до разрушения Советского Союза в составе КПСС обсудили вопрос о созыве очередного 36 съезда СКП - КПСС в апреле 2020 года в Минске. Этот съезд состоялся, но Зюганова на нём не было. Что бы это значило? А то, что КПРФ победила КПСС, о чём я писал в прежней статье.

Меня бесят некоторые очень большие чиновники. С.Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения. Ягнёнок пожаловался овце на агрессивное поведение волка. Дурдом, честное слово. Но Лавров не виноват, он действует примерно так как и президент.